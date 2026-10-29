Zabrinjavajuće poruke: Lenardova povreda ozbiljnija nego što se mislilo

01.00: (1,45) Nju Orleans (16,0) Sakramento (3,20) – MOZZART RELAX

Podsetimo, Lenard je morao van trenažnog procesa zbog otoka levog kolena. Kako su Hejnsu objasnili iz organizacije, mora da se sačeka dok upala ne bude lokalizovana, što bi trebalo da bude za oko tri do četiri sedmice, posle čega će se dati nova procena stanja.

To znači da bi Lenard na parket mogao najranije poslednjih dana novembra ili, realnije, počekom decembra. On je odigrao samo dva meča kod Darka Rajakovića i bio na 19,5 poena, 7,5 skokova i 1,5 asistencija za prosečno 26 minuta.

Dobra vest za prekaljenog asa je da je pregled magnetnom rezonancom ustanovio da nema strukturalnih problema u levom kolenu.

NBA LIGA

Petak:

01.00: (1,95) Atlanta (15,0) Klivlend (2,05)

01.00: (1,45) Nju Orleans (16,0) Sakramento (3,20) – MOZZART RELAX

03.00: (1,35) Portland (16,0) Memfis (3,70)

*** Kvote su podložne promenama