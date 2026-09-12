Vošina filijala preslišala Zvezdinu, dala četiri gola za poluvreme i poslala je na dno tabele
Vreme čitanja: 7min | sub. 12.09.26. | 17:50
OFK Vršac pred svojim navijačima ubedljiv protiv Grafičara u 8. kolu – 4:1 (4:1)
Interesantna utakmica odigrala se ovog subotnjeg popodneva u Banatu. U okviru 8. kola Mozzart Bet Prve lige sastala su se filijale dva najbolja tima elitnog ranga, Crvene zvezde i Vojvodine. Poslovni partner Novosađana OFK Vršac bio je znatno bolji, pred svojim navijačima je savladao Grafičar sa 4:1 (4:1).
Među glavnim akterima ovog meča bili su baš igrači Vojvodine koji su u Vršcu na pozajmici, Srđan Bašić i Novak Gojkov. Bašić je bio dvostruki strelac, a Gojkov kojeg je Vojvodina pre nekoliko dana zvanično promovisala, pa potom vratila Banaćanima na pozajmicu, zabeležio je još dve asistencije. Ukupno pet od početka sezone.
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Već posle dva minuta je domaćin poveo. Loše je bila postavljena odbrana tima koji od nedavno trenira Nikola Trajković, dekoncentrisano je ušla u meč, a to je kaznio 20-godišnji Bašić i zatresao mrežu njegovog vršnjaka Veljka Vojvodića.
Već tada nam je bilo jasno da nas čeka kvalitetna utakmica. Grafičar je naravno želeo što brže da uzvrati i u narednih dvadesetak minuta je potpuno preuzeo inicijativu. Stvarao je šanse, ali Marko Živanović, Prins Obasi, Filip Vasiljević i njihovi saigrači nisu imali rešenje za izuzetno raspoloženog Luku Lazina. Blistao je 18-godišnjak na golu crvenih.
19.00: (1,77) Javor (3,45) Voždovac (4,40)
Vrščanima je dodatan impuls energije doneo incident iz 21. minuta, u kojem je akter bio baš Lazin. Beograđani su napali po desnom krilu, posle centaršuta po zemlji Danko Kiković je uklizao i umalo postigao autogol. Pogodio je stativu, posle čega je Lazin uhvatio loptu ispred Obasija, a snažni Nigerijac je probao u padu da je isčačka iz ruku golmana. Faulirao ga je, na to su igrači domaćih burno reagovali, a zatim su i gosti krenuli da brane Obasija. Nastala je opšta gužva, igrači su se međusobno ugurali u gol Vršca, a na kraju je sudija Jovan Šegrt smirio situaciju tako što je Obasiju i Kikoviću pokazao po žuti karton.
Posle toga domaćin je krenuo da napada malo silovitije i to je odmah donelo rezultat. U 27. minutu je izborio aut u liniji šesnaesterca, a sa te pozicije je bivši fudbaler Novog Pazara i Crvene zvezde Dragan Bojat uputio centaršut. Đorđe Glavinić se izborio za poziciju u petercu pored Darka Lazića i glavom precizno šutirao, tako da je Vojvodić bio potpuno nemoćan.
Tri minuta posle toga Trajkovićev tim je definitivno kapitulirao. Novak Gojkov je poslao loptu u šesnaesterac, a sjajni Bašić je uspeo da pobegne Vuku Roganoviću i iz dobre pozicije mu nije bilo teško da nađe put do mreže.
Moramo da napomenemo da su Grafičaru nedostajali igrači Zvezde koji su na dvojnoj registraciji, Savo Radovanović, Matej Strika i Dimitrije Šarić. Bez obzira na to što je bio znatno oslabljen, Grafičar nije odustajao od ofanzivnog, rizičnog pristupa. I to mu je donelo pogodak u 39. minutu. Luka Bijelović se stuštio po levom krilu, izborio za poziciju da šutira iskosa i perfektno je pogodio gornji-desni ćošak protivničkog gola. Bilo je lepih golova na utakmici, ali ovaj je definitivno najlepši.
Ipak, nije to neka uteha ljubičastima. Jer, neposredno pre odlaska na odmor primili su i četvrti gol. Ponovo je pukla odbrana gostiju, sa nekoliko jednostavnih dodavanja Vršac se oslobodio defanzivaca. Luka Serdar je poslao loptu u prostor Gojkovu, on je asistirao iz prve, a Glavinić se lako po drugi put upisao u strelce.
Imao je Grafičar priliku da zakuva utakmicu odmah po startu drugog poluvremena. Stefan Nikolić je napravio veliku grešku, Obasi mu je uzeo loptu i izbio sam pred Lazina, ali mladi Nigerijac u situaciji “jedan na jedan” nije uspeo da savlada fenomenalnog tinejdžera na golu OFK Vršca. Morao je da se zadovolji samo kornerom.
S druge strane, u 55. minutu je malo nedostajalo da Bašić dođe do het-trika na prvoj utakmici u sezoni koju je počeo kao starter. Lepo je šutirao sa ivice šesnaesterca iz okreta, ali je samo uzdrmao stativu.
Kasnije je Grafičar bio bliži drugom golu nego domaćin petom, ali kako je vreme proticalo opadao je tempo. Pretio je Obasi glavom (šutirao preko gola), veoma blizu pogotka je bio i mladi Vasilije Subotić, ali malo su izabranici Darka Rakočevića imali i sreće.
U poslednjih petnaestak minuta za Grafičar je debitovao i nekadašnji bek Crvene zvezde, Voždovca i još nekoliko superligaških klubova Stefan Hajdin, koji je pre svega tri dana potpisao za Beograđane. Zamenio je Ivana Lakićevića. Bilo je prekasno da bi nešto značajnije promenio. Grafičar je na kraju utakmicu završio sa 18 šuteva, osam u okvir gola, ali Lazin je zaista bio fenomenalan.
Ovaj poraz je gurnuo Grafičar na poslednje mesto na tabeli, pošto je Zvezdina filijala ostala na četiri boda, ali sada ima i lošiju gol-razliku od Jedinstva iz Uba. S druge strane, OFK Vršac je prekinuo seriju od dva uzastopna poraza i sada je zadržao korak za subotičkim Spartakom, koji je dan ranije pobedio Napredak (1:0). Kako stvari stoje, biće Vojvodinin partner ozbiljan kandidat za plej-of Mozzart Bet Prve lige.
OFK VRŠAC – GRAFIČAR 4:1 (4:1)
/Bašić 2, 30, Glavinić 27, 45 – Bijelović 39/
Stadion: Gradski (Vršac)
Sudija: Jovan Šegrt
Žuti kartoni: Kiković, Janjić, Pivaš (OFK Vršac), Obasi (Grafičar)
OFK Vršac: Lazin, Bojat (od 85. Janković), Petronijević, Nikolić, Glavinić (od 77 Vasiu), Kiković (od 64. Atem), Gojkov, Bašić (od 85. Kostadinov), Janjić, Serdar (od 65. Ostojić), Pivaš
Grafičar: Vojvodić, Bijelović (od 46. Đorđević), Furtula, Vasiljević, Lazić, Papović, Roganović, Lakićević (od 77. Hajdin), Anokić, Živanović (od 58. Subotić), Obasi (od 78. Matanović)
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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
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MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 8. KOLO
Četvrtak
Teleoptik – Proleter 023 1:1 (1:1)
/Radović 11 – Savanović 27/
Petak
Metalac – Dubočica 5:0 (3:0)
/Tešić 29, Luković 33, 36, Entim 59m 90+2/
Spartak – Napredak 1:0 (0:0)
/Kuveljić 53/
Subota
OFK Vršac - Grafičar 4:1 (4:1)
/Bašić 2, 30, Glavinić 27, 45 – Bijelović 39/
19.00: (1,77) Javor (3,45) Voždovac (4,40)
19.00: (2,95) Jedinstvo Ub (3,25) Smederevo (2,30)
19.00: (1,55) TSC (3,80) Loznica (5,80)
Nedelja
18.00: Bor – Borac
***Kvote su podložne promenama