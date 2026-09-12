Jalovi Liverpul i bledi Barkola podsetili na prošlu sezonu, Đorđe Petrović poklonio gol protivniku
Vreme čitanja: 11min | sub. 12.09.26. | 18:03
Igra Crvenih za sada nije unapređena pod vođstvom Andonija Iraole, Fulam imao više šuteva u okvir nasred Enfilda i došao do prvog boda u sezoni
Duhovi prošlogodišnje apatije ponovo lebde nad krcatim tribinama Enfilda. Jalovi Liverpul pod vođstvo Andonija Iraole odigrao je samo 0:0 protiv Fulama u četvrtom kolu Premijer lige, demonstrirajući igru koja sve više liči na krizne momente iz prošle sezone. Navijači već na samom startu novog mandata imaju ozbiljan razlog za brigu, jer igra Crvenih deluje potpuno neprepoznatljivo i sporo, dok je preskupo letnje pojačanje Bredli Barkola još jednom odigrao nevidljivu utakmicu bez ikakvog konkretnog učinka u napadu. Koliko je situacija alarmantna najbolje pokazuje podatak da su organizovani gosti sa Krejven Kotidža imali opasnije prilike i više šuteva u okvir gola usred crvenog hrama fudbala, pa domaći tim na kraju može čak i da bude zadovoljan što je izbegao potpunu katastrofu na domaćem terenu protiv tima koji do danas nije imao nijedan osvojen bod.
Nažalost, jedan od dvojice srpskih predstavnika na premijerligaškim terenim u subotu, golman Bornmuta Đorđe Petrović, biće među većim tragičarima kola u engleskom fudbalu. Petrović je u 56. minutu loptu bukvalno predao u noge protivničkom igraču Kevinu Šadeu, a Nemac je sa zahvalnošću prihvatio neočekivani poklon. Primirio je loptu i sa oko 18 metara metara hladnokrvno, maestralnim lobom prebacio skamenjenog Petrovića za šokantan pogodak. Bio je to gol Brentfora da za 2:2, a tim rezultatom je utakmica i završena.
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Fulamov defanzivni blok potpuno je ogolio taktičku krutost u igri Crvenih. Bilo je bolno posmatrati kako se Florijan Virc muči sa kreacijom kao u najvećem delu prethodne sezone, dok je Aleksander Isak često pokušavao da zapreti tako što bi sam kreirao, a Šveđanin nije takav tip napadača. Svaki pokušaj proboja preko bokova završavao se pre nego što je i počeo, a Bredli Barkola je delovao kao stranac na stadionu gde mnogi od njega očekuju da postane novi Mohamed Salah. Andoni Iraola je nemoćno širio ruke pored aut-linije, dok je njegova ekipa umesto obećanog modernog, tečnog fudbala demonstrirala bezidejno kruženje oko kaznenog prostora protivnika.
Samo je neverovatna sreća i dekoncentracija gostiju spasila Liverpul potpunog sloma. Džoš King je u dva navrata probio odbranu domaćih kao od šale, a čist pogodak doskorašnjeg napadača Real Madrida Gonzala Garsije posle neshvatljive greške Alisona, sprečen je isključivo zahvaljujući prisebnosti i gol-aut liniji na kojoj je intervenisao Žeremi Žake. Uvođenje Kodija Gakpa i Aleksisa Mekalistera u drugom poluvremenu donelo je tek prividnu inicijativu, ali je Bernd Leno na kraju ostao praktično neocenjen. Ukoliko Bask na klupi šestostrukog šampiona Evrope pod hitno ne pronađe formulu da razmrda ekipu i opravda astronomska letnja ulaganja, Enfild čeka duga, mučna i po svemu sudeći hladna jesen prepuna rezultatskih kikseva.
Liverpul se guši na početku sezone, osvojio je samo polovinu bodova (šest od dvanaest), a na Vila Parku je eksplodirala još veća rezultatska kriza. Aktuelni osvajač Lige Evrope pretrpeo je novi poraz pred svojim navijačima izgubivši od Notingem Foresta 1:2 (0:1), čime je nastavila sunovrat koji počinje ozbiljno da plaši klupsku upravu. Lijam Delap je odmah na startu drugog poluvremena zaledio domaće navijače pogotkom sa skoro 25 metara, a iako je Alison doneo izjednačenje u 74. minutu, potpuni potop i zasluženi trijumf gostiju potpisao je Igor Žezus u 88. minutu. Očajna Vila sada ima svega jedan osvojen bod iz prva četiri kola Premijer lige, a totalno bezidejna i neprepoznatljiva igra tima ukazuje na to da su ambicije o vrhu tabele za sada samo daleka prošlost.
PREMIJER LIGA – 4. KOLO
Subota
Liverpul - Fulam 0:0
Čelsi - Hal 2:2 (1:2)
/Rodžers 7, Žoao Pedro 66 - Belumi 28, 34/
Aston Vila - Notingem Forest 1:2 (0:0)
/Alison 74 - Delap 46, Igor Žezus 88/
Bornmut - Brentford 2:2 (1:1)
/Klajvert 38, Tavernije 52 - Šade 34, 56/
Kristal Palas - Ipsvič 2:3
/Kalaili 14, Larsen 75 - Emerson 23, Dejvis 45, Fleming 90/
18.30: (2,00) Totenhem (3,50) Everton (3,70) MR
21.00: (7,25) Sanderlend (3,90) Arsenal (1,52) MR
Nedelja
15.00: (4,10) Koventri (3,50) Brajton (1,90) MR
17.30: (3,15) Mančester Junajted (3,50) Mančester Siti (2,20) MR
Ponedeljak
21.00: (2,40) Lids (3,40) Njukasl (2,95) MR
***kvote su podložne promenama