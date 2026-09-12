Jakirovi Tigrovi ugrizli i Čelsi, Alonsova odbrana tragikomična (VIDEO)
Vreme čitanja: 10min | sub. 12.09.26. | 18:08
Ekipa Sergeja Jakirovića igrala odlično, imala zicer za 3:1, ali je Žoao Pedro ponovo bio spasilac Plavaca - 2:2
Kakav fudbal igra Hal? Strašan fudbal, ne onakav kakav bi trebalo da igra ekipa kojoj se predviđa žestoka borba za opstanak, isto su radili prethodne sezone u Čempionšipu kad sui h svi videli u donjem delu tabele, a oni izborili plasman u Premijer ligu. A kad su već u istoj, još kako pokazuju da nisu zalutali u najjaču ligu na svetu. Ekipa koju predvodi Sergej Jakirović odigrala je još jednu odličnu utakmicu I zamalo došli do skalpa protiv još jednog velikana. Da ne beše invididualnog kvaliteta Žoaa Pedra, bili bi smo svedoci još jednog čuda u režiji popularnih Tigrova posle pobede nad Mančester junajtedom – 2:2.
Imaju za čim da žale gosti, još kako. Odbrana Čelsija je tragikomika kakve nema u Premijer ligi, srećom po njih pa je napad zategnut maksimalno i nekako, barem za sada, vadi fleke koje prave igrači iz poslednje linije. Hal je te greške obilato umeo da iskoristi, čak su imali zicer da odu na dva gola prednosti, međutim, sprečio ih je Dibu Martinez.
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Ko nije znao koliko je odbrana Čelsija šuplja neka samo pogleda prvi gol Hala. Lopta je najpre preskočila Veslija Fofanu, pa je Malo Gusto lako izgubio duel sa Rajanom Džajlsom koji je uspeo da centrira, a glupost je kompletirana reakcijom Jorela Hata koji je pustio da ga lopta preleti I padne pravo na nogu Mohamedu Belumiju koji je zakucao loptu u gol.
Alžirac je pravo niotkuda došao do prvenca u Premijer ligi, a samo šest minuta kasnije je ponovo bio u centru pažnje. Livaj Kolvil je zaboravio Semija Ajaija na petercu, a ovaj je pogodio prečku, lopta se odbila do Olija Mekburnija, koji je proigrao Belumija, a ovaj, sam kao duh sa ivice šesnaesterca, bez bloka drugi put utišao Stamford Bridž.
Ovolika količina defanzivnih kikseva poništila je lep potez Morgana Rodžersa kod vodećeg gola, ali i dala dodatna krila Halu da poleti ka još jednoj velikoj pobedi. Jakirovićeva ekipa igrala je vrlo pametno u nastavku i čekala kontre, svesna da ovako labilna odbrana Čelsija jednom mora da pogreši i to se desilo u 61. minutu. Rodžers je izgubio posed na 25 metara od svog gola, Regan Slejter je opalio, Martinez kratko odbio, ali se istog momenta iskupio kad je odbranio zicer Oliju Mekburniju sa pet metara.
Da je snažni špic tad dao gol, verovatno bi sve bilo gotovo, ovako, samo tri minuta kasnije, stigla je – kazna. Kol Palmer je ubacio, a Žoao Pedro iskorstio kašnjenje u blok jednog od igrača Hala i uspeo da donese izjednačenje. Možda je mogao bolje da reaguje Lukas Herington, ali posle ovako odigrane utakmice i osvojenog boda na Stamford Bridžu, malo ko će u Halu imati razloga da bude nezadovoljan.
Ljudi igraju fudbal kakav niko nije očekivao, niko nije verovao da mogu da budu pri vrhu tabele, uprkos tome što su ovo leta potrošili 175.000.000 evra za dovođenje novih igrača. Ali Tigrovi igraju li igraju, a bodovni saldo se samo povećava. Da je bilo koncentracije Olija Mekburnija kod one situacije iz 61. minuta, sad bi pričali o tome da su pokorili Stamford Bridž i zadali Ćabiju Alonsu još veće glavobolje zbog toga kako mu ekipa izgleda u defanzivi. Kao da ih već nema dovoljno.
PREMIJER LIGA – 4. KOLO
Subota
Bornmut - Brentford 2:2 (1:1)
/Klajvert 38, Tavernije 52 - Šade 34, 56/
Aston Vila - Notingem Forest 1:2 (0:0)
/Alison 74 - Delap 46, Igor Žezus 88/
Čelsi - Hal 2:2 (1:2)
/Rodžers 7, Žoao Pedro 65 - Belumi 28, 34/
Kristal Palas - Ipsvič 2:3 (1:2)
/Halaili 14, Larsen 75 - Emerson 23, Dejvis 45, Fleming 90/
Liverpul - Fulam 0:0
18.30: (2,00) Totenhem (3,50) Everton (3,70) MR
21.00: (7,25) Sanderlend (3,90) Arsenal (1,52) MR
Nedelja
15.00: (4,10) Koventri (3,50) Brajton (1,90) MR
17.30: (3,15) Mančester Junajted (3,50) Mančester Siti (2,20) MR
Ponedeljak
21.00: (2,40) Lids (3,40) Njukasl (2,95) MR
***kvote su podložne promenama