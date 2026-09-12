Jakirovi Tigrovi ugrizli i Čelsi, Alonsova odbrana tragikomična (VIDEO)

Kakav fudbal igra Hal? Strašan fudbal, ne onakav kakav bi trebalo da igra ekipa kojoj se predviđa žestoka borba za opstanak, isto su radili prethodne sezone u Čempionšipu kad sui h svi videli u donjem delu tabele, a oni izborili plasman u Premijer ligu. A kad su već u istoj, još kako pokazuju da nisu zalutali u najjaču ligu na svetu. Ekipa koju predvodi Sergej Jakirović odigrala je još jednu odličnu utakmicu I zamalo došli do skalpa protiv još jednog velikana. Da ne beše invididualnog kvaliteta Žoaa Pedra, bili bi smo svedoci još jednog čuda u režiji popularnih Tigrova posle pobede nad Mančester junajtedom – 2:2.

Imaju za čim da žale gosti, još kako. Odbrana Čelsija je tragikomika kakve nema u Premijer ligi, srećom po njih pa je napad zategnut maksimalno i nekako, barem za sada, vadi fleke koje prave igrači iz poslednje linije. Hal je te greške obilato umeo da iskoristi, čak su imali zicer da odu na dva gola prednosti, međutim, sprečio ih je Dibu Martinez.