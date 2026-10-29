Zabrinjavajuće poruke: Lenardova povreda ozbiljnija nego što se mislilo
Vreme čitanja: 1min | čet. 29.10.26. | 18:14
Veliki problem za Toronto
Period medenog meseca ubrzo je završen u Torontu, razlog je izvesno duže odsustvo Kavaja Lenarda.
Posle tri pobede u uvodna četiri utakmice, povreda sedmostrukog Ol stara zabrinula je sve u jedinoj NBA franšizi iz Kanade, a sada stižu preciznije informacije o dužini trajanja odsustva. Iako se prvobitno verovalo da ga čeka kraća pauza, insajder Kris Hejns javlja da će pauza trajati sigurno oko mesec dana, ako ne i duže.
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01.00: (1,45) Nju Orleans (16,0) Sakramento (3,20) – MOZZART RELAX
Podsetimo, Lenard je morao van trenažnog procesa zbog otoka levog kolena. Kako su Hejnsu objasnili iz organizacije, mora da se sačeka dok upala ne bude lokalizovana, što bi trebalo da bude za oko tri do četiri sedmice, posle čega će se dati nova procena stanja.
To znači da bi Lenard na parket mogao najranije poslednjih dana novembra ili, realnije, počekom decembra. On je odigrao samo dva meča kod Darka Rajakovića i bio na 19,5 poena, 7,5 skokova i 1,5 asistencija za prosečno 26 minuta.
Dobra vest za prekaljenog asa je da je pregled magnetnom rezonancom ustanovio da nema strukturalnih problema u levom kolenu.
NBA LIGA
Petak:
01.00: (1,95) Atlanta (15,0) Klivlend (2,05)
01.00: (1,45) Nju Orleans (16,0) Sakramento (3,20) – MOZZART RELAX
03.00: (1,35) Portland (16,0) Memfis (3,70)
*** Kvote su podložne promenama