Najjeftiniji u Premijer ligi, a još ni gol nisu primili: Za otpisane sedam bodova iz tri kola

Govorili su svi da su otpisani, da su im šanse za opstanak mizerne, skoro na nivou Lutona od pre tri sezone. Ipak, Hal Siti je rešio da u svojoj povratničkoj sezoni u Premijer ligi, prvoj posle devet godina, pokaže da je onaj prkosni tigar, a ne nemoćni tigar koji jadikuje nad sudbinom.

Posle pobeda nad Mančester Junajtedom (2:0) i Koventrijem (1:0), Hal je u trećem kolu ponovo uspeo da sačuva svoju mrežu, mada ovog puta nije uspeo da zatrese protivničku, tako da je duel sa aktuelnim osvajačem Lige Evrope Aston Vilom završen nerešenim rezultatom 0:0. Sedam bodova iz tri kola za tim Sergeja Jakirovića, učinak kom se niko nije nadao pred start sezone. Ako ovako nastavi, Hal će uspeti da opstane u ligi, čime bi ispisao magičnu stranicu Premijer lige.