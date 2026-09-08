Šta li je Inter mislio celog leta? Golman i odbrana kao na otrovnim pečurkama, Embape stigao Raula

Dominantni su u Italiji i skoro sigurno će biti šampioni, ali ekipa koja pretenduje na evropski vrh ne sme sebi da dozvoli luksuz da utakmice na Santijago Bernabeu otvara kao da je u polurekreaciji. Doživeli su fudbaleri Intera poraz u Madridu od Reala 1:2 (0:2), a navijači italijanskog giganta u šoku su posmatrali festival amaterizma sopstvene defanzive koja je u prvom poluvremenu delovala kao da je pod uticajem otrovnih pečuraka. Rekacije golmana Martinesa u drugom delu utakmice jesu bile na visini zadatka, ali nedovoljne da obrišu direktnu krivicu iz prvog poluvremena.

Dok je na jednoj strani Kilijan Embape pisao istoriju i svojim 71. golom u Ligi šampiona se izjednačio na petom mestu večne liste strelaca Lige šampiona sa legendarnim Raulom, Inter je gorko platio odluku uprave da proteklog leta ne kupi novog golmana, već da među stativama kao prvu opciju ostavi Đozepa Martinesa, koji je prošle sezone branio na samo pet utakmica u Seriji A i ni na jednoj u Ligi šampiona. Neshvatljivo je da klub takvog renomea u sezonu uđe sa golmanom kojem je čitav prošlosezonski rezime bio tako tanak.