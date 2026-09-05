Potpis Zagorca za Zadar pod znakom pitanja zbog nezadovoljstva odbora kluba

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Vreme čitanja: 1min | sub. 05.09.26. | 21:29
Nastao neočekivan problem
Dolazak Radeta Zagorca u Zadar trebalo je da predstavlja najveće pojačanje ekipe za narednu sezonu. Tamošnji portal Antena je prvi plasirao informaciju da nekadašnji kapiten Partizana stiže na hrvatsko primorje, međutim tokom subote se dogodio preokret.
Naime, prema nezvaničnim saznanjima Mozzart Sporta, potpis Zagorca je pod velikim znakom pitanja zbog nezadovoljstva klupskog odbora. Naime, razlog je taj da dolazi srpski igrač, a pre svega nekadašnji kapiten Partizana.
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Iako trenutno još nije sve definitivno, od maltene gotovog posla sada je došlo do vrlo zamršene situacije i mogućnosti da Rade Zagorac ne obuče dres kluba koji je, primera radi, pre tri sezone nosio Arijan Lakić, koji danas igra u Partizanu.
U lokalnim medijima u Hrvatskoj se takođe pročula vest da postoji nezadovoljstvo u klupskom odboru.
Zagorac je tokom prethodne sezone boravio van evropskog kontinenta, konkretno na Tajvanu, gde je nosio dres ekipe Kaohsiung Akvas. Prethodno je, od odlaska iz Partizan Mozzart Beta, nastupao za ruske klubove Avtodor i Samaru, kao i turski Bujukčekmeče.