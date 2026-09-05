Došao je da bude heroj Istanbula, Vlahović srušio Fenerbahče!

Srpski napadač je bio centralna figura večerašnjeg meča, ali ne samo zbog činjenice da je postigao pobedonosni pogodak za svoj tim. Od početka utakmice je bio motivisan, a u drugom poluvremenu i odlučan da bude taj koji će povući ostatak ekipe ka pobedi. U 51. minutu je poništen pogodak, jer je prethodno sviran veoma sporan faul nad Kanteom, a dva minuta kasnije je ušao u klinč sa bivšim igračem Intera Milanom Škrinijarom.

Ne znamo da li se radi o nekim nerazjašnjenim pitanjima sa terena Serije A, ali znamo da je taj trenutak uvukao nervozu u redove ekipe Ismaila Kartala. Ona se dodatno uvećavala dominacijom igrača Bešiktaša na terenu. Nisu Crni orlovi bili samo ravnopravan rival, već su u drugom poluvremenu daleko bili bliži pobedi. Prvu šansu šansu da postane heroj derbija Vlahović je imao u 57. minutu, kada je izbio sam pred Edersona, ali mu je bivši golman Mančester Sitija na vreme ušao u šut. Nije odustajao Srbin, već je nastavio da bude pretnja po domaći gol, što mu se konačno isplatilo u 73. minutu.

Vlahović je večeras postao prvi stranac u Bešiktašu od 2000. godine koji je postigao četiri gola na prve tri utakmice. Deluje da će ih biti još mnogo u ovoj sezoni.