Košmaran dan Erakovića u Turskoj: Primio tri gola u prvih 15 minuta, pet do kraja meča
Vreme čitanja: 3min | sub. 12.09.26. | 18:28
Samsun pred svojim navijačima izgubio od Čoruma sa 1:5 (1:3), navijači tražili ostavku uprave
Izgleda da je Strahinja Eraković odabrao da pređe u Samsun u mnogo lošem trenutku za turskog superligaša. Tim koji je prošle sezone predstavljao Tursku u Ligi konferencije slabo je ušao u novu sezonu, nanizao je tri poraza u domaćem šampionatu, a ovaj koji je doživeo ove subote bio je najteži. Pred svojim navijačima je izgubio od Čoruma sa 1:5 (1:3).
Da stvar bude još gora po srpskog reprezentativca, ovo je bila njegova prva od dolaska iz Zenita na pozajmicu na kojoj je bio starter.
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Nije ovo bio Erakovićev debi, njega je upisao prošlog vikenda protiv Kodžaelija (0:1), kada je odigrao poslednjih nekoliko minuta. Sada je bio starter, očekivalo se od 25-godišnjeg štopera da će konsolidovati odbranu, a ispostavilo se da je Samsun primio najviše golova od početka sezone. Već posle 15 minuta Čorum je postigao tri pogotka.
Nisu golovi išli na Erakovićevu dušu, već mnogo više na račun njegovog partnera u štoperskoj liniji Gabrijela Gvarina. Mladi Italijan je već u prvom minutu napravio veliki kiks, poklonio je Hesusu Ramirezu čistu loptu i zicer za rano vođstvo Čoruma. Posle toga se Gvarino potpuno demoralisao. Nije mu pomoglo ni brzo izjednačenje, već u 5. minutu, preko Logija Tomasona.
19.00: (2,20) Alanja (3,40) Geztepe (3,30)
Pet minuta kasnije prelep pogodak je postiga Džengiz Under. Posle kornera je prihvatio loptu na dvadesetak metara od gola Samsuna. Opalio je raketu koju niko nije mogao da ukroti. Napadač Čoruma je pogodio i u 15. minutu za 3:1, posle čega više nije bilo povratka za Samsun.
U drugom poluvremenu Čorum je samo došao do još ubedljivije prednosti, i to u razmaku od tri minuta. U 69. se u strelce upisao i grčki napadač Aleksandros Kiziridis, na asistenciju Ermina Mahmića, a zatim je u 71. Ramirez postigao drugi gol na meču.
Posle tog pogotka Venecuelanca zagrmeli su Samsunovi navijači, zapevali su protiv menadžmenta kluba i zatražili ostavke. Samsun je posle petog kola Superlige Turske ostao na četiri boda, ovo mu je bio treći uzastopni poraz, pa je pao blizu zone ispadanja... Neće biti prijatno narednih dana u Erakovićevom novom klubu.
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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
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TURSKA 1 – 5. KOLO
Petak
Bešiktaš - Erzurum 3:0 (2:0) MOZZART RELAX
/Topču 21, Trosard 27, Kirtaj 81ag/
Subota
Ejup – Rize 0:2 (0:1)
/Sove 21, Bulut 90+2/
Samsun – Čorum 1:5 (1:3)
/Tomason 5 – Ramirez 1, 71, Under 10, 15, Kiziridis 69/
19.00: (3,80) Konja (3,50) Trabzon (1,98)
19.00: (2,20) Alanja (3,40) Geztepe (3,30)
Nedelja
16.00: (2,25) Genčlerbirligi (3,35) Kašimpaša (3,25)
19.00: (1,30) Galatasaraj (5,80) Kodžaeli (9,00)
19.00: (2,55) Amed (3,35) Bašakšehir (2,75)
Ponedeljak
19.00: (6,00) Gazijantep (4,00) Fenerbahče (1,57)
***kvote su podložne promenama