Šta radi konkurencija večitih u Evroligi: PAO i Žalgiris najozbiljniji na tržištu, Fener deluje moćno

Bilo je promena u svim ekipama, u nekim više, a u nekim manje. Međutim, deluje da je većina klubova odradilo dobar posao kada je reč o transfer pijaci. Naravno, oni najbogatiji ugrabili su najveće zverke, ali već sad može da se zaključi da je jedan od najboljih poslova odradio Žalgiris, dok je u Panatianikosu počela neka potpuno nova era i Zeleni deluju impresivno, dok je Fener uradio odličan posao.

Kraj je jula meseca, većina timova je u dobroj meri formirala rostere za narednu sezonu, pa je vreme za prvi evroligaški presek tržišta, kako bi se dobio jasan uvid u to šta je ko radio.

Isto tako, od pojedinih timova se očekivalo više i stiče se utisak da su neke ekipe ostale nedorečene u potpisivanju iznuđenih rešenja. Vremena za popravku još uvek ima, ali prostora baš i ne na pretek, jer je manje-više sve što valja otišlo ne samo u Evroligu, već i u Evrokup, gde su solunski timovi, Hapoel Jerusalim, Bahčešehir, pa i Turk Telekom uspeli da se dokopaju nekih ozbiljnih potpisa. Elem, da krenemo redom i da vidimo ko je šta uradio u nameri da naredne takmičarske sezone bude što konkurentniji. U ovom tekstu se nećemo baviti beogradskim večitim rivalima, već ćemo njihove poteze na tržištu obraditi kao posebnu temu, jer njihova analiza mora biti podrobnija i sadržajnija. ANADOLU EFES Mnogo se pričalo o tome da će Anadolu Efes najveću promenu napraviti na klupi. Licitiralo se sa imenima, pogotovo krajem prošle sezone, ali je sve odjednom stalo i Pablo Laso je ostao na mestu glavnog trenera dvostrukog prvaka Evrope. Španac je krenuo u sastavljanje tima, a veliko ime stiglo je već na početku. Pivari su u svoje redove vratili Darija Šarića posle punih 10 godina tokom kojih je bio u NBA. Jasno je da je hrvatski reprezentativac s njegovim CV-jem najznačajniji dolazak u Efes, ali je pitanje koliko i šta on može da pruži, jer je prethodnih sezona bio samo epizodista ili neretko potpuno skrajnut. Međutim, nije klub sa Bosfora ostao samo na jednom velikom imenu, već je Efes u određenoj meri gledao kako da se okoristi o raspad Monaka, pa je tako dvostruki prvak Evrope angažovao Majka Džejmsa i Metjua Strazela. Treba sačekati da se vidi kako će funkcionisati ovaj tandem, pogotovo Džejms, koji je prošle sezone imao dosta ispada van parketa. Tu su i potpisi Kolina Malkolma, Santija Juste i Bruna Fernanda i deluje da je Efes kompletirao roster za narednu sezonu. Na papiru to izgleda vrlo dobro, ali ne treba čuditi ukoliko Pivari još jednom potonu pod velikim očekivanjima. Najznačajniji odlazak svakako predstavlja Šejn Larkin, koji je bio simbol uspona Efesa, a sada je otišao u komšiluk i velikog rivala Fenerbahče. Došli: Kolin Malkolm, Dario Šarić, Metju Strazel, Santi Justa, Bruno Fernando, Majk Džejms. Otišli: Šejn Larkin, Rodrig Bobua, Šemus Hazer, Sejben Li, Nik Vajler Beb, Rolands Šmits, Kol Svajder, Vensan Poarije. OLIMPIJA MILANO Kao i svake godine. Mnogo je tu promena, dosta novajlija, ali kako će sve to izgledati, pa ne može ni da se nasluti. Jasno je da će Đuzepe Poeta biti prvi na listi evroligaških trenera koji bi mogli da zarade otkaz, ukoliko se sezona ne počne onako kako se očekuje. Kada je reč o igračima, najviše pažnje izaziva dolazak Mozesa Rajta. Amerikanac ne samo da je bio jedan od najboljih, ako ne i najbolji centar u Evroligi prošle sezone, već je njegov dolazak "pod lupom" zbog toga što je sam izjavljivao kako je sve završio sa Barselonom, a onda se predomislio. Rajt predstavlja najveće pojačanje za Manekene, a bilo je tu još nekih zanimljivih transfera. Sjajan posao mogao bi da bude potpis Aleka Pitersa, kojeg su navijači Olimpijakosa molili da ostane. Iskusni krilni centar daje širinu i neku novu dimenziju igre u odnosu na Zeka Ledeja, koji je napustio klub. Potencijalno iznenađenje mogao bi da bude novajlija iz Venecije Ar Džej Kol, koji je prošle sezone bio jedan od najboljih igrača Palakanestra, međutim, Evroliga je potpuno drugi nivo. Stigli su i Darijus Tompson i povratnik Devon Hol, ali je Milano ostao bez Ševona Šildsa. Svakako da će odlasci Zeka Ledeja i Danca u velikoj meri promeniti krvnu sliku italijanskog giganta, ali su u Milanu uvereni da su angažovane akvizicije sposobne da nadomeste njihovo odsustvo. Došli: Ar Džej Kol, Mozes Rajt, Devon Hol, Nikolo Akele, Alek Piters, Džejson Brnel. Otišli: Nikolo Manion, Lorenco Braun, Kvin Elis, Armoni Bruks, Zek Ledej, Ševon Šilds, Nejt Sestina, Džoš Nibo. Mozzart predikcije: KK Partizan objavluje 4+ nova pojačanja do 15. avgusta BEŠIKTAŠ Istanbulski crno-beli biće deo Evrolige prvi put od sezone 2012/2013 i može se reći da je Bešiktaš jedan od najaktivnijih na tržištu. Imaće Dušan Alimpijević potpuno različiti tim u odnosu na prošlogodišnji, a na rosteru se nalaze neka prilično zanimljiva imena. Svakako da najviše pažnje privlači dvojac koji je bio vrlo blizu Partizan Mozzart Beta, ali je završio na Bosforu, a reč je Džajlenu Nouel i Judžinu Omorujiu. Ako se gleda samo kroz prizmu dosadašnjeg minulog evroligaškog rada, onda u prvi plan upada angažman Skotija Vilbekina, ali je bek s turskim pasošem izgubio gotovo celu prošlu sezonu zbog povrede, ali i snage rostera Fenerbahčea. Vilbekin je bio akter svega šest evroligaških utakmica i na njima za 15 minuta beležio prosek od 7,7 poena i 1,3 asistencije. Pred Alimpijevićem je zadatak da ukomponuje veliki broj novajlija, složi sve kako treba, ali je jasno da i pored velikih ulaganja crno-beli nemaju sredstava kao gradski rivali. Došli: Venjan Gebrijel, Metedžan Birsen, Dakuan Džefriz, Furkan Korkmaz, Džajlen Nouel, Judžin Omoruji, Madi Sisoko, Skoti Vilbekin. Otišli: Džona Metjuz, Brinton Lemar, Ismael Kamagate, Met Tomas, Jigit Arslan, Vito Braun, Sertač Šanli, Jigit Čoban, Emir Adiguzel. DUBAI Prvak ABA lige krenuo je silovito i to pre nego što se sezona završila. Praktično u smiraj minule takmičarske godine znalo se da su neki igrači već dogovorili sve oko transfera u Emirate. Dubai je bio prvi u redu da očerupa Monako i delovalo je da će to uraditi u mnogo većoj meri, nego što je na kraju uspeo. Naravno, kada se govori o ovoj temi ne može da se ne spomene Alfa Dijalo. Reprezentativac Gvineje važio je za najboljeg evroligaškog igrača, kada je reč o igri u oba smera i trebalo je da predstavlja "kapitala" Dubaija. Međutim, Dijalo je dobio ponudu Denvera i na kraju rešio da karijeru nastavi rame uz rame sa Nikolim Jokićem. Svakako da je najveći potpis kluba iz Emirata Ćavi Paskval. Španac spada u red najprestižnijih evropskih trenera i čoveka koji je sposoban za velika dela, a u Dubaiju će imati sve ono što u Barseloni nije (novac, autonomiju u radu, podršku...).

Kada je reč o igračkom kadru, tandem Monaka je definitivno bez premca (Eli Okobo i Džaron Blosomgejm), unutrašnje pozicije trebalo da pojača još jedan krilni centar. Najnovije pojačanje je Mamadi Dijakite, koji je imao odličnu sezonu u dresu Baskonije. Na papiru šampion ABA lige deluje kao ekipa koncipirana za najviše domete, jer je tim nadograđen, a zadržana osnovica s Džananom Musom, Mekinlijem Rajtom, Dvejnom Bejkonom, Mfionduom Kabengeleom i zaista Dubai može da konkuriše za visok plasman. Došli: Ćavi Paskval (trener), Džaron Blosomgejm, Eli Okobo, Devon Minc, Mamadi Dijakite. Otišli: Bugi Elis, Aleksa Avramović, Bruno Kaboklo, Met Rajan, Teren Armstrong, Nejt Mejson. BARSELONA U jednom momentu delovalo je kao da Barselona neće imati sa čime da igra narednu sezonu. Ređali su se odlasci, unutrašnji problemi postajali sve veći, a na kraju su i pojedini igrači zbog istih birali neke druge klubove za naredne destinacije. Ipak, situacija se promenila i dvostruki prvak Evrope počeo je da obelodanjuje imena, koja će naredne godine igrati u bordo-plavom dresu. Nije to ništa luksuzno, ali na papiru deluje vrlo zanimljivo. Na klupi će takođe biti novajlija, čovek koji je prošle godine Dubai predvodio do titule šampiona Jadrana, Aleksandar Sekulić, a sigurno da kada je reč o brojnim promenama najviše pažnje izaziva potpis Džastina Robinsona. Bek je lane bio odličan u Parizu, dok će ove biti prvi plej tima koji ima daleko veće ambicije. Tu je još trojac iz NBA lige Stenli Umude, Tajris Martin i Tosan Evbumvan, dok je vrlo zanimljiva akvizicija i prošlogodišnji bek Cedevita Olimpije Umodža Gibson. Barselona deluje kao jedna od najvećih nepoznanica i ne može ni da se nasluti koji su dometi tima iz Blaugrane. Došli: Aleksandar Sekulić (trener), Olivije Enakmu, Džastin Robinson, Džoš Nibo, Umodža Gibson, Agustin Ubal, Stenli Umude, Aleksandar Balcerovski, Tajris Martin, Tosan Evbumvan. Otišli: Huani Markos, Tomas Satoranski, Nikolas Laprovitola, Majls Kejl, Majls Noris, Vil Klajburn, Nikola Kusturica, Jan Veseli, Vili Ernangomez, Jusufa Fal, Tornike Šengelija. BAJERN MINHEN Bilo je u Bajernu i odlazaka i dolazaka, ali Bavarci na papiru deluju kao tim za donji dom tabele. Svakako da je najzanimljiviji potpis Dvejn Vašington, koji je u prethodne dve sezone znao da obraduje navijače Mozzart Beta (kao u prvom evroligaškom derbiju minule takmičarske godine), ali i ozbiljno da ih iznervira svojim soliranjem. Sve ostalo su manje-više imena koja bi mogla da se podvedu i pod Evrokup igrače, pa se može reći da roster Bajerna deluje još skromnije. Došli: Anton Gavel (trener), Johanes Timan, Tobijas Jansen, Dvejn Vašington, Ostin Vajli. Otišli: Zavijer Ratan Mejs, Ajzea Majk, Venjan Gebrijel, Nenad Dimitrijević, Stefan Jović, Leon Kracer. FENERBAHČE Deluje da je Fenerbahče odradio jedan od najboljih poslova na tržištu, iako je klub napustio Bonzi Kolson. Šarunas Jasikevičijus dobio je vrhunska pojačanja na svakoj poziciji. Na pleju će dirigovati Trent Forest i Šejn Larkin i stvarno nije potrebno govoriti o kvalitetima i raznolikosti u igri koju će doneti pomenuti tandem. Stigao je Blejk Šilds, koji je imao nešto slabiju sezonu, ali je jasno da se radi o i dalje vrhunskom strelcu, baš kao i njegovoj zameni Vilu Klajburnu. Na krilnom centru će dejstvovati Brekston Ki, iza kojeg stoji znak pitanja, jer je igrao u sistemu Pedra Martineza i pokazao da može da bude odličan. Međutim, pitanje je kako će izgledati u Istanbulu.

Praktično jedini nedokazan evroligaški igrač je Markus Bingam. Nekadašnji centar Uniksa bio je veoma tražena roba na evroligaškom tržištu, ali nije neko ko može da garantuje sigurnost, jer je i dalje nepoznanica. Sve u svemu, Fener deluje baš ozbiljno, imao odličnog trenera, popunjen je na svim pozicijama i sigurno napada evroligašku titulu. Došli: Šejn Larkin, Trent Forest, Ševon Šilds, Brekston Ki, Sertč Šanli, Ignas Sargiunas, Markus Bingam, Vil Klajburn, Džoni Juzang. Otišli: Tarik Biberović, Devon Hol, Arturus Žagras, Brendon Boston, Bonzi Kolson, Nando de Kolo, Mikael Jantunen, Armando Bejkot, Kem Birč. HAPOEL TEL AVIV Hapoel ne spada u red timova koji su u velikoj meri menjali roster, ali neke korekcije svakako da postoje. U prvom planu je svakako dolazak Zeka Ledeja, koji je bio viđen u crno-belom, ali je na kraju odlučio da ode u Tel Aviv. Zna se šta može nekadašnji član Partizan Mozzart Beta, a Dimitris Itudis morao je da zakrpi rupu zbog odlaska Krisa Džonsa u Crvenu zvezdu. Izbor je pao na Tomasa Satoranskog, koji je dosta razočaran napustio Barselonu, dok će u Hapoelu imati ulogu bekapa Vasilija Micića. Potpisani su Kejden Karington i doskorašnji NBA igrač Amir Kofi, a očekuje se da među Crvene dođe još jedan igrač na spoljnim pozicijama. Došli: Amir Kofi, Kejden Karington, Zek Ledej, Tomas Satoranski Otišli: Džonatan Motli, Jam Madar, Tajler Enis, Livaj Rendolf, Kris Džons, Kolin Malkolm. BASKONIJA Potezi tima iz Vitorije takođe deluju vrlo skromno. Baskonija je ostala bez svih nosilaca igre iz prošle sezone i to doslovno, dok se šuška i o mogućem odlasku Markusa Havarda, a novajlije nisu nešto što impresionira. Španski evroligaš predstavio je nekadašnjeg igrača Cedevita Olimpije Di Džeja Stjuarta, zatim Krisa Duartea koji je iz Unikahe otpušten zbog nediscipline, dok je trojku novajlija kompletirao nekadašnji član Toronto Ej Džej Loson. Sve ovo deluje vrlo tanko i izgleda da će Baskonija ponovo bidi tim za dno tabele. Došli: Kris Duarte, Ej Džej Loson, Di Džej Stjuart. Otišli: Timoti Luvavu, Trent Forest, Mamadi Dijakite, Judžin Omoruji, Markis Noel, Gitis Radževičijus, Klemen Friš, Vit Hrabar, Rafael Viljar.

ASVEL Neverovatna količina novca slila se u Asvel. Toni Parker je odlučio da proda svoje deonice i postane glavni trener, a tim iz Vilerbana pompezno je ušao u lenju pijacu. Ambicije su porasle, jer su dovedeni ozbiljni igrači. Velike zvezde u liku Silvena Fransiska, Armonija Bruksa, Nika Vajlera Beba predviđene su kao kamen temeljac stvaranja moćnog Asvela. Promovisana je još nekolicina novajlija poput Bota Gača i Iva Ponsa, a onda je sve stalo. Odjednom su se pojavile informacije da budžet kluba iz Liona uopšte neće biti toliki koliko je prvobitno bilo najavljeno, već tri puta manji. Od tog momenta stvari u Asvelu stoje i pojačanja još uvek nema. Šuška se i da pojedini koji su potpisali žele da potraže novu sredinu, a šta će od svega na kraju biti, pa ne može da se nasluti. Došli: Nik Vajler Beb, Silven Fransisko, Armoni Bruks, Bot Gač, Iv Pons. Otišli: Adam Atamna, Tomas Ertel, Glin Votson, Marvin Vade, Šakil Herison, Brajan Angola, Melvin Ažinsa, Pol Ebua, Zek Seljas, Bastijen Votije, Armel Traore. MAKABI Makabi nije imao puno ulaznih transfera, tačnije Ponos Izraela potvrdio je dolaske Bonzija Kolsona i Jama Madara, ali je zato veliki broj igrača potpisao nove ugovore. Najveći dobitak je to što je tim iz Tel Aviva očuvao apsolutno sve najbitnije igrače, počevši od Džajlena Horda, preko Džimija Klarka, pa do Ošeja Briseta, koji je još jedan u nizu onih koji na kraju nije završio u Partizan Mozzart Betu. Najnoviji ovakav posao završen je sa Ifeom Lundbergom, a Dancu je i te kako prijao prošlosezonski boravak u Tel Avivu.

U klubu je jasno da više ne računaju na Lonija Vokeja i nije isključeno da šestostruki prvak Evrope angažuje igrače na pozicijama beka i centra. Došli: Jam Madar, Bonzi Kolson. Otišli: Loni Voker, Džefri Dautin, Tamir Blat, Marisio Santos, Zek Henkins. OLIMPIJAKOS Crveno-beli su konačno postali šampioni Evrope, opravdano ili ne, to je neka druga tema, ali sastav koji je osvojio Evroligu neće biti u potpunosti isti naredne sezone. U Pireju su odlučili da naprave rekonstrukciju bekovske linije i dovedu dva prilično zvučna evroligaška imena. Iz Crvene zvezde stigao je Kodi Miler Mekintajer, koji će biti zadužen za kreaciju, dok je bomba aktivirana s potpisom Žana Montera. Dominikanac nosi, potpuno opravdano, epitet jednog od najboljih igrača u čitavoj Evroligi i za njim je bila prava pomama. Jasno je da će njih dvojica biti pretnja pos sve rivale, kao i to da će bekovska linija biti mnogo dinamičnija nego ona od prošle sezone. Potrebno je napomenuti da saga od Tomasa Vokapa i dalje traje, dok je Tajler Dorsi bliži ostanku u klubu, jer će svakako imati sigurnih 1.800.000 evra. Navijači se još uvek pitaju da li je Alek Piters morao da ode, ali jasno je da su sve ovo periferne stvar, jer je Olimpijakos konačno osvojio nešto što je jako dugo jurio. Došli: Kodi Miler Mekintajer, Žan Montero. Otišli: Alek Piter, Jorgos Tanulis, Jusufa Fal, Fren Nilikina, Šekil Mekisik, Kostas Adetokunbo, Monte Moris, Kinan Evans. PANATINIAKOS U zelenom delu Atine zavladala je prava euforija nakon što se Željko Obradović vratio u Panatianikos. Najtrofejniji evropski stručnjak dobio je odrešene ruke, ogroman budžet i punu podršku Dimitrisa Janakopulosa da napravi, možda i najmoćniji tim u istoriji Evrolige.

Pojačanja su elitna, a neće biti pozicije na kojoj će PAO imati slabu kariku. Dovedena je koš mašina u liku Branka Badija. Stigao je čovek kome Željko Obradović maksimalno veruje i koji će biti njegov štitonoša u Panatianikosu, naravno reč je o Isaku Bongi. Finansijska nadmoć pokazana je angažovanjem Geršona Jabuselea, dok je na neki način snaga demonstrirana i u slučaju Mustafe Fala, koji je direktno iz Olimpijakosa došao Panatianikos, mada u Pireju nije imao neku veliku ulogu. Nema više u zelenom dresu Džedija Osmana. Turski reprezentativac prešao je u PAOK, ali je roster s kojim će sedmostruki prvak Evrope raspolagati toliko moćan, da ovaj odlazak može da se priušti. U ovom momentu, Panatinaikos deluje kao tim koji je najviše uradio tokom leta, jer je stvorio potpuno novu auru i učinio da čitava Evropa već sada zazire od onoga što sprema Željko Obradović za narednu sezonu. Došli: Mustafa Fal, Geršon Jabusele, Branku Badio, Isak Bonga, Dimitris Moraitis, Lefteris Mancukas. Otišli: Marius Grigonis, Kenet Farid, Ti Džej Šorts, Aleksandar Samurodov, Džedi Osman, Vasilis Toliopulos. PARIZ Ni Pariz ne radi neki impresivan posao, mada od njih se to ni ne očekuje. Najbolje što se desilo za tim iz glavnog grada Francuske jeste nastavak saradnje sa Nadirom Hifije, dok će roster biti jednako skroman kao prošle sezone. Istina, Parižani su dobili dvojicu igrača iz NBA karavana Tajsona Etijena i Ti Džej Vorena, ali daleko od toga da mogu da konkurišu za neki ozbiljan plasman. Došli: Tajson Etijen, Ti Džej Voren, Teri Tarpi, Mazinjo Pereira. Otišli: Džastin Robinson, Lamar Stivens, Derek Vilis. REAL MADRID Dosta toga se desilo u Kraljevskom klubu tokom ovog leta. Napravljen je zaokret nakon što je klub odlučio da se rastane sa Serđom Skariolom i plati otkupnu klauzulu za dovođenje Pedra Martineza. Doskorašnji šef struke Valensije počeo je da kroji ekipu tako da može da odgovori stilu igre koji on forsira, ali je njegov dolazak uslovio odlazak Marija Hezonje. Hrvat je otišao u Klivlend i to je najveći udarac za Blankose, koji nisu planirali da se rastanu s iskusnim šuterom. Dolasci su odrađeni planski i to u skladu sa svim potrebama Pedra Martineza. Iz Baskonije je doveden Timoti Luvavu posle najbolje sezone u karijeri, a zadatak mu je da odmeni Marija Hezonju. Dosta se očekuje od Mikaela Jantunenan, koji se nije snašao u Fenerbahčeu, ali po stilu igre je idealan za brzu košarku s puno šuteva za tri poena, što je upravo ono kako Martinezove ekipe igraju. Ono što se čeka jeste da se vidi kakva je sudbina Fakunda Kampaca, da li ostaje ili ide, dok će Real sigurno dovesti još jednog centra, a možda i beka. Dolasci: Pedro Martinez (trener), Hajme Pradilja, Timoti Luvavu, Mikael Jantunen. Odlasci: Mario Hezonja, Trej Lajls, Aleks Len, Omer Jurtseven, David Kremer. VALENSIJA Slepi miševi su lane na iznenađenje mnogih došli do fajnal-fora Evrolige, ali je upravo ogroman rezultat uslovio da gotovo svi bitni igrači napuste klub. Ono što je svakako najveći problem za Valensiju jeste kako nadoknaditi odlazak Pedra Martineza, koji je tvorac najvećih uspeha u istoriji kluba. Šampion Španije ostao je bez glavnih aduta u spoljnoj liniji. Nema više Žana Montera i Branku Baidija, koji su otišli na različite krajeve Atine. Ipak, deluje da su se upravo na toj poziciji Slepi miševi najviše pojačali. Potpunu slobodu imaće Ti Dže Šorts, koji će gospodariti loptom, baš kao u Parizu. Nadaju se u Valensiji da bi mogao da eksplodira i jedan od najtalentovanijih evropskih igrača Mario Sent Superi, koji je odlučio da se vrati s koledža, a u Valensiji još nisu završili prelazni rok. Istina, ekipa deluje na papiru mnogo slabije, ali isto tako ni pre početka prošle sezone niko nije očekivao da je Valensija kadra za nešto veliko. Videćemo da li je Ćavi Alberta naučio nešto od Pedra Martineza ili su Slepi miševi bili samo jednosezonski hit. Došli: Ćavi Alberta (trener), Ti Džej Šorts, Gonzalo Korbalan, Dilan Osetkovski, Mario Sen Superi, Muhamed Geje. Otišli: Branku Badio, Serhio de Larea, Ćabi Lopez Arosegi, Žan Montero, Darijus Tompson, Isak Noges, Brekston Ki, Hajme Pradilja, Metju Kostelo.