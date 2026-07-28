Došao u Bode za 700.000, otišao u Seltik za 19 puta veću sumu! Maltretirao Siti, Atletiko, Inter...

Toliko radosti prethodnih sezona doneo je Kasper Heg (25) navijačima Bode Glimt, ali došao je trenutak za rastanak. Naredna stanica mu je Škotska, potpisao je za Seltik.

Bode Glimt će u cugu za korpulentnog danaskog napadača dobiti 12.850.000 evra. Toliko će iznositi fiksni deo, a Kasnepr Heg mogao bi da postane rekordan ulazni transfer glazgovskog velikana ukoliko ispuni bonuse. Ne zna se tačno koliko, ali Norvežanima bi na račun moglo da legne i preko 3.000.000. Jer, zasad rekord drži Žota, za koga je Seltik na račun Benfike uplatio 16.200.000 evra.

Nije mala razlika. Veruju na Seltik parku da vredi te pare, verovali su i zimus. Pokušali su da ga dovedu i nisu bili jedini. Norič je poslao ponudu u visinu od 8.000.000 evra i – odbijena je. Kasper Heg nigde nije hteo da ide, imao je debeo razlog. Hteo je sa Bode Glimtom da završi započeto, hteo je što dalje da dogura u Ligi šampiona. Umnogome zahvaljujući njemu klub je dobacio do šesnaestine finala.

(©Reuters)

Kasper Heg maltretirao je evropske ale. Dva komada spakovao je Mančester Sitiju, pa jedan Atletiko Madridu. Pogurao je ekipu do nokaut faze Lige šampiona, a u njoj je tresao mreže Intera i lisabonskog Sportinga. Godinu dana ranije bio je i najbolji strelac Lige Evrope, a u međuvremenu je debitovao za Dansku i u finalu baraža za Mundijal postigao pogodak protiv Češke, međutim, skandinavska reprezentacija ispala je posle izvođenja jedanaesteraca.

Iz Bode Glimta će otići sa titulom i kupom, kao i 54 gola i 22 asistencije na svom kontu posle 103 utakmice u žuto-crnom dresu. U subotu je sleteo u Škotsku, a u ponedeljak obavo lekarske preglede. Potpisao je ugovor na četiri godine, uz mogućnost produžetka za još godinu dana. Biće direktna zamena za Dajzena Maedu, koga je Ejndž Postekoglu doveo na Seltik park. Bio je među igračima koji su glazgovskom velikanu prethodnih godina najviše donosili na terenu...