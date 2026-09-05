Potpis Zagorca za Zadar pod znakom pitanja zbog nezadovoljstva odbora kluba

Iako trenutno još nije sve definitivno, od maltene gotovog posla sada je došlo do vrlo zamršene situacije i mogućnosti da Rade Zagorac ne obuče dres kluba koji je, primera radi, pre tri sezone nosio Arijan Lakić, koji danas igra u Partizanu.

U lokalnim medijima u Hrvatskoj se takođe pročula vest da postoji nezadovoljstvo u klupskom odboru.

Zagorac je tokom prethodne sezone boravio van evropskog kontinenta, konkretno na Tajvanu, gde je nosio dres ekipe Kaohsiung Akvas. Prethodno je, od odlaska iz Partizan Mozzart Beta, nastupao za ruske klubove Avtodor i Samaru, kao i turski Bujukčekmeče.