Dortmund 3/3, hrvatska grdosija 6/6, Atubolu odbranio šest penala u nizu (VIDEO)

Bajer Leverkuzen podbacio je još jednom, jedva izvukao bod u Augzburgu (2:2); u derbiju regije Hofenhajm je na pleća bacio Štutgart (2:1), dok je Frajburg razneo Borusiju iz Menhengladbaha (5:0), zakucao je za dno tabele i vrlo moguće potpisao otkaz Eugenu Polanskom .

Teže nego se očekivalo, uz dosta muka i promašaja, pa ipak - pobedi se u zube ne gleda. Pogotovo kad imamo situaciju kao u ovom času u Nemačkoj. Daleko od toga da posle tri kola treba izvlačiti nekakve zaključke, međutim ne dešava se tako često poslednjih godina da Borusija Dortmund može da se šepuri ispred Bajerna. A nakon treće pobede u trećem meču sezone (pao je i Paderborn - 3:0), tako će ostati najmanje do idućeg vikenda. U svakom slučaju, biće lep pogled na tabelu iz vizure Milionera...

Na Vestfalenu Paderborn se pošteno isprsio i pokazao želju da se nadmeće. Istina, rano je primio gol (Fabio Silva na genijalno dodavanje Serua Girasija), ali potom u nekoliko navrata opasno pretio, pre svega preko Stefana Marina. Ruku na srce, imali su gosti sreće da u prvih 45 minuta ostanu na minus jedan i tako produže nadu da bi mogli do novog boda. Dva puta je Girasi pogađao mrežu Nahuela Nola, no u oba slučaja intervenisao je VAR - ispostavilo se da je snažni golgeter za malo bivao ispred poslednjeg igrača Paderborna u trenutku upućivanja pasa. Nije htelo Girasija ni u nastavku, mada se našao se u dve-tri dobre situacije. Jednom mu je Nol zaista fantastično 'spustio rampu', bila je to situacija jedan na jedan... Ipak, na njegovu sreću, Paderborn to nije kaznio, a Feliks Nmeča se u finišu razgoropadio i rešio utakmicu. U 80. minutu pogodio je za 2:0, pa u 89. na izuzetno atraktivan način, makazicama, za konačnih 3:0.

Verkself ima ozbiljnih problema i sa novim trenerom Karlesom Martinezom. Samo četiri od devet mogućih bodova (iz susreta sa Union Berlinom, Elverzbergom i Augzburgom) premalo je za ambicije tog kluba. Džaba sjajan pogodak Kristijana Kofana za 1:0, džaba apsolutna kontrola utakmice u prvom poluvremenu kad je sve to prosuto za svega pet minuta u nastavku. Miči Gregorič je s dva brza gola preookrenuo, a ono što posebno treba da brine španskog stručnjaka jeste amaterska reakcija njegovih defanzivaca kod tog drugog pogotka. Drugog poraza Leverkuzen je spasao rezervista Patrik Šik, pošto je pogodio petom u 89. minutu...

Menhengladbah je užasno ušao u novu sezonu i sva je prilika da je vreme za promenu na klupi. Tri poraza u gol razliku 3:12 jasno ukazuju da Polanski gubi konce. Frajburg je to maksimalno iskoristio i do vrha napunio mrežu Morica Nikolasa. Sa po dva gola istakli su se Janik Engelhart, bivši igrač Gladbaha, odnosno sve bolji Igor Matanović, koji ima učinak od šest pogodaka na prvih šest mečeva u sezoni (u svima takmičenjima). Hrvatski napadač izgleda prilično impresivno u duelima sa svojih 1,95, s tim što je za razliku od protekle sezone počeo rutinski da rešava i neke nimalo lake situacije pred golom rivala. Cena mu je narasla na preko 20.000.000 evra (šuškalo se letos da ga žele Totenhem i Mančester junajted), a kako je doveden za manje od 7.000.000, nema sumnje da će biti sledeća velika prodaja Frajburga. Definitivno treba obratiti pažnju na tog momka kome su tek 24 godine.

Debaklu Borusije doprineo je i crveni karton Tim Klajdinsta u ranoj fati drugog poluvremena... A junak mini derbija Baden Virtemberga je pomalo zaboravljeni Adam Hložek. Češki napadač postigao je dva gola za Hofenhajm protiv Švaba i naneo drugi poraz četi Sebastijana Henesa.