Hrvatski pazar nikad slabiji u 20 godina; Vojvodina potrošila više od svih HNL klubova zajedno?!

Istina, u HNL su stigla ili se vratila neka jaka imena, poput Mislava Oršića i Luke Ivanušeca (Dinamo Zagreb), Leandera Dendonkera i Atletikovog Karlosa Martina (Hajduk Split), ili Mirka Marića (Lokomotiva), međutim očito da je finansijski potencijal najboljih hrvatskih klubova ozbiljno oslabio. Počevši od od onog najdominantnijeg - zagrebačkog Dinama.

Tačno u ponoć, s ponedeljka na utorak, spuštena je zavesa na letnji prelazni rok u Hrvatskoj. Za razliku od prošle godine, kada smo negde u ovo vreme mogli da konstatujemo kako su tamošnji prvoligaši oborili rekord po pitanju ulaganja u nove igrače i plaćanja obeštećenja (rashodi su iznosili preko 21.000.000 evra), ovo leto bilo je više nego skromno u komšiluku.

Modri nisu uspeli da se plasiraju u Ligu šampiona i to je sigurno uticalo da se njihov pazar svede na svega tri plaćena transfera i jednu pozajmicu, plus pet-šest slobodnih igrača. Obeštećenje je plaćeno za 31-godišnjeg napadača Istre Smaila Prevljaka (800.000), za Slovenca Aleka Stojakovića iz Istre (750.000) i 19-godišnjeg Urugvajca Lautara Ultru (200.000). Zajam iskusnog golmana Dominika Kotarskog od Kopenhagena koštao je 300.000 evra. Kada se sve to sabere, šampion je potrošio tek 2.050.000 za čitavo leto. Svi ostali daleko, daleko manje... Splitski Hajduk, primera radi, platio je obeštećenje samo za Halila Fajada iz Monpeljea (250.000 evra) i Aleka van Horenbeka iz Tventea (200.000), a nijedan drugi klub nije iskeširao više od 300.000 za igrača. Ono što je takođe zanimljivo - polovini od 10 članova elite letnji utrošak je nula evra?! Kao treći klub u državi Rijeka je kupila jednog igrača (Ivan Ćubelić iz Slavena, 300.000 evra), Osijek dvojicu (za ukupno 175.000), Rudeš takođe jednog (za 200.000). I - to bi bilo to.

Ispod podvučene crte ovako stoji: kompletna liga 3,175,000 evra; po klubu 317.500; po igraču 14.767 evra. Pogled u 'pijačnu' arhivu kaže da su Hrvati u ovom regionu potrošnje bili samo leta 2010. i 2013. godine (otkako Transfermakt zavodi podatke za HNL), odnosno da je ovo najmanje ulaganje još od 2006, kada je na sva obeštećenja dato 310.000 evra. E sad, kako to obično biva, ide poređenje. Srpski klubovi u dosadašnjem toku letnjeg prelaznog roka - a kod nas je moguće trgovati još punih 11 dana - spiskali su 21.310.000 evra, iliti sedam puta više?! Čak i ako bismo iz obračuna izbacili Crvenu zvezdu (11.600.000), kao klub koji je finansijski, logistički i na svaki drugi način odskočio od svih u regionu, utrošak članova Mozzart Bet Superlige tri puta bi bio veći od onog u komšiluku. Logično, ima do toga što naš šampionat broji više klubova (14), ali i kada bismo uzeli prosečnu potrošnju dolazimo do ogromne razlike. Kako smo već konstatovali, u HNL-u po klubu 317.500, u Mozzart Bet Superligi 1.522.143. Pride, kao slika odnosa: Vojvodina sama uložila je više nego svi hrvatski klubovi zajedno - 4.750.000 evra!