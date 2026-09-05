ZVEZDA - tim za derbi: Rijera kreće sa trojicom bonusa

Gudelj će zauzeti mesto u poslednjoj liniji sa Milošem Veljkovićem kao centralnim štoperom i Jutom Nakajamom levo. Biće to debi za Japanca u crveno-belom dresu.

Novopečeni makedonski reprezentativac biće ispomoć defanzicima zajedno sa Radetom Krunićem, koji će se po potrebi spuštati pored Veljkovića. U veznom redu, sa ofanzivnijim zadacima očekuju se Muhamed Čam i Kostov, dok će napad predvoditi još jedan debitant - Bamba Dijeng. Sa krila će pretiti kapiten Mirko Ivanić i Osman Bukari.

I Gaštarov i Gudelj su odigrali ceo meč prošlog vikenda protiv Zemuna i očigledno zadovoljili kriterijume novog Zvezdinog trenera. S tim da mladi štoper ima nešto veće iskustvo - 10 utakmica za crveno-bele i 29 za filijalu Grafičar koja se takmiči u Mozzart Bet Prvoj ligi. Ovog leta je već igrao tri cele utakmice za prvi tim srpskog šampiona, a jednom ušao sa klupe. Makedonac je pre duela sa Zemunom odigrao i svih 90 minuta protiv Čukaričkog, a ušao nakratko i protiv Mladosti iz Lučana.

Startna postava sa bonusom više nego što je potrebno po pravilniku i dvojicom debitanata mogla bi da predstavlja rizik u meču kakav je Večiti derbi, ali poznat je Albert Rijera kao trener koji ume da odstupa od ustaljenih formi. Uostalom, na konferenciji za medije pred ovu utakmicu tako nešto je i najavio.

"Znam startnih 11. Što se tiče bonus igrača, igraće dva, tri, možda i četiri. Veoma sam srećan zbog mladih igrača, oni su ključ, jer su gladni. Tu reč često koristim — kod mene ne igra pasoš, ne igraju imena. Godine nisu bitne. Važno je da li si gladan. Ako si gladan i motivisan, uradićeš velike stvari. Ne želim pasivne igrače".

Svakako , najviše će se očekivati od iskusnijih igrača. Ivanić je uhvatio ritam posle višemesečne pauze, a novajlija Dijeng sa 10 golova u 22 nastupa u Ligi 1 prošle sezone ne bi trebalo da ima tremu bez obzira na dobro poznatu atmosferu beogradskog derbija.

Očekivana startna postava Crvene zvezde za utakmicu sa Partizanom, u formaciji 3-2-2-3: Mateus - Gudelj, Veljković, Nakajama - Krunić, Gaštarov - Čam, Kostov - Bukari, Bamba, Ivanić.