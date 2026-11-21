Poseban akcenat u razgovoru stavljen je na koncepciju ekipe, jer Igokea ove sezone ima jedan od manjih budžeta u klupskoj istoriji, ali i mlad tim sa čak sedam srpskih igrača, među kojima se istakao i novopečeni reprezentativac Lazar Stefanović.

„Što se tiče naših igrača, lepo si to primetio za nas, ali opet ja, recimo, nisam od početka sezone video da je bilo ko konstatovao da Igokea ima šest ili sedam srpskih igrača i da je neko rekao: 'E, čekaj. Ovi ljudi rade nešto dobro, igraju naša deca' zato što se vodi računa samo o Zvezdi i Partizanu.' Ali nije samo da igraju, pobeđuju. Nego doprinose, pobeđuju i tako, ali opet kažem ti, nije niko to konstatovao. Moj uslov je bio da dovedemo momke koji su gladni napretka, da ne moram da ih teram u salu, a i mlađi igrači mnogo lakše podnose naš ritam od 15 utakmica u 45 dana.“

Nenad Stefanović se osvrnuo i na evropska takmičenja, ukazujući na veliki problem srpske košarke gde se prema njegovom mišljenju "gube" mladi igrači.

„Žao mi je, a mislim da se o tome premalo priča, što faktički od prve Željkove sezone s Partizanom mi nemamo srpski tim u Evrokupu. Pet godina Srbija nema predstavnika u tom takmičenju koje ima 32 ekipe i niko se nije ni setio da pita gde smo mi tu. Nemamo tu stepenicu dodatnu za mlade momke da se dokažu pre nego što odu u Evroligu. Kod nas je sve crno ili belo – ili Evroliga ili ništa.“

Govoreći o pripremama, podsetio je da su prošle sezone dvojica igrača došla nespremna, dok je ove godine Igokea krenula početkom avgusta i imala punih šest nedelja rada, uz jasnu poruku da igrači moraju da dođu spremni od prvog dana.

„Prošle sezone su nam dva igrača došla nespremna na pripreme i to mi je bilo neverovatno. Ne pada mi napamet da se objašnjavam sa nekim ko je nespreman – tvoj posao je da dođeš spreman. Ove godine smo krenuli početkom avgusta, imali smo punih šest nedelja i već treći dan igrali pet na pet. Pričao sam sa čovekom sa evroligaškog nivoa: prvi dan su testiranja, drugi tejp, očekuje se da dođeš spreman jer za dve-tri nedelje kreće liga, a onda viđamo povrede već posle dan, dva ili tri trening kampa upravo zbog nespremnosti. Mi smo prvu utakmicu odigrali posle sedam-osam dana i ta razlika u fizičkoj pripremi znači mnogo. Profesor Koprivica lepo kaže da se stalno priča o tome kako se čuvaju igrači, a oni sve rade na svoju štetu – smanjuju pripremni period. Jedna nedelja je nenormalno velika razlika. Ili neka dolaze potpuno spremni, ili neka produže pripreme za tih sedam dana. Uvek se setim pripremne utakmice u Čačku pred sezonu kad je Partizan bio na korak od Fajnal-fora – Dante Egzum je tada izgledao kao amater sa 15 kila viška. Da trener nije bio Željko Obradović, već neko sa manjim rejtingom, verovatno bi posle mesec-dva dobio otkaz zbog toga. Smanjujemo i mi treninge u sezoni, ali momci prvi dan moraju da dođu spremni.“

Ceo intervju sa Nenadom Stefanovićem možete pročitati na Mozzart Sportu u nedelju ujutru, a novu epizodu podkasta "4x10" pogledati na YouTube kanalu MozzartTV.