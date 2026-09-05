PARTIZAN – tim za derbi: Novi bekovi, Samson ispao zbog pasoša, vera u pojačanja u napadu
Vreme čitanja: 3min | sub. 05.09.26. | 20:48
Saša Ilić kreće sa Milovanovićem, koji je dosad počeo samo jednu utakmicu od starta sezone
Promene na silu. Ne zato što Saša Ilić baš ovako hoće, nego što mora. Kad je počinjala sezona, prve opcije na bekovskim pozicijama bile su mu Milan Roganović (desno) i Samson Envulu (levo), međutim, u osvit 180. večitog derbija izgleda da nijedan neće biti na terenu. Reprezentativac Crne Gore je početkom sedmice prodat Genku za 3.500.000 evra, a Nigerijac bi mogao da postane žrtva administrativnih ograničenja, zbog čega je stručni štab praktično prinuđen da se okrene alternativnim rešenjima.
To znači da će Partizan na megdan Crvenoj zvezdi (nedelja, 19 časova, TV Arena Premium 1) promovisati novi bekovski tandem. Uz desnu aut-liniju dejstvovaće Vukašin Đurđević, koji je bio Samsonova zamena i na levom beku, dok će na suprotni kraj terena Matija Milovanović. Dok Đurđević još i ima ulogu od početka sezone, Milovanović se posle oporavka od povrede našao u prvih 11 samo jednom, na gostovanju u Lučanima, dok je posle toga ulazio s klupe protiv Hetafea i OFK Beograd Mozzart Beta, a baš ta dva meča su nagovestila scenario koji će se aktivirati u osmom kolu prvenstva Srbije.
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Ovakav razvoj događaja je posledica ograničenja u broju stranaca na terenima Mozzart Bet Superlige. Na terenu istovremeno mogu da budu samo četvorica igrača koja nemaju pasoš zemalja Evropske unije, a kako ih Partizan ima sedmoricu, jasno je da neko mora da otpadne. Šaka Traore svakako nije planiran da počne, baš kao ni Sidni Lima, jer je propustio poslednja tri meča u šampionatu Portugala, što je dovelo Ilića u nezavidnu situaciju da nekog od planiranih startera pomeri iz prvih 11. Izbor je pao na Samsona, koji će tako podneti najveću žrtvu u Humskoj.
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Na ovom mestu je potrebno pojasniti da informacije kako Idrisu Baba poseduje španski pasoš, ipak, nisu tačne. Momak iz Gane je tokom boravka na Pirinejima dobio dokument koji mu omogućava lakši život u Španiji, ali to je više neka vrsta radne dozvole, ne i pasoš, zbog čega se u srpskom fudbalu i dalje računa kao stranac. Isto važi i za Stefana Milića (trenutno u prednosti u odnosu na Stefana Mitrovića), koji jeste ušao u proceduru za dobijanje našeg državljanstva, ali će na 180. derbiju igrati kao Crnogorac, dok ta dokumentacija ne bude završena.
U stručnom štabu su mogli da ovu zavrzlamu reše tako što bi Erik Kojzek dobio prednost u napadu (ima pasoš EU), međutim, Ilićeva procena je da je Brazilac Že korisniji od mladog Austrijanca i da je to pokazao u dvomeču sa Hetafeom, pa će i u susretu sličnog intenziteta na teren od prvog minuta.
Uostalom, osim Žea, stručni štab se baš uzda u momke angažovane tokom leta, posebno u ofanzivnom delu tima, poput centralnog veznog Igora Miladinovića i levog krila Nikole Čumića. Naravno, uz nadu da bi Demba Sek sa suprotne strane mogao da napravi razliku, kao što je bio slučaj protiv Hetafea.
Partizanov tim u 180. večitom derbiju trebalo bi da bude raspoređen u formaciji 4-2-3-1: Krunić – Đurđević, Milić, Simić, Milovanović – Baba, Vukotić – Sek, Miladinović, Čumić – Že.