Najjeftiniji u Premijer ligi, a još ni gol nisu primili: Za otpisane sedam bodova iz tri kola
Vreme čitanja: 5min | sub. 05.09.26. | 20:27
Treba skinuti kapu Tigrovima za sve što su uradili u prva tri kola, tim Sergeja Jakirovića nije kapitulirao za 270 minuta sezone
Govorili su svi da su otpisani, da su im šanse za opstanak mizerne, skoro na nivou Lutona od pre tri sezone. Ipak, Hal Siti je rešio da u svojoj povratničkoj sezoni u Premijer ligi, prvoj posle devet godina, pokaže da je onaj prkosni tigar, a ne nemoćni tigar koji jadikuje nad sudbinom.
Posle pobeda nad Mančester Junajtedom (2:0) i Koventrijem (1:0), Hal je u trećem kolu ponovo uspeo da sačuva svoju mrežu, mada ovog puta nije uspeo da zatrese protivničku, tako da je duel sa aktuelnim osvajačem Lige Evrope Aston Vilom završen nerešenim rezultatom 0:0. Sedam bodova iz tri kola za tim Sergeja Jakirovića, učinak kom se niko nije nadao pred start sezone. Ako ovako nastavi, Hal će uspeti da opstane u ligi, čime bi ispisao magičnu stranicu Premijer lige.
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Naravno, igrački kadar Hala izgleda u ovom momentu mnogo snažnije nego pre mesec i po, kada je kompletan tim vrednovan na jedva malo preko 100.000.000 evra, što je vrlo mala vrednost za standarde Premijer lige. U međuvremenu je veliki posao obavljen potrošnjam čak 175.000.000 evra na obeštećenja za nove igrače.
Stigli su Nobel Mendi iz Rajo Valjekana (23.400.000), golman Konstantinos Colakis iz Olimpijakosa (23.400.000), Ilijas Ansa (Union Berlin, 17.000.000), Tim Iroegbunam (Everton, 15.000.000), Mohamed Ali Čo (Nica, 15.000.000), Hristos Muzakitis (Olimpijakos, 15.000.000), Lukas Herington (Kolorado Rapids, 14.800.000), Bruk Norton Kafi (Đenova, 14.000.000)... Sve je to sada mnogo dostojnije Premijer lige, mada je i dalje Hal najjeftiniji tim u ligi sa vrednošću od oko 250.000.000 evra, što je za 40.000.000 manje od drugog najjeftinijeg Koventrija.
Nije Hal ni danas ustuknuo protiv favorizovanog protivnika, mada protivnika koji je u lošoj formi. Posle ubedljivog poraza od Brajtona (0:4) i minimalnog od Arsenala (0:1), Vila je osvojila prvi bod u sezoni, mada je i danas lako mogla da izgubi, samo da je Mohamed Belumi imao više sreće u 67. minutu. Alžirac je pogodio prečku nakon što je Zajon Suziki ostao predaleko od gola. Japanac ne bi mogao ništa da učini da je lopta išla nekoliko centimetara niže. Ovako je ostalo 0:0 i nesuđeni golman Pari Sen Žermena može da se pohvali da je prvi put u Premijer ligi ostao nesavladan na jednoj utakmici.
Vilu čeka start Lige šampiona već za tri dana i gostovanje u Belgiji Klub Brižu, a zatim duel protiv Notingem Foresta na Vila Parku u kom će tim Unaija Emerija tražiti prvu ligašku pobedu u sezoni. Hal će najpre na gostovanje Sanderlendu, ali u Liga kupu, a zatim na Stamford Bridž Čelsiju sledeće subote u četvrtom kolu Premijer lige.
PREMIJER LIGA – 3. KOLO
Petak
Ipsvič - Liverpul 0:2 (0:2)
/Isak 6,9/
Subota
Njukasl - Bornmut 2:2 (1:2)
/Barns 37, Remzi 88 - Tavernije 9, Tšau 35/
Mančester Siti - Koventri 1:0 (1:0)
/Haland 26/
Notingem Forest - Totenhem 0:0
Brentford - Sanderlend 1:1 (0:0)
/Janelt 57 - Le Fe pen 82/
Brajton - Lids 1:1 (0:1)
/Vušković 71 - Bogl 15/
Fulam - Kristal Palas 2:3 (2:1)
/King 11, Palasios 42 - Mičel 35, 54, Čilvel 77/
Hal - Aston Vila 0:0
Nedelja
15.00: (3,35) Everton (3,45) Mančester Junajted (2,15)
17.30: (1,70) Arsenal (3,60) Čelsi (5,30)
***Kvote su podložne promenama