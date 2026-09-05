Partizan Mozzart Bet u kombinovanom sastavu izgubio od Hapoela, debitovao Tompson

Priliku da ponesu teret u seniorskoj konkurenciji dobili su mladi Uroš Mijailović, kao i povratnik Bandža Si, koji trenutno pomaže ekipi tokom pripremnog perioda. Na ovom susretu zvanično je debitovao i najnovije pojačanje crno-belih, Itan Tompson, prikazavši korektno izdanje na svom prvom nastupu.

Sam susret doneo je ravnopravnu borbu tokom uvodnih dvadeset minuta, ali su gosti iz Tel Aviva u nastavku iskoristili uočljivu neuigranost domaćeg tima. Dvocifren učinak ostvarili su i Luka Vildoza sa 12 poena, Žofri Lovernj sa 10, koliko je postigao i debitant Itan Tompson. Karlik Džons i Tonje Džekiri dodali su po devet poena, dok je Nikola Tanasković utakmicu završio sa osam poena.

Partizan je u većem delu meča bio ravnopravan rival. U nekoliko navrata su crno-beli imali prednost od pet poena. Na dva minuta pre kraja rezultat je bio 82:82, ali je Hapoel završio utakmicu serijom 12-2.

Glavni razlog poraza izabranika Đoana Penjaroje leži u izuzetno velikom broju grešaka. Partizan je tokom meča sakupio čak 28 izgubljenih lopti, što je Izraelcima omogućilo 11 ukradenih lopti i lak profit u tranziciji.

Iako su crno-beli solidno šutirali iz igre (51% ukupno, uz 8/22 za tri poena), skromna realizacija sa linije slobodnih bacanja (13/23, 57%) i omanja skok-nadmoć Hapoela (36:31) prelomili su meč u korist gostiju tokom treće i četvrte deonice.