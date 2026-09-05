PARTIZAN – tim za derbi: Novi bekovi, Samson ispao zbog pasoša, vera u pojačanja u napadu

Ovakav razvoj događaja je posledica ograničenja u broju stranaca na terenima Mozzart Bet Superlige. Na terenu istovremeno mogu da budu samo četvorica igrača koja nemaju pasoš zemalja Evropske unije, a kako ih Partizan ima sedmoricu, jasno je da neko mora da otpadne. Šaka Traore svakako nije planiran da počne, baš kao ni Sidni Lima, jer je propustio poslednja tri meča u šampionatu Portugala, što je dovelo Ilića u nezavidnu situaciju da nekog od planiranih startera pomeri iz prvih 11. Izbor je pao na Samsona, koji će tako podneti najveću žrtvu u Humskoj.

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Na ovom mestu je potrebno pojasniti da informacije kako Idrisu Baba poseduje španski pasoš, ipak, nisu tačne. Momak iz Gane je tokom boravka na Pirinejima dobio dokument koji mu omogućava lakši život u Španiji, ali to je više neka vrsta radne dozvole, ne i pasoš, zbog čega se u srpskom fudbalu i dalje računa kao stranac. Isto važi i za Stefana Milića (trenutno u prednosti u odnosu na Stefana Mitrovića), koji jeste ušao u proceduru za dobijanje našeg državljanstva, ali će na 180. derbiju igrati kao Crnogorac, dok ta dokumentacija ne bude završena.

U stručnom štabu su mogli da ovu zavrzlamu reše tako što bi Erik Kojzek dobio prednost u napadu (ima pasoš EU), međutim, Ilićeva procena je da je Brazilac Že korisniji od mladog Austrijanca i da je to pokazao u dvomeču sa Hetafeom, pa će i u susretu sličnog intenziteta na teren od prvog minuta.