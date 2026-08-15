U Bajernovu kasu do kraja godine sliće se 250.000.000 evra

Bild navodi da je šestostruki šampion Evrope ušao u proces prodaje pet odsto vlasništva kluba, odnosno da je za novog partnera i deoničara odabrana holding kompanija Fisman (Viessmann Generations Group ), vlasnika Maksimilijana Fismana.

Radi se o kompaniji velike tradicije (osnovana još 1917. godine), koju kroz četiri generacije vodi ista porodica. Osnovna delatnost Fisman grupe do 2023. godine sastojala se od proizvodnje elemenata za grejnu tehnologiju, da bi u taj posao prodala jednoj američkoj korporaciji za 12 milijardi evra. Od tada, Fisman uglavnom ulaže u manje kompanije u nastajanju u oblastima kao što su zaštita životner sredine i klime, promocija boljeg zdravlja, obrazovanje i nauku.

U Bajernu su i te kako vodili računa kome će prodati udeo u klubu. Fisman je odabran kao nemačka, domaća firma, neukaljana i s dobrom reputacijom u čitavom svetu. Njen izvršni direktor Maks Fisman od početka tekuće godine član je Administrativnog savetodavnog odbora kluba iz Minhena, a njegovo inkorporiranje predstavljalo je zapravo uvod u kupovinu pomenutih pet odsto Bajerna.

"Još smo daleko od toga", kazao je pre nekoliko dana Maks Eberl, član uprave zadužen za sport. "Pregovori su u nadležnosti predsednika Herberta Hajnera".