Zbiljić gledao Kokovića, pa doveo Savića: Takav fudbal želim u Voši

Potom je Zbiljić dodatno pojasnio kako je izbor pao na Savića.

„Bio sam oduševljen igrom Železničara u meču sa Bragom i to je nešto što želim da gledam i u Vojvodini. Nije Koković bio tema nijednog trenutka, jer je čovek pod ugovorom i radi dobar posao u Pančevu. Ali trebao nam je neko ko voli da igra takav fudbal, ko zna da postavi igru sistemski, kako igramo presing, da lopta u napadu ide od noge do noge. Izbor je na kraju pao na dva trenera, domaći je bio Marko Savić, a razgovarali smo i sa jednim španskim trenerom. Međutim, mislimo da je u ovom trenutku Marko zaslužio šansu, kao neko ko je bio i moja lična želja i sportskog sektora još pre dve godine. Pravo vreme je da dobije šansu u nekom velikom klubu, što mi jesmo. Ako Vovjodina zasija punim sjajem sa ovim igračkim kadrom, mislim da su dometi zaista visoki.“

Biznismen iz Bora smatra da je fudbal koji praktikuju Pančevci, fudbal budućnosti.

„Nije samo ta utakmica sa Bragom. Gledamo ih dugi niz meseci i taj stil igre koji forsiraju ja bih voleo da postane deo srpskog fudbala. Da naši timovi u Evropi izgledaju baš tako. Discilplinovano do kraja i sa igrom u koju svi verujemo.“

Zbiljić je stavio tačku na glasine da posle Evrope kreće rasprodaja igrača na Karađorđu.

„Imamo ponuda za dosta igrača, ali više od dva nećemo prodati do kraja prelaznog roka. Čitao sam spekulacije, da ćemo da prodamo pet, šest igrača i da krenemo od nule, odmah da kažem – nećemo. Ovaj klub je finansijski i organizacioni broj jedan u Srbiji. Nećemo da dovodimo igrače u maju i junu i da onda prodajemo u avgustu kada ispadnemo iz Evrope. Imamo sedam srpskih reprezentativaca, nekoliko reprezentativaca okolnih zemalja i verujemo u njih. Ulažemo u infrastrukturu, dva terena smo završili na našem trening centru. Ulaganje u teretanu je bilo 400.000 evra, u stadion 700.000 evra. Ne možemo zbog promene trenera da se vratimo tri koraka unazad. Ako neko želi našeg igrača moraće da izdvoji ozbiljan novac, ako nema, bolje da ne razgovaramo. Mi smo Vojvodina, napadamo titulu i Kup.“

Predsednik Stare dame je još jednom stao iza svojih reči i naveo da Voša zaslužuje mesto na međunarodnoj sceni.

„Žao mi je što nismo u Evropi, zaista sam verovao da ćemo je igrati ove sezone. I dalje mislim da smo imali šansu protiv Ferencvaroša, iako nisam bio optimista protiv Ajaksa. Ali, mislim da smo protiv Ferencvaroša morali bolje. Želim i da se zahvalim našim navijačima. Imamo najbolje navijače u državi, daju nam veliku podršku i hvala im za to. Na mene su ostavili fenomenalan utisak. Mi smo organizacijom pokazali da smo spremni za Evropu. Nije se namestilo, OK. Imamo još dva prelazna roka, pa ćemo da se spremimo za narednu godinu, nećemo odustati. Ja ovaj klub vidim kao broj jedan u Srbiji. Da li će to biti ove ili sledeće godine, nije bitno, važno je da ulažemo i da nastavljamo da rastemo. Zato ulažemo u infrastrukturu, igrački kadar, ovakav stručni štab i trenera sa modernom vizijom. Pritisak je ogroman, ovo je Vojvodina, postavljamo standarde na Balkanu. Pokazali smo da smo veliki i kada gubimo. Nije bilo nikakvih ružnih scena, niti svađa u klubu. Rastanak sa Tanjgom prošao je mirno, u roku od dva minuta. To je zdrava komunikacija. Ali izazovi su veliki, sezona pred nama je puna iskušenja, ali verujemo u sebe“, završio je Dragoljub Zbiljić.