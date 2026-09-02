Evropski Borac ili renovirani Željo

Vreme čitanja: 4min | sre. 02.09.26. | 16:07
Ekipa Vinka Marinkovića u zahtevnom ritmu, gosti ne mogu da računaju na Pilota i Kuliša
(Od dopisnika Mozzart Sporta iz Sarajeva)
Nema mnogo vremena za slavlje na Gradskom stadionu. Borac je izborio ligašku fazu Ligu konferencije, ali evropska euforija moraće makar nakratko da bude sklonjena sa strane. U Banjaluku dolazi Željezničar, a peto kolo Premijer lige BiH donosi sudar dva tima koja su leto provela u različitim okolnostima.
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Gradski stadion u Banjaluci biće poprište derbija. Borac dočekuje Željezničar (20:30), a utakmica dolazi u trenutku kada su dva kluba u potpuno različitim ritmovima, ali sa istom ambicijom – pobeda i tri boda.
Domaćin u meč ulazi praktično bez predaha. Banjalučani su prethodnih sedmica bili potpuno fokusirani na evropsku scenu, odigrali ogroman broj utakmica i na kraju napravili rezultat koji je još jednom potvrdio da Borac poslednjih godina pripada samom vrhu BiH fudbala.
Put je počeo kvalifikacijama za Ligu šampiona i dvomečom sa Levskim iz Sofije. Posle 1:1 u Banjaluci, Borac je u revanšu poražen sa 0:4, ali je evropski put nastavio u Ligi konferencije. Tamo je eliminisao Petrokub, potom preko Vitebska prošao u plej-of, da bi kruna stigla protiv Vikingura. Dve pobede rezultatom 3:1, za ukupnih 6:2, značile su plasman u ligašku fazu.
Evropska jesen je, dakle, osigurana. Ali sada je vreme za domaći šampionat.
Izabranici Vinka Marinovića prvenstvo su otvorili pobedom nad Veležom (3:1), a potom je njihov susret sa Slogom iz Doboja odložen zbog evropskih obaveza. U trećem kolu Borac je bio siguran protiv Čelika (2:0), da bi u poslednjem prvenstvenom nastupu remizirao sa Radnikom u Bijeljini (2:2).
Sa sedam bodova iz tri utakmice Borac je trenutno trećeplasirani, iza maksimalnog Zrinjskog i Širokog Brijega.
Borac daje makar dva gola, kvota 1,53
Posebno je zanimljivo što Borac u prvenstvu još nije osetio gorčinu poraza. Međutim, ritam je surov: utakmice protiv Levskog iz Sofije, Petrokuba, Vitebska i Vikingura, uz prvenstvene obaveze, ostavile su trag.
Zato će duel sa Željezničarom biti svojevrsni test koliko je Marinovićev tim sposoban da evropsku euforiju pretvori u kontinuitet na domaćoj sceni.
A Borac ima i dovoljno razloga za optimizam. Protiv Vikingura je pokazao karakter, nakon što je u revanšu primio gol i otišao na poluvreme sa zaostatkom, u nastavku je napravio preokret i slavio sa 3:1. Sebastijan Erera, Luka Juričić i Pavle Đajić bili su strelci za veliku evropsku noć.
Sada je pitanje može li se ista energija preneti i na prvenstvo.
„Već duže vreme smo u jednom gustom rasporedu. Praktično u šest dana imamo tri utakmice, od toga dva derbija. Zaista je to jedan zahtevan tempo. Derbi uvek nosi posebnu težinu i u takvim utakmicama pozicija na tabeli, trenutna forma i sve ostalo padaju u drugi plan. Znamo da nas čeka težak i zahtevan meč, nismo imali puno vremena za pripremu, ali ambicije Borca su uvek iste. Da u svakoj utakmici ide na pobedu. Tako ćemo i u ovoj“, rekao je Vinko Marinović, trener Banjalučana.
Na drugoj strani čeka Željezničar. Klub sa Grbavice u novu sezonu ušao je sa jasnom željom da iza sebe ostavi turbulencije iz prethodnog perioda i napravi iskorak. Željezničar je u prvom kolu savladao BSK sa 2:1, a potom je odložen veliki sarajevski derbi sa Sarajevom. Usledio je poraz od Zrinjskog u Mostaru (2:0), dok su Plavi u poslednjem meču podelili bodove sa Širokim Brijegom (1:1).
Četiri boda iz tri utakmice trenutno su dovoljna za šesto mesto.
Rezultatski, dakle, nije bilo idealno. Ali u Željezničaru insistiraju na tome da se nova priča ne može graditi preko noći.
Tako će novi trener, španski stručnjak David Muslera Rodrigeas, imati pune ruke posla, s obzirom na to da je na Grbavicu stiglo sijaset novih igrača, pogotovo stranaca, pa će biti zanimljivo videti kako će se to sve uklopiti.
„Borac je aktuelni prvak i nedavno su se plasirali u Konferencijsku ligu. Igramo u gostima, tako da očekujemo tešku utakmicu koja će biti zahtevna, ali uvek imamo isti mentalitet – pokušati se boriti i osvojiti bodove“, rekao je Muslera, te govorio o igračkom kadru. „Još ne možemo registrovati Rodriga Pilota i Antu Kuliša. Takođe, isti igrači su i dalje povređeni. To je situacija u ovom trenutku što se tiče igračkog kadra. U svakom slučaju, računam na sve igrače. Najvažnije mi je da svi budu angažovani i pokažu da žele igrati i da zaslužuju da igraju. U fudbalu nema vremena za čekanje. Iz moje perspektive, pokušavam uvek dati sebi malo vremena, a ekipa iz dana u dan napreduje. Ne mogu je porediti s prvim treningom koji smo imali. Zbog toga sam zadovoljan načinom na koji ovaj proces napreduje. Nadam se da će uskoro biti još bolje.“
U poslednjih nekoliko međusobnih susreta nije nedostajalo neizvesnosti. Borac je u martu ove godine slavio na Grbavici sa 1:0, dok je poslednji duel u Banjaluci, odigran u maju, završen istim rezultatom.
PREMIJER LIGA BOSNE I HERCEGOVINE
UTORAK
SLOGA – ČELIK 0:0
ZRINJSKI – BSK 3:1
SREDA