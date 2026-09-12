Ponuda spremna: Budućnost zainteresovana za Mirotića

Kao što je rečeno na početku teksta, stranica na društvenim mrežama "BPG info" koja se bavi dešavanjima u Budućnosti objavila je da je postignut usmeni dogovor i da bi Mirotić trebalo uskoro da potpiše za podgorički tim, mada "Sportklub" prenosi da nije baš tako blizu. Budućnost jeste zainteresovana, spremila mu je ponudu i očekuju se uskoro i zvanični razgovori, ali ništa još nije dogovoreno, prema njihovim informacijama. Još nema ni zvaničnih informacija iz crnogorskog tima.

Razmišljao je nekadašnji NBA košarkaš i da možda završi karijeru, što je naglasio u nedavnoj izjavi za španske medije, i to ne bi bilo iznenađenje, ali ne bi svakako bio ni šok da stvarno potpiše za podgoričku Budućnost. Mogao bi da završi karijeru u rodnom gradu, gde nije imao priliku da igra profesionalnu košarku.

Podsetimo, karijeru je počeo 2008. godine u madridskom Realu, između je igrao za njihov B tim i na pozajmici u Palensiji, da bi 2014. godine otišao u NBA ligu. Potpisao je tada za Čikago Bulse 2014. godine, koji su ga tri godine ranije draftovali kao 23. pika na draftu, da bi "preko bare" još nastupao za Nju Orleans Pelikanse i Milvoki Bakse.

Kada se vratio u Evropu, četiri sezone nastupao je za Barselonu, dve za milansku Olimpiju i poslednje dve za Monako. Pošto Monako sada igra amatersku košarku, konkretno, izbačeni su u petu ligu, napustio je tim iz Kneževine i slobodan je igrač.

Očigledno ga u Podgorici čekaju raširenih ruku – ostaje da se vidi koliko je realan njegov dolazak u redove ekipe iz ABA lige.