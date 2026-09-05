Kompani se zaigrao sa sastavom, Bajern izgubio dva boda (VIDEO)

Okliznuo se Bajern! I to tamo gde se najmanje očekivalo, i kad se najmanje očekivalo. Ni mnogo jači Šalke nije uspevao da odoli timu iz Minhena poslednjih godina, gubio je 0:8, 0:6, 0:5, 0:4, punih sedam i po godina ni gol nije uspeo da postigne protiv rekordnog šampiona, doduše nije ni danas, ali zato je prvi put od februara 2017. uspeo da odoli moćnom rivalu. Na uobičajeno krcatom stadionu u Gelzenkirhenu - 0:0.

Utisak je da se Vensan Kompani pomalo zaigrao. Ostavio je klupi dvojicu ponajboljih igrača - Majkla Olisea i Harija Kejna - a ne može se reći da su se novajlije dovoljno dobro uklopile da bi sve ferceralo kako se očekuje. Ismael Saibari igrao je kao centarfor i to nije izgledalo dobro. Moguće da se prvi mačići u vodu bacaju, no ovoga puta sa tim 'mačićića' otišla su i dva boda.