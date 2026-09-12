Jalovi Liverpul i bledi Barkola podsetili na prošlu sezonu, Đorđe Petrović poklonio gol protivniku

Duhovi prošlogodišnje apatije ponovo lebde nad krcatim tribinama Enfilda. Jalovi Liverpul pod vođstvo Andonija Iraole odigrao je samo 0:0 protiv Fulama u četvrtom kolu Premijer lige, demonstrirajući igru koja sve više liči na krizne momente iz prošle sezone. Navijači već na samom startu novog mandata imaju ozbiljan razlog za brigu, jer igra Crvenih deluje potpuno neprepoznatljivo i sporo, dok je preskupo letnje pojačanje Bredli Barkola još jednom odigrao nevidljivu utakmicu bez ikakvog konkretnog učinka u napadu. Koliko je situacija alarmantna najbolje pokazuje podatak da su organizovani gosti sa Krejven Kotidža imali opasnije prilike i više šuteva u okvir gola usred crvenog hrama fudbala, pa domaći tim na kraju može čak i da bude zadovoljan što je izbegao potpunu katastrofu na domaćem terenu protiv tima koji do danas nije imao nijedan osvojen bod.

Nažalost, jedan od dvojice srpskih predstavnika na premijerligaškim terenim u subotu, golman Bornmuta Đorđe Petrović, biće među većim tragičarima kola u engleskom fudbalu. Petrović je u 56. minutu loptu bukvalno predao u noge protivničkom igraču Kevinu Šadeu, a Nemac je sa zahvalnošću prihvatio neočekivani poklon. Primirio je loptu i sa oko 18 metara metara hladnokrvno, maestralnim lobom prebacio skamenjenog Petrovića za šokantan pogodak. Bio je to gol Brentfora da za 2:2, a tim rezultatom je utakmica i završena.