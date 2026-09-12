Košmaran dan Erakovića u Turskoj: Primio tri gola u prvih 15 minuta, pet do kraja meča

Nije ovo bio Erakovićev debi, njega je upisao prošlog vikenda protiv Kodžaelija (0:1), kada je odigrao poslednjih nekoliko minuta. Sada je bio starter, očekivalo se od 25-godišnjeg štopera da će konsolidovati odbranu, a ispostavilo se da je Samsun primio najviše golova od početka sezone. Već posle 15 minuta Čorum je postigao tri pogotka.

Nisu golovi išli na Erakovićevu dušu, već mnogo više na račun njegovog partnera u štoperskoj liniji Gabrijela Gvarina. Mladi Italijan je već u prvom minutu napravio veliki kiks, poklonio je Hesusu Ramirezu čistu loptu i zicer za rano vođstvo Čoruma. Posle toga se Gvarino potpuno demoralisao. Nije mu pomoglo ni brzo izjednačenje, već u 5. minutu, preko Logija Tomasona.

19.00: (2,20) Alanja (3,40) Geztepe (3,30)

Pet minuta kasnije prelep pogodak je postiga Džengiz Under. Posle kornera je prihvatio loptu na dvadesetak metara od gola Samsuna. Opalio je raketu koju niko nije mogao da ukroti. Napadač Čoruma je pogodio i u 15. minutu za 3:1, posle čega više nije bilo povratka za Samsun.

U drugom poluvremenu Čorum je samo došao do još ubedljivije prednosti, i to u razmaku od tri minuta. U 69. se u strelce upisao i grčki napadač Aleksandros Kiziridis, na asistenciju Ermina Mahmića, a zatim je u 71. Ramirez postigao drugi gol na meču.