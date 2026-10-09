Došao čovek sa 12 crvenih kartona i opravio Lans: Prgavi Korzikanac sapleo Lion

Prgavi čovek sa Korzike u karijeri je najviše igrao za Bastiju i tokom sezone 2016/17. bio potpuno van kontrole. Dobio je četiri crvena kartona, od toga jedan kad je udario u besu udario u elektronsku tablu kojom ga je četvrti arbitar nehotice zakačio dok ga je dizao kako bi publika mogla da vidi ko izlazi iz igre, a Kauzak je izašao. Tako je, dobio je crveni karton u trenucima kad je izašao sa terena.

Neki kažu da je na klupu Lansa seo samo zato što je prijatelj sportskog direktora Lansa Žan-Luja Leke. Poznaju se 25 godina. Iz kluba, naravno, smatraju da to nema veze sa istinom. Elem, očigledno je Kauzak uspeo da prenese nešto od svog „ludila“ na ekipu. Lans je protiv Liona igrao izuzetno čvrsto i to se najviše videlo u prvom poluvremenu u kom je domaćin potpuno nadigrao tim Paola Fonseke.

Odnos u šutevima posle prvih 45 minuta bio je 10:2 u korist domaćina. Samo je golman Dominik Grajf bio razlog zašto aktuelni vicešampion nije imao više od gola prednosti. Međutim, nije ni Slovak svemoćan. U situaciji gde Floran Tovan šalje sjajnu loptu za svog imenjaka Sotoku mogao je samo da krene po loptu koja je završila u mreži.

Tek u nastavku meča se Lion trgnuo i počeo više da napada, imao dve velike prilike preko Keita Nakamure i Tajlera Mortona, ali je Robin Riser pokazao zbog čega je u ovom trenutku jedan od najperspektivijih golmana u Ligi 1. A samo dva minuta pošto je odbranio bombu Mortona, stigla je kazna. Opet Tovan u ulozi asistenta. Odlično je centrirao, a Matiju Udol glavom zatresao mrežu.

Uspeo je Lion golom Kalisa Mere da zabrine domaće navijače, ali je Lans uspeo da bez većih problema sačuva prednost i dođe do tek drugog trijumfa od početka sezone. Simbolike radi, Kauzak je tokom karijere dobijao crvene kartone, a večeras je doživeo da strelac drugog gola Udol bude - isključen. Ne kaže se džaba da je ekipa ogledalo trenera.

FRANCUSKA 1 – 6. KOLO

Petak

Lans - Lion 2:1 (1:0)

/Sotoka 36, Udol 77 - Mera 85/

Subota

17.15: (1,43) Lil (4,60) Avr (7,25) MOZZART RELAX

20.45: (2,05) Brest (3,45) Anže (3,60) MOZZART RELAX

20.45: (3,10) Lorijan (3,40) Pariz (2,30) MOZZART RELAX

20.45: (1,08) PSŽ (13,0) Le Man (20,0) MOZZART RELAX

20.45: (1,609 Monako (4,00) Tuluz (5,70) MOZZART RELAX

Nedelja

15.00: (2,40) Nica (3,45) Starazbur (2,90) MOZZART RELAX

17.15: (1,48) Ren (4,40) Okser (6,75) MOZZART RELAX

20.45: (3,90) Troa (3,50) Olimpik Marselj (1,95) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama