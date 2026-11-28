Od Voše do Voše: Posle 209 dana pala je Surdulica! Što nisu mogli večiti, uradila je četa Marka Savića
Vreme čitanja: 9min | sub. 28.11.26. | 16:11
I drugo gostovanje zaredom na jugu Srbije Lale su rešile u svoju korist i okončale seriju Radnika bez poraza kod kuće – 1:2
Od 4. maja do 28. novembra, negde oko 16 časova, nosio je Radnik iz Surdulice oreol nepobedivosti pred svojim navijačima. Tokom septembra je ekipa Zorana Rendulića odolela i Zvezdi i Partizanu, ali ne i ljutoj četi Marka Savića, koja se novom pobedom u Surdulici (2:1) polako, ali sigurno profiliše kao najnepoželjniji gost u Mozzart Bet Superligi.
Iako su sezonu počeli sa dva poraza na strani, nakon izgubljenih mečeva na Marakani i u Novom Pazaru, Lale su u nastavku prvenstva dominirale na terenima širom Srbije. Izjednačene su sa Crvenom zvezdom po učinku na gostovanjima, jer su obe ekipe zabeležile 22 boda na strani u dosadašnjem delu godine. Ali ono što izdvaja Novosađane jesu efikasnost i gol-razlika koja glasi 23:11.
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Da li po kaljuzi u Šapcu ili na veštaku u Surdulici, sastav Marka Savića ne menja pristup. Ne vadi se na stanje terena, ne filozofira, već melje sve pred sobom. Sa istim stavom s kojim su zaigrali prošle nedelje protiv Mačve, počeli su i ovog popodneva crveno-beli protiv Radnika. Posle uvodnih nekoliko minuta nameštanja sopstvenih redova, nametnuli su svoj ritam i kreirali šansu za šansom ispred gola Stefana Ranđelovića. Dominacija gostiju iz Novog Sada nije se ogledala toliko u posedu. Naprotiv, ekipa Zorana Rendulića imala je veći posed tokom prvih 45 minuta, ali je Vojvodina imala xG u vrednosti od 2,70!
Ni u taboru Vojvodine ni u taboru domaćina sa juga Srbije ne znaju kako je Stara dama postigla samo jedan pogodak u prvom poluvremenu. Biće da je do toga doveo splet više različitih okolnosti. Možda je bilo previše sebičluka, premalo sreće, možda će čuvar mreže Surduličana sebi da pripiše najveći deo zasluga, a možda i deo zasluga pripada okviru gola koji je spasao domaćina pri udarcu Njegoša Petrovića sa bele tačke.
No, dve stvari su izvesne: Novosađani bi na pauzi još više trljali glavu da Nardin Mulahusejnović nije skočio poput jednog centra iz košarkaške sekcije Stare dame i zakucao jedan „otpadak“ u mrežu Radnika, a Lale moraju više da vežbaju penale. Crveno-beli su ove sezone promašili neverovatna tri od četiri jedanaesterca. Do sada ih je sve izvodio kapiten Dejan Zukić, dok je sada odgovornost preuzeo njegov saigrač iz veznog reda Njegoš Petrović. Međutim, momak koji je prošle sezone nosio kapitensku traku ciljao je pravo u prečku i tako produžio Vošinu agoniju sa bele tačke.
Uvodnih 15 minuta drugog poluvremena pripalo je domaćinu, koji je uspeo i da zapreti u nekoliko navrata. No, nijedna od tih pretnji nije bila opasna kao udarac Vukašina Bogdanovića s početka meča.
Svejedno, Savić je morao da reaguje, jer je presing gostiju očigledno popustio. Uveo je par svežih i vidno željnih fudbala, čak i po snežnim vremenskim uslovima, Dragana Kokanovića i Stefana Stanisavljevića, pa je Vojvodina ponovo preuzela kontrolu meča. Čim su u tome uspeli Novosađani i ponovo zaigrali nešto ofanzivnije, stigla je i nagrada do koje nisu uspeli da dođu u prvom delu igre – drugi gol za Staru damu, ali i prvi pogodak Milana Kolarevića još od 11. oktobra.
Ovom prilikom je i Lazar Ranđelović upisao svoju devetu asistenciju u sezoni. Podsećamo, najbolji paker lige prošle sezone završio je takmičenje sa 11 uspešnih dodavanja – sada bi tu brojku mogao da obori već u jesenjem delu prvenstva.
Imao je priliku Filip Žunić da unese kakvu-takvu neizvesnost u ovaj meč, ali je protraćio dve dobre situacije u razmaku od svega 10 minuta. Radnik je bio konkretniji u završnici utakmice, malo su povukli i Savićevi izabranici, prepustivši dosta prostora raspoloženom rezervisti Tidžaniju Soni. I baš kao pre šest dana u Šumadiji, i danas je u samoj završnici meča zatresena mreža Dragana Rosića. S tim što je pogodak Miloša Spasića uneo dozu drame u finiš susreta. Na sreću Stare dame, iako je bilo i loše odbrane i paničnih intervencija, gosti su uspeli da sačuvaju tri boda u džepu.
MOZZART BET SUPERLIGA, 17. KOLO
RADNIK – VOJVODINA 1:2 (0:1)
/Spasić 89 – Mulahusejnović 15, Kolarević 67/
Stadion: Gradski (Surdulica).
Sudija: Milan Ilić.
RADNIK (4-2-3-1): Ranđelović 6– Lazić 5,5, Stojanović 5, Popović 5, Žunić 6 – Šukurov 5,5 (od 46. Sona), Pejović 6 - L. Jovanović 5,5 (od 73. Lakić), Novaković 6, Đ Jovanović 5,5 (od 46. Spasić 6,5) – Bogdanović 6.
VOJVODINA (4-2-3-1): Rosić 6 – Nikolić 6, Mašović 7, Suč 6, Sukačev 6 – Petrović 6, Đakovac 7 (od 61. Kokanović 6,5) – Ranđelović 6,5, Zukić 7 (od 73. Baros), Kolarević 7 (od 73. Veličković) – Mulahusejnovic 7 (od 61. Stanisavljević).
Igrač utakmice: Milan Kolarević (Vojvodina) 7.
MOZZART BET SUPERLIGA, 17. KOLO
Petak
IMT - Mačva 2:1 (0:1)
/Tiendrebeogo 90+1, Sisako 90+2 - Vidakov 12/
Subota
Radnik - Vojvodina 1:2 (0:1)
/Spasić 89 - Mulahusejnović 15, Kolarević 68/
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