Vošina filijala preslišala Zvezdinu, dala četiri gola za poluvreme i poslala je na dno tabele

Već posle dva minuta je domaćin poveo. Loše je bila postavljena odbrana tima koji od nedavno trenira Nikola Trajković, dekoncentrisano je ušla u meč, a to je kaznio 20-godišnji Bašić i zatresao mrežu njegovog vršnjaka Veljka Vojvodića.

Već tada nam je bilo jasno da nas čeka kvalitetna utakmica. Grafičar je naravno želeo što brže da uzvrati i u narednih dvadesetak minuta je potpuno preuzeo inicijativu. Stvarao je šanse, ali Marko Živanović, Prins Obasi, Filip Vasiljević i njihovi saigrači nisu imali rešenje za izuzetno raspoloženog Luku Lazina. Blistao je 18-godišnjak na golu crvenih.

19.00: (1,77) Javor (3,45) Voždovac (4,40)

Vrščanima je dodatan impuls energije doneo incident iz 21. minuta, u kojem je akter bio baš Lazin. Beograđani su napali po desnom krilu, posle centaršuta po zemlji Danko Kiković je uklizao i umalo postigao autogol. Pogodio je stativu, posle čega je Lazin uhvatio loptu ispred Obasija, a snažni Nigerijac je probao u padu da je isčačka iz ruku golmana. Faulirao ga je, na to su igrači domaćih burno reagovali, a zatim su i gosti krenuli da brane Obasija. Nastala je opšta gužva, igrači su se međusobno ugurali u gol Vršca, a na kraju je sudija Jovan Šegrt smirio situaciju tako što je Obasiju i Kikoviću pokazao po žuti karton.

Posle toga domaćin je krenuo da napada malo silovitije i to je odmah donelo rezultat. U 27. minutu je izborio aut u liniji šesnaesterca, a sa te pozicije je bivši fudbaler Novog Pazara i Crvene zvezde Dragan Bojat uputio centaršut. Đorđe Glavinić se izborio za poziciju u petercu pored Darka Lazića i glavom precizno šutirao, tako da je Vojvodić bio potpuno nemoćan.

Tri minuta posle toga Trajkovićev tim je definitivno kapitulirao. Novak Gojkov je poslao loptu u šesnaesterac, a sjajni Bašić je uspeo da pobegne Vuku Roganoviću i iz dobre pozicije mu nije bilo teško da nađe put do mreže.

Moramo da napomenemo da su Grafičaru nedostajali igrači Zvezde koji su na dvojnoj registraciji, Savo Radovanović, Matej Strika i Dimitrije Šarić. Bez obzira na to što je bio znatno oslabljen, Grafičar nije odustajao od ofanzivnog, rizičnog pristupa. I to mu je donelo pogodak u 39. minutu. Luka Bijelović se stuštio po levom krilu, izborio za poziciju da šutira iskosa i perfektno je pogodio gornji-desni ćošak protivničkog gola. Bilo je lepih golova na utakmici, ali ovaj je definitivno najlepši.