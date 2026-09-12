Loša vest za Orlove: Milenković povredio zadnju ložu

„Posle ručka doktor mi je prišao i rekao mi da se njih dvojica ne osećaju dobru, da ih nešto zateže u zadnjoj loži, tako da nisu mogli da nam danas pomognu. Tako je kako je, moramo da se oslonimo na druge igrače“, rekao je Glazner.

Ispostavilo se, ipak, da to nije omelo Notingem, koji je kao gost pobedio Aston Vilu sa 2:1.

Reprezentaciju Srbije za devet dana čeka okupljanje za četiri utakmice Lige nacije, pa selektor Paunović mora da se nada da Milenkovićev problem nije ozbiljnije prirode. Orlovi će igrati 24. septembra u Beogradu protiv Grčke, tri dana kasnije dočekaće Holandiju, a onda će 1. oktobra gostovati u Minhenu protiv Nemačke, pa 4. oktobra u Ajndhovenu protiv Holandije.