Ovo se već previše puta dešava da bi rekli da je slučajnost. Ovo više ne može da se objasni. Fener je postao tragikomičan u pokušajima da parira Galatasaraju. Ponestaje reči da se opiše na šta liči velikan iz Istanbula ove sezone, možda je prava reč - pogubljenost.

Kao i mnogo puta ove sezone, tako i u meču protiv Kodžaelija, izgledalo je da Fenerbahče drži sve pod kontrolom. Imali su gol prednosti, inicijativu, nalet, ali je onda usledilo petominutno pomračenje koje je zamalo rezultiralo novim porazom. Srećom po goste, gol Mejsona Grinvuda u trećem minutu nadoknade im je doneo bod - 2:2.