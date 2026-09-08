Dramatične scene u Dortmundu: Borusija gubi još jednog Grka! Šok zbog investicija od 56.000.000 evra

Sjajni ofanzivac, koji je blistao na belgijskim terenima, a prošle godine debitovao za reprezentaciju Grčke kod Ivana Jovanovića , signalizirao je da nije u stanju da nastavi meč. Okrenuo se ka klupi i prijavio problem. To se nije dogodilo kao posledica udarca ili kontakta sa nekim od protivničkih fudbalera, što je dodatno zbunilo sve na stadionu, pa je već tada postalo jasno da je situacija dramatična.

Mučno veče na Vestfalenu. Trebalo je da bude radosno za 77.000 navijača Borusije, ali u Dortmundu se drže za glave i mole za zdravlje Konstantinosa Karecasa. Mladi Grk, koga su Nemci platili Genku pre mesec dana ravno 30.000.000 evra, iznet je sa terena na nosilima i prebačen u lokalnu bolnicu, gde se još utvrđuje šta je dovelo do toga da utakmicu uvodnog kola Lige šampiona sa Viljarealom (3:2) okonča posle samo 27 minuta.

Karecas je seo na travu i sačekao pomoć lekara, koji su ga stavili na nosila, izneli sa terena, a zatim prebacili u bolnicu. Dok je meč sa Špancima trajao, stigle su prve vesti sa lica mesta da se sumnja na problem sa cirkulacijom, ali ćemo za potvrdu ili detaljnije informacije morati da sačekamo zvanično oglašavanje iz klubu.

Dotle, nikome nije bilo prijatno da gleda te scene. Posebno ne sportskom direktoru Larsu Rikenu, koga je kamera „uhvatila“ na tribinama, a na njegovom licu i licu njegovog saradnika mogla se pročitati velika zabrinutost. Jer, Borusija nije ostala samo bez Karecasa. Podsetimo, na otvaranju Bundeslige stradao je i njegov zemljak, Janis Konstadelijas. Još jedan letnji novajlija, za koga su u Dortmundu izdvojili 26.000.000 evra i prebacili ih na račun PAOK-a, povredio je prednji ukršteni ligament kolena na susretu sa Hamburgerom, i to tako što nije bio ni sa kim u duelu, već je nezgodno stao i povredio koleno, pa će morati na operaciju zbog koje neće igrati do početka naredne sezone.

Borusija je gubitak Konstadelijasa nadoknadila tako što je iz Arsenala dovela na pozajmicu Itana Envanerija, a upravo je 19-godišnji momak iz Londona ušao umesto Karecasa. Baš je Envaneri bio velika opasnost za tim Injiga Pereza, jer je imao dve velike šanse, čak je i stativu uzdrmao, ali je domaćin poveo tek tako što je naterao Renato Vejgu da matira Pitera Gulačija, novajliju iz Lajpciga. MOZZART RELAX - PRAVI DOBITNI TIKET IAKO TIP NIJE PROŠAO Publika u Dortmundu imala je razloga za radost kada je Marcel Zabicer odigrao za Maksimilijana Bajera, a ovaj u pokušaju da centrira primorao portugalskog štopera da ugura loptu u sopstvenu mrežu.

U tim trenucima utakmica se otvorila, gledali smo razmenu udaraca kao na boks meču. Oluvaseji, Pepe, Mikautadze i Komesanja su probali za Viljareal, a kad niko od njih nije uspeo, pogodio je štoper Santijago Murinjo tako što je glavom reagovao na ubačaj Žorža Mikautadzea iz kornera i udarcem u bliži ugao savladao Gregora Kobela.

Vrlo brzo posle izjednačenja Viljareal je mogao i do preokreta, jer je Kanađanin Tajdžon Bjukenan imao šansu za 2:1, međutim, pošto se to nije desilo, reagovao je Niko Kovač, poslao u igru Fabija Silvu, a Portugalac se ispostavio kao džoker, jer je brzinom mučio odbranu gostiju, pa je posle jednog trka namestio zicer koji je Seru Girasi pretvorio u pogodak. Pet minuta posle toga Girasi je naterao Murinja da ga povuče za dres i obori na travu, što je bio penal za 3:1, koji je u pogodak pretvorio Gvinejac. A u nadoknadi je Girasi bio neoprezan, postigao je i autogol, ali za Špance nije bilo radosti.

Za razliku od Viljarealovih, navijači Betisa imali su razlog za zadovoljstvo u gostima, pošto su njihovi miljenici preokretom savfladali Lil u Francuskoj 3:2. Posle 20 godina Betis se vratio u Ligu šampiona. Ne samo da u njoj igra, nego i pobeđuje. Spreman je za to. Rastao je poslednjih godina pod komandom Manuela Pelegrinija i, kako je krenuo u takmičenje, ima čemu da se nada. Najviše zato što je sposoban da trpi i zadaje udarce. Andalužani su dvaput morali da jure rezultat, jer je sastav Davidea Ančelotija uraganski počeo meč i u ofanzivnom delu tima se oslonio na brze igrače, pa je tako Itan Embape (Kilijanov brat) namestio gol Ajaseu Uedi, novajliji iz Fajenorda, da bi kasnije poentirao i Brazilac Aleksandro.

No, zeleno-beli su imali džokera kakvog je malo ko očekivao da će zablistati na ovom meču. U pitanju je Mark Bartra, dovoljno spretan da glavom na ubacivanja Pabla Fornalsa i Iska uzvrati na Lilove pogotke. Osim štopera, Pelegrini ima i efikasnog špica. U petak uveče je Troj Perot rešio duel sa Real Madridom u La Ligi, da bi sad posle pasa Rodriga Rikelmea omogućio Betisu preokret i veliko slavlje.