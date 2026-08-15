U Bajernovu kasu do kraja godine sliće se 250.000.000 evra
Vreme čitanja: 3min | sub. 15.08.26. | 18:01
Fisman grupa kupuje pet odsto kluba
Bajern Minhen godinama unazad spada u najstabilnije fudbalske klubove u Evropi i finansijski svakako najmoćnije sportske kolektive na planeti. Počasni predsednik kluba i član Nadzornog odbora Uli Henes često ume da se pohavali kako nemački šampion ima daleko najveći "Festgeldkonto" u svetu fudbala - strogo čuvane gotovinske rezerve koje su pre koronavirusa iznosile oko 600.000.000 evra - te kako klub nema ni najmanju potrebu da poseže za bankarskim kreditima.
Prema nekim analizama, ekonomska snaga Bajerna trenutno je na vrhuncu, međutim lestvica bi uskoro trebalo dodatno da bude podignuta. Kako javljaju mnogi nemački mediji, ali i specijalizovani biznis portali, kasa bavarskog velikana do kraja godine biće punija za 250.000.000 evra.
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Bild navodi da je šestostruki šampion Evrope ušao u proces prodaje pet odsto vlasništva kluba, odnosno da je za novog partnera i deoničara odabrana holding kompanija Fisman (Viessmann Generations Group ), vlasnika Maksimilijana Fismana.
Radi se o kompaniji velike tradicije (osnovana još 1917. godine), koju kroz četiri generacije vodi ista porodica. Osnovna delatnost Fisman grupe do 2023. godine sastojala se od proizvodnje elemenata za grejnu tehnologiju, da bi u taj posao prodala jednoj američkoj korporaciji za 12 milijardi evra. Od tada, Fisman uglavnom ulaže u manje kompanije u nastajanju u oblastima kao što su zaštita životner sredine i klime, promocija boljeg zdravlja, obrazovanje i nauku.
U Bajernu su i te kako vodili računa kome će prodati udeo u klubu. Fisman je odabran kao nemačka, domaća firma, neukaljana i s dobrom reputacijom u čitavom svetu. Njen izvršni direktor Maks Fisman od početka tekuće godine član je Administrativnog savetodavnog odbora kluba iz Minhena, a njegovo inkorporiranje predstavljalo je zapravo uvod u kupovinu pomenutih pet odsto Bajerna.
"Još smo daleko od toga", kazao je pre nekoliko dana Maks Eberl, član uprave zadužen za sport. "Pregovori su u nadležnosti predsednika Herberta Hajnera".
Ipak, nemačake kolege ne ostavljaju maltene ni delić sumnje da će posao biti završen do decembra...
"Za Bajern prodaja pet odsto akcija donosi ogroman dodatni kapital, ali akcionari (navijači) istovremeno čvrsto zadržavaju kontrolu nad klubom. Za Fisman će ovo predstavljati značajnu investiciju u jedno od najvrednijih sportskih institucija u Nemačkoj. Partnerstvo započeto u komercijalnom sektoru sada prerasta u mnogo dublji odnos", piše Bild.
Podsećanja radi, 99 odsto klubova u Nemačkoj pridržava se pravila "50+1", po kom većinsko vlasništvo (51 procenat) ostaje u rukama manjinskih akcionara, iliti samog sportskog kolektiva i njegovih članova. Preostalih 49 odsto klubovi imaju pravo da prodaju investitorima, s tim da po Bajernovom statutu nije moguće otuđiti više od 30 odsto. U ovom trenutku, Adidas, Audi i Alijanc zajedeno poseduju 25 procenata (svako po 8,33), što će reći da je na prodaju samo još tih pet procenata koji će pripasti Fismanu.
"Imamo dogovor sa našim članovima da nećemo prodati više od 30 odsto akcija. Teoretski, mogli bismo da idemo i preko, ali za to nam je potrebna dvotrećinska većina u Skupštini, koju nikada nećemo dobiti", rekao je Uli Henes još u novembru 2025.
Prodajom pet odsto kluba za 250.000.000 evra, pojašnjava Dojčele vele, Bajernova procenjena vrednost u ovom trenutku iznosi pet milijardi evra.