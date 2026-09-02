Zvezda mora da radi do ponoći: Pregovara se oko Mimovića, Šveđanin otpao

Iz više razloga. Procena je da sa Ivanićem i Balovom Crvena zvezda može da izgura do kraja jesenje polusezone i da bi angažovanje krila predstavljao luksuz. Posebno, što takmičenje u Ligi Konferencija nudi samo „mrvice“. Navodno, i Šveđanin se dugo nećkao, jer nije sebe video kao stanovnika Beograda usled velike kulturološke razlike.

Bez obzira na odustajanje od Karlsona, radiće se ove večeri do ponoći u Crvenoj zvezdi. Srpski šampion ima višak igrača na platnom spisku, pa će Albert Rijera u dogovoru sa sportskim sektorom morati da preseče. Biće to jako teška odluka, posebno što bi do kraja dana Crvenu zvezdu mogla da pojačaju još dva igrača.

Iako je Albert Rijera nametnuo nove principe u igri, postavu bez bekova, dešavanja u Plzenju naterala su čelnike Crvene zvezda da budu malo liberalniji u stavu. Prema saznanjima Mozzart Sporta u Ljutice Bogdana intenzivno rade na dovođenju desnog beka. I ponovo je opcija Ognjen Mimović, u toku je nova runda razgovora sa Fenerbahčeom. Reprezentativac Srbije je dobio dozvolu da promeni sredinu i pored odličnog odrađenih priprema. Nije našao uhlebljenje u pojedinim turskim klubovima, pa deluje da bi mogao da započne novu avanturu u matičnom klubu. Za sada se samo radi na njegovom dovođenju. Uskoro se očekuje i rasplet.

Imao je želju Albert Rijera da dobije još jednog igrača na poziciji špica. Teškaša, koji će predstavljati ispomoć Marku Arnautoviću i Bambi Dijangu. Za sada nema najava da bi još jedan napadač mogao da dođe u Crvenu zvezdu. Ali dan je mlad.