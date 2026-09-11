Izvršni odbor FSS održan, datuma Skupštine još nema

Veliki problem se nadvio nad FSS, jer mandat aktuelnom rukovodstvu ističe poslednjeg dana oktobra. Ako se do tada ne izabere novo vođstvo srpske Kuće fudbala, prestaće da rade sva moguća tela koja su njenom sastavu.

Nezvanične informacije su da se Dragan Džajić i dalje nada novom mandatu, ali da bi u trku mogao definitivno da uđe i Branko Radujko, aktuelni generalni sekretar Saveza. Istina, njegovo ime nije na spisku delegata Fudbalskog saveza Beograda, pa je kandidatura, makar pod ovim uslovima, za sada nemoguća.

I dok se čeka Liga nacija i da reprezentacija Srbije krene u novi ciklus, istinski početak sa Veljkom Paunovićem kao selektorom, srpska Kuća fudbala još nema rešenje na pitanje ko će je predvoditi u narednom četvorogodišnjem mandatu.