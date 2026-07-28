Brajton i kad promaši – zaradi! Momčina od 206 se vratila u Premijer ligu

Za 28.000.000 evra su kupili mladog brazilskog napadača Emersona od Tuluza, za 23.450.000 je iz Lestera došlo krilo Abdul Fatau, po 10.000.000 evra su ih koštali Sherpen i štoper Isa Diop iz Fulama. Blizu 10.000.000 evra su iznosili i transferi napadača. Čuba Akpom je otkupljen od Ajaksa za 9.300.000, a Daizen Maeda je stigao iz Lestera za 9.400.000. Još 4.500.000 evra su uložili u kupovinu štopera Sedrika Kiprea iz Remsa i holandskog golmana Kejna Van Uvelena iz Volendama. S tim što će Van Uvelen negde na pozajmicu u Čempionšip, a Sherpenu se otvara pozicija startnog golmana.

Holandski džin među stativama je prvi put na Ostrvo stigao u leto 2021. kada ga je Brajton kupio od Ajaksa za 5.000.000 evra. Ali, nije se naigrao pored Roberta Sančeza i kasnije Barta Verbrugena. Slali su ga na pozajmice u Ostende, Vitese i Šturm da bi ga pre dve godine poslali u redove “mlađeg brata” Union Sen Žiloaza. Partnerski klub je tada platio 2.000.000 evra za Sherpenov transfer, ali je Brajton zadržao 40 odsto od profita narednog transfera.

Holanđanin je u Briselu zamenio klupsku legendu Entonija Morisa i u prvoj sezoni bio golman koji je najviše puta sačuvao mrežu bez primljenog gola (16). Dovoljno da se opet zainteresuju bogatiji klubovi poput Frajburga i Ipsviča. Nemci nisu mogli finansijski da pariraju Englezima i Sherpen je danas zadužio opremu Traktor bojsa.

Na kraju su svi dobro prošli. Brajtonu od transfera ide 3.200.000 na ime 40 odsto od profita što uz onih 2.000.000 evra letos od Uniona znači da su na Sherpenu “dobri” 200.000 evra iako je za njih branio samo jednu utakmicu. Na Unionov račun će se sliti 4.800.000 što znači da su i oni dobro zaradili s obzirom na uloženih 2.000.000. Još ako kapne koji bonus u toku sezone. A nema razloga da tako ne bude, makar što se tiče individualnog učinka jer Sherpen će biti startna jedinica Ipsviča.