Ovo je već tragikomika: Fener ne liči ni na šta, Lukaku igrao odbojku (VIDEO)
Vreme čitanja: 3min | sub. 21.11.26. | 19:15
Ponestaje reči da se opiše na šta liči velikan iz Istanbula ove sezone, Mejson Grinvud golom u trećem minutu nadoknade doneo bod protiv Kodžaelija - 2:2
Ovo se već previše puta dešava da bi rekli da je slučajnost. Ovo više ne može da se objasni. Fener je postao tragikomičan u pokušajima da parira Galatasaraju. Ponestaje reči da se opiše na šta liči velikan iz Istanbula ove sezone, možda je prava reč - pogubljenost.
Kao i mnogo puta ove sezone, tako i u meču protiv Kodžaelija, izgledalo je da Fenerbahče drži sve pod kontrolom. Imali su gol prednosti, inicijativu, nalet, ali je onda usledilo petominutno pomračenje koje je zamalo rezultiralo novim porazom. Srećom po goste, gol Mejsona Grinvuda u trećem minutu nadoknade im je doneo bod - 2:2.
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Teško je opisati kako je Fener sebi sve ovo dozvolio, ali jedna situacija opisuje koliko se igranje za taj klub ili igranje u turskoj ligi pomalo neozbiljno shvata. Igran je 45. minut kad je Romelu Lukaku zaigrao - odbojku. Bukvalno. Posle centaršuta Levanta Merdžana, smečovao je loptu rukom u gol rivala. Pride se bunio što je mu je pogodak poništen.
Tek u nastavku je turski velikan zaigrao nešto bolje i došao do vođstva preko Milana Škrinjara. izgledalo je u tom trenutku da će Fener uvesti meč u mirne vode i da će domaćin popuštati kako vreme bude prolazilo, međutim, gosti su upali u crnu rupu i za pet minuta primili dva gola. Prvi je došao posle gluposti Nelsona Semeda.
Nekadašnji bek Barselone je igrao rukom u svom šesnaestercu i to u pokušaju da sebi nabaci loptu. Posle intervencije iz VAR sobe, Kodžaeli je dobio penal i došao do izjednačenja. Samo pet minuta kasnije, nova nesmotrenost gostujućih igrača. Faul na 17 metara od gola, pride su zaboravili da postave čoveka koji bi se nalazio ispod živog zida, što je uobičajena praksa u današenjem fudbalu. Epilog svega - Matej Maglica je šutnuo ispod živog zida i savladao Edersona.
Tonuo je Emreov tim, izgledalo je da će se survati u još jedan neverovatan poraz, sličan onom koji su doživeli protiv Gectepea u pretprošlom kolu. Bauljali su terenom potpuno ošamućeni od onoga što ih je snašlo. Na kraju su se izvukli na individualni kvalitet Mejsona Grinvuda. Nekadašnji igrač Mančester junajteda je u jednom od poslednjih napada glavom prosledio loptu u gol posle centaršuta Kerema Akturkoglua.
TURSKA, 12. KOLO
Subota
Genčlerbirligi - Gazijantep 1:0 (1:0)
/Traore 9/
Amed - Rize 0:2 (0:1)
/Sove 19, 55/
Galatasaraj - Samsun 2:1 (1:0)
/Toreira 4, Akgun 53 - Bajo 57/
Kodžaeli - Fenerbahče 2:2 (0:0)
/Kutlu 71pen, Maglica 76 - Škrinjar 61, Grinvud 90+3/
Nedelja
11.30: (2,85) Erzurum (3,35) Gectepe (2,40)
14.00: (1,97) Kasimpaša (3,50) Alanja (3,60)
14.00: (5,10) Konja (4,00) Bešiktaš (1,60)
17.00: (1,12) Trabzon (7,75) Ejup (18,0)
Ponedeljak
18.00: (1,85) Bašakšehir (3,70) Čorum (3,80)
*** kvote su podložne promenama