Simić posle meča na Old Trafordu: Da naučimo da izbegavamo proste greške

Ipak, Simić ne očajava. Svi su znali da je Sabah zelen za Ligu šampiona. Sada su Azerbejdžanci makar videli gde su u odnosu na jednog od velikana svetskog fudbala.

“Naravno da nikad nije prijatno kada izgubite sa 0:4, ali mislim da je ovo bilo sjajno iskustvo za sve nas. Korisno je jer smo videli kakve greške ne smemo da pravimo na ovom nivou. Verujem da ćemo napredovati kako sezona u Ligi šampiona bude odmicala”, kazao je Simić.

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Interesantno, Sabah je utakmicu započeo sa 11 fudbalera različitih nacionalnosti. Od igrača sa Balkana, pored našeg Simića od prvog minuta je igrao i hrvatski vezista Ivan Lepinjica.

“Ima i pozitivnih stvari koje možemo da izvučemo iz ovog meča, ali kao što sam već rekao, najvažnije je da naučimo da izbegavamo proste greške. Pogotovo na našoj polovini. Takođe, moramo da budemo produktivniji u napadu”, zaključio je Simić.

U 2. kolu Lige šampiona 13. oktobra u Baku dolazi Slavija iz Praga.