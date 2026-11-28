Navijači Bresta s razlogom su pokojnog trenera Bresta Erika Roja nazvali Kraljem Erikom zbog svega što je u te tri i po godine učinio za klub sa stadiona Fransis Le Ble. Boreći se u potpunoj tišini protiv opake bolesti, Roj je 17-plasirani sastav prve francuske divizije izvukao iz zone ispadanja na proleće 2023. Usledila je senzacionalna sezona 2023/24 u kojoj je Brest stigao do trećeg mesta i istorijskog plasmana u Ligu šampiona, gde je dogurao čak do šesnaestine finala. Pirati iz Bretanje u ligaškoj su fazi pobedili Šturm (2:1), Salcburg (4:0), Spartu iz Praga (2:1) i PSV Ajndhoven (1:0) i remirzirali sa Bajerom u Leverkuzenu (1:1).

U sledećoj fazi ih je, mučki, ponizio a ko će drugi nego Pari Sen Žermen - opet taj prokleti Pariz - budući evropski šampion, ukupnim rezultatom (10:0).

I umesto da nastave da rastu, uprava je silne milione zarade od Lige šampiona odlučila da spiska u izgradnju novog stadiona, zbog čega su trpeli Rojev tim i rezultati. Frustriralo je to i samog trenera, dok je paralelno vodio borbu sa kancerom.

"Postigli smo određene vrednosti. Rezultati i titule se računaju, ali kada ste Brest, osvajanje titula čini se komplikovanim. Očigledno je da ako postoji jedna stvar koju možete da osvojite, to su srca ljudi. Na ovom nivou, bili smo važan igrač na francuskom tlu poslednjih meseci. To je izvor ponosa, činjenica je da se mnogo ljudi u regionu i gradu identifikovalo sa ovom timom, to je veliko zadovoljstvo", rekao je trener ekipe iz Bretanje pre dve godine.

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"Znamo i da Brest neće osvojiti Ligu šampiona, ali je važno kakav će imidž steći. Kada je ovaj tim osvojio treće mesto prošle sezone, to je zaljubljenicima u loptu dalo novu glad za njom, pre svega onima koji su pomalo razočarani u fudbal kao biznis, što često shvatamo olako. Ako bismo mogli da ostvarimo bar još jedan dobar rezultat, i ako se sve bude završilo tako u ovom nošenju sa timom Pari Sen Žermena, to bi zadovoljilo sve navijače Bresta", zaključio je Roj, čiji tim je tu sezonu završio na devetoj, a prošlu na 12. poziciji.

I ostao bez svog trenera zauvek.

Rojevo srce stalo je 17. juna ove godine u 58. godini, izgubivši bitku s rakom, a navijači su se od njega oprostili pesmom, cvećem i porukama ispred stadiona. Njegova porodica saopštila je da se sa bolešću borio tri i po godine, ali da je bolest uglavnom držao u tajnosti.