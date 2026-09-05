Došao je da bude heroj Istanbula, Vlahović srušio Fenerbahče!

Vreme čitanja: 3min | sub. 05.09.26. | 20:54
Srpski golgeter centralna figura i igrač odluke u slavlju nad Fenerbahčeom – 2:1
Znali su u Bešiktašu da im je neophodan napadač ozbiljnog kalibra kako bi mogli da se suprotstave Galatasaraju, Fenerbahčeu i silno pojačanom Trabzonu. U Dušanu Vlahoviću ne samo da su dobili čoveka koji zna da postiže golove, već igrača koji ima karakter da rešava velike derbije. Srbin je bio igrač odluke u pobedi nad Fenerbahčeom na stadionu Šukru Saradžoglu, čime je ekipa Vinćenca Italijana poslala poruku direktnim konkurentima da je ušla u borbu za trofeje u ovoj sezoni – 2:1 (1:1).
Vlahović je 73. minutu krunisao nesebično dodavanje fantastičnog Orkuna Kokčua, koji mu je u prethodnom kolu prepustio penal i omogućio mu da probije led. Het-trik protiv Čoruma je samo bio zagrevanje za ono što je stiglo pet dana kasnije na stadionu jednog od najvećih rivala.
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Srpski napadač je bio centralna figura večerašnjeg meča, ali ne samo zbog činjenice da je postigao pobedonosni pogodak za svoj tim. Od početka utakmice je bio motivisan, a u drugom poluvremenu i odlučan da bude taj koji će povući ostatak ekipe ka pobedi. U 51. minutu je poništen pogodak, jer je prethodno sviran veoma sporan faul nad Kanteom, a dva minuta kasnije je ušao u klinč sa bivšim igračem Intera Milanom Škrinijarom.
Ne znamo da li se radi o nekim nerazjašnjenim pitanjima sa terena Serije A, ali znamo da je taj trenutak uvukao nervozu u redove ekipe Ismaila Kartala. Ona se dodatno uvećavala dominacijom igrača Bešiktaša na terenu. Nisu Crni orlovi bili samo ravnopravan rival, već su u drugom poluvremenu daleko bili bliži pobedi. Prvu šansu šansu da postane heroj derbija Vlahović je imao u 57. minutu, kada je izbio sam pred Edersona, ali mu je bivši golman Mančester Sitija na vreme ušao u šut. Nije odustajao Srbin, već je nastavio da bude pretnja po domaći gol, što mu se konačno isplatilo u 73. minutu.
Vlahović je večeras postao prvi stranac u Bešiktašu od 2000. godine koji je postigao četiri gola na prve tri utakmice. Deluje da će ih biti još mnogo u ovoj sezoni.
Ekipa Vinćenca Italijana je u drugom poluvremenu potpuno zatvorila Fenerbahčeu put ka njenom golu, tako da su navijači na prepunom Šukru Saradžogluu u očaju gledali nemoć njenog tima. Nije sastav Ismaila Kartala iskoristio vodeći pogodak i snalažljivost Milana Škrinijara da još jednom ugrozi gol Aleksa Nibela. Imao je još nekoliko šansi domaći, ali ga je u potpunosti presekla majstorija Leandra Trosara, koji je sjajnim dodavanjem spoljnim delom kopačke asistirao Ridvanu Jilmazu za izjednačenje u 38. minutu. Taj trenutak je psihološki potpuno preokrenuo utakmicu u korist Bešiktaša.
Pokušavao je Kartal uvođenjem Akturkoglua, a potom i Nenea i Lukakua da napravi kvalitativnu prevagu u korist svog tima. Ipak, lukaviji je bio Italijano, koji je na bolji način dozirao izmene, održavši visok energetski momenat u timu. Bešiktaš ni nakon Vlahovićevog gola nije paničio, već je bio bliži trećem golu, nego Fener izjednačenju.
TURSKA 1 – 4. KOLO
Petak
Bašakšehir - Galatasaraj - 2:3 (0:1)
/Šomurodov 66pen, Sančez 76og - Osimen 16, Toreira 71, Sara 90/
Subota
Erzurum - Konja 1:0 (1:0)
/Tozlu 17/
Fenerbahče - Bešiktaš 1:2 (1:1)
/Škrinijar 26 - Jilmaz 38, Vlahović 73/
Nedelja
16.00: (2,25) Kašimpaša (3,35) Amed (3,25)
16.00: (1,68) Korum (3,70) Ejup (5,40)
19.00: (1,60) Trabzon (3,90) Genčlerbirligi (5,80)
19.00: (2,45) Kodžaeli (3,25) Samsun (2,95)
Ponedeljak
19.00: (1,87) Geztepe (3,50) Gaziijantep (4,20)
19.00: (1,92) Rize (3,50) Alanja (4,10)
***kvote su podložne promenama