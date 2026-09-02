Evropski Borac ili renovirani Željo

Gradski stadion u Banjaluci biće poprište derbija. Borac dočekuje Željezničar (20:30), a utakmica dolazi u trenutku kada su dva kluba u potpuno različitim ritmovima, ali sa istom ambicijom – pobeda i tri boda.

Domaćin u meč ulazi praktično bez predaha. Banjalučani su prethodnih sedmica bili potpuno fokusirani na evropsku scenu, odigrali ogroman broj utakmica i na kraju napravili rezultat koji je još jednom potvrdio da Borac poslednjih godina pripada samom vrhu BiH fudbala.

Put je počeo kvalifikacijama za Ligu šampiona i dvomečom sa Levskim iz Sofije. Posle 1:1 u Banjaluci, Borac je u revanšu poražen sa 0:4, ali je evropski put nastavio u Ligi konferencije. Tamo je eliminisao Petrokub, potom preko Vitebska prošao u plej-of, da bi kruna stigla protiv Vikingura. Dve pobede rezultatom 3:1, za ukupnih 6:2, značile su plasman u ligašku fazu.

Evropska jesen je, dakle, osigurana. Ali sada je vreme za domaći šampionat.

Izabranici Vinka Marinovića prvenstvo su otvorili pobedom nad Veležom (3:1), a potom je njihov susret sa Slogom iz Doboja odložen zbog evropskih obaveza. U trećem kolu Borac je bio siguran protiv Čelika (2:0), da bi u poslednjem prvenstvenom nastupu remizirao sa Radnikom u Bijeljini (2:2).

Sa sedam bodova iz tri utakmice Borac je trenutno trećeplasirani, iza maksimalnog Zrinjskog i Širokog Brijega.

Borac daje makar dva gola, kvota 1,53

Posebno je zanimljivo što Borac u prvenstvu još nije osetio gorčinu poraza. Međutim, ritam je surov: utakmice protiv Levskog iz Sofije, Petrokuba, Vitebska i Vikingura, uz prvenstvene obaveze, ostavile su trag.

Zato će duel sa Željezničarom biti svojevrsni test koliko je Marinovićev tim sposoban da evropsku euforiju pretvori u kontinuitet na domaćoj sceni.

A Borac ima i dovoljno razloga za optimizam. Protiv Vikingura je pokazao karakter, nakon što je u revanšu primio gol i otišao na poluvreme sa zaostatkom, u nastavku je napravio preokret i slavio sa 3:1. Sebastijan Erera, Luka Juričić i Pavle Đajić bili su strelci za veliku evropsku noć.

Sada je pitanje može li se ista energija preneti i na prvenstvo.

„Već duže vreme smo u jednom gustom rasporedu. Praktično u šest dana imamo tri utakmice, od toga dva derbija. Zaista je to jedan zahtevan tempo. Derbi uvek nosi posebnu težinu i u takvim utakmicama pozicija na tabeli, trenutna forma i sve ostalo padaju u drugi plan. Znamo da nas čeka težak i zahtevan meč, nismo imali puno vremena za pripremu, ali ambicije Borca su uvek iste. Da u svakoj utakmici ide na pobedu. Tako ćemo i u ovoj“, rekao je Vinko Marinović, trener Banjalučana.

Na drugoj strani čeka Željezničar. Klub sa Grbavice u novu sezonu ušao je sa jasnom željom da iza sebe ostavi turbulencije iz prethodnog perioda i napravi iskorak. Željezničar je u prvom kolu savladao BSK sa 2:1, a potom je odložen veliki sarajevski derbi sa Sarajevom. Usledio je poraz od Zrinjskog u Mostaru (2:0), dok su Plavi u poslednjem meču podelili bodove sa Širokim Brijegom (1:1).

Četiri boda iz tri utakmice trenutno su dovoljna za šesto mesto.

Rezultatski, dakle, nije bilo idealno. Ali u Željezničaru insistiraju na tome da se nova priča ne može graditi preko noći.

Tako će novi trener, španski stručnjak David Muslera Rodrigeas, imati pune ruke posla, s obzirom na to da je na Grbavicu stiglo sijaset novih igrača, pogotovo stranaca, pa će biti zanimljivo videti kako će se to sve uklopiti.

„Borac je aktuelni prvak i nedavno su se plasirali u Konferencijsku ligu. Igramo u gostima, tako da očekujemo tešku utakmicu koja će biti zahtevna, ali uvek imamo isti mentalitet – pokušati se boriti i osvojiti bodove“, rekao je Muslera, te govorio o igračkom kadru. „Još ne možemo registrovati Rodriga Pilota i Antu Kuliša. Takođe, isti igrači su i dalje povređeni. To je situacija u ovom trenutku što se tiče igračkog kadra. U svakom slučaju, računam na sve igrače. Najvažnije mi je da svi budu angažovani i pokažu da žele igrati i da zaslužuju da igraju. U fudbalu nema vremena za čekanje. Iz moje perspektive, pokušavam uvek dati sebi malo vremena, a ekipa iz dana u dan napreduje. Ne mogu je porediti s prvim treningom koji smo imali. Zbog toga sam zadovoljan načinom na koji ovaj proces napreduje. Nadam se da će uskoro biti još bolje.“

U poslednjih nekoliko međusobnih susreta nije nedostajalo neizvesnosti. Borac je u martu ove godine slavio na Grbavici sa 1:0, dok je poslednji duel u Banjaluci, odigran u maju, završen istim rezultatom.

PREMIJER LIGA BOSNE I HERCEGOVINE

UTORAK

SLOGA – ČELIK 0:0

ZRINJSKI – BSK 3:1

SREDA

18.00 VELEŽ – RADNIK

20.30 BORAC – ŽELJEZNIČAR

20.30 ŠIROKI BRIJEG – SARAJEVO