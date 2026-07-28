Šengun: Nikada se nisam posvađao sa Durantom, obrisao sam Tviter jer je to opasno mesto

Nije imao Luku Dončiću i Ostina Rivsa, a valja reći i da je Durant na drugoj strani odigrao samo jednu utakmicu. Baš u tom periodu pojavile su se glasine da KD nije u dobrim odnosima ne samo sa Šengunom, već sa celom mladom osnovom Roketsa.

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Ipak, turski centar je u intervjuu za "Socrates Dergi" objasnio da to nije tako.

"Odjednom se niotkuda stvorila takva slika. Nikada se nisam posvađao sa KD-jem, bukvalno nijednom. Nikada nismo podigli glas jedan na drugog. Uvek razgovaramo, a razgovaramo i posle utakmica. Posebno smo razgovarali posle utakmica koje bismo izgubili. Kao: 'Šta to radimo pogrešno?' Konkretno bih ga pitao: 'Šta treba da uradimo? Gde misliš da smo danas pogrešili? Zašto nije uspelo?' Ja ga pitam, on odgovori. Takve stvari se uvek dešavaju, ali kao što sam rekao, ljudi smo koji mrze da gube... to nam se vidi na licima tokom utakmice. Možeš to pročitati na KD-jevom licu. Možeš to pročitati na mom licu. Možeš to pročitati na Udokinom licu".

Smatra i da je problem bio što Duranta mnogo navijača ne voli u svetu košarke.

"KD takođe ima ogromnu bazu navijača. Ja na to gledam ovako. Moji navijači me nikada neće gledati negativno. Primećujem to. Recimo, postoje utakmice u kojima podbacim, i sam to vidim. Ali, recimo, oni će uvek kriviti druge. Ja, međutim, nisam takav čovek. Uvek preuzimam odgovornost na sebe. Ne mogu da umirim svoju savest tako što ću svaliti krivicu na nekog drugog. Ne volim takve izgovore, a tako nikada ne možeš postati bolji".

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Šengun je takođe govorio o odnosu koji ima sa trenerom Imeom Udokom, koji je odmah po ispadanju Roketsa rekao da je Turčin loš defanzivac.

"Kada sam prvi put video njegovu konferenciju za štampu, to što je Udoka rekao uopšte me nije povredilo niti uzrujalo. Pošto sam veoma blizak sa njim, znam šta je mislio tom izjavom, tako da me to nije ni najmanje dotaklo. Ono što je zapravo mislio jeste da će me, čak i ako za pet godina postanem najbolji defanzivac u ligi, protivnici i dalje napadati. Samo što su ga, pošto smo na toj utakmici doživeli težak poraz a atmosfera posle meča je bila napeta, pitali u takvom trenutku, pa je, pošto je bio malo frustriran, tako i odgovorio. Ali pošto ga lično poznajem, nikada to nisam shvatio na taj način. Iako su, naravno, društvene mreže to okrenule u tom smeru, nažalost".

Kada smo već kod društvenih mreža, Šengun je objasnio i zašto je ugasio svoj X nalog.

"Kada bismo gubili utakmice, svi koji gledaju sa strane pokušavali su da nas napadnu i nađu bilo kakvu sitnicu za koju bi se uhvatili. Pokušavali su da nas okrenu jedne protiv drugih. Napadali su mene preko trenera. Znaš, jednostavno postoji toliko ljudi koji žele da nas vide kako ne uspevamo. Zbog toga sam zapravo i obrisao Tviter. U jednom trenutku sam rekao: 'Kakvo je ovo opasno mesto.' To čoveka stvarno psihički iscrpi. Natera te da posumnjaš i pomisliš: 'Da li bi nešto što nije realno zapravo moglo da bude istina,'" zaključio je Šengun.