Simić novim golom postavio Sabah na vrh i poručio Mančester Junajtedu da se spremi (VIDEO)

Nigerijac je uspeo da se zagradi, ne i da dođe do pozicije da šutira, ali srećom po njega sve je to lepom kretnjom ispratio nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i Vojvodine. Simić mu je praktično uzeo loptu u trku i potom iz znatno bolje pozicije spojio loptu sa mrežom.

Na taj brzi pogodak nadovezao se penal nad Džojom Lansom Mikelsom već u 13. minutu, koji je napadač iz Ruande i pretvorio u drugi pogodak. Posle toga se igra Zire potpuno raspala pa je Sabah na kraju došao do ubedljivog trijumfa. Mikels je postigao het-trik (preostala dva gola dao je iz igre), a u strelce se upisao i Envačuku. Zahvaljujući ubedljivoj pobedi Sabah se tako probio na prvo mesto na tabeli, preuzeo ga je upravo od Zire.

Simiću je ovo prvi gol u prvenstvu Azerbejdžana u novoj sezoni, pošto je meč sa Kapazom (2:0) preskočio, dok za 23 minuta na terenu protiv Araza (1:0) nije uspeo da nađe put do mreže. Zato, u kvalifikacijama za Ligu šampiona je dao čak šest pogodaka i nosi najveće zasluge za to što će Sabah po prvi put igrati u elitnom takmičenju.

Tamo će debitovati u četvrtak, gostovaće u 1. kolu Mančester Junajtedu na Old Trafordu. Simić je tako u kratkom periodu od odlaska iz Vojvodine, posle dve sezone u kiparskoj Omoniji i nekoliko meseci u turskom Sivasu, došao do toga da igra na jednom od najčuvenijih stadiona na svetu.

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