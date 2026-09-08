Šta li je Inter mislio celog leta? Golman i odbrana kao na otrovnim pečurkama, Embape stigao Raula
Vreme čitanja: 9min | uto. 08.09.26. | 22:58
Real pobedio u derbiju prve večeri nove sezone Lige šampiona; Nerazure skupo koštalo letnje pojačanje Kertis Džons i čuvar mreže koji nema iskustvo na elitnom nivou
Dominantni su u Italiji i skoro sigurno će biti šampioni, ali ekipa koja pretenduje na evropski vrh ne sme sebi da dozvoli luksuz da utakmice na Santijago Bernabeu otvara kao da je u polurekreaciji. Doživeli su fudbaleri Intera poraz u Madridu od Reala 1:2 (0:2), a navijači italijanskog giganta u šoku su posmatrali festival amaterizma sopstvene defanzive koja je u prvom poluvremenu delovala kao da je pod uticajem otrovnih pečuraka. Rekacije golmana Martinesa u drugom delu utakmice jesu bile na visini zadatka, ali nedovoljne da obrišu direktnu krivicu iz prvog poluvremena.
Dok je na jednoj strani Kilijan Embape pisao istoriju i svojim 71. golom u Ligi šampiona se izjednačio na petom mestu večne liste strelaca Lige šampiona sa legendarnim Raulom, Inter je gorko platio odluku uprave da proteklog leta ne kupi novog golmana, već da među stativama kao prvu opciju ostavi Đozepa Martinesa, koji je prošle sezone branio na samo pet utakmica u Seriji A i ni na jednoj u Ligi šampiona. Neshvatljivo je da klub takvog renomea u sezonu uđe sa golmanom kojem je čitav prošlosezonski rezime bio tako tanak.
Izabrane vesti
Baš kao što je to bio slučaj sa Mikeleom Di Gregoriom u Juventusu, Đozep Martines je demonstrirao da jednostavno nema potreban kvalitet za elitni klub. Španski golman je u 23. minutu napravio bizaran, ljudski kiks, ali na nivou ovakvih utakmica nenadoknadiv kiks, kada je u sopstvenom šesnaestercu krenuo da dribla Federika Valverdea. Urugvajac mu je bez problema oduzeo loptu i lagano je prosledio u mrežu za tadašnjih 2:0, čime je kaznio Martinesovo neshvatljivo potcenjivanje igačkog kvaliteta Urugvajca.
Taj kiks bio je samo trešnja na vrhu očajne torte iz prvog poluvremena. Sve je počelo od Kertisa Džonsa, koji je letos plaćen Liverpulu 30.000.000 evra. Englez je potpuno amaterski prodao loptu na sredini terena, na šta se nadovezao trapavi Jan Bisek koji se sapleo i omogućio Kilijanu Embapeu da iz pada pogodi za 1:0 već u 14. minutu. Bisek u tim momentima nije izgledao ništa bolje od svog golmana. Iako se Martines u drugom poluvremenu donekle podigao i skinuo nekoliko čistih zicera, šteta iz uvodnog dela utakmice bila je nepopravljiva.
Tračak nade za Nerazure i buđenje gostiju pokrenuto je u nastavku meča zahvaljujući kapitenu i njegovom saradniku. U jeku konsolidacije u drugom delu igre, Lautaro Martines je asistirao, a Karlos Augusto se našao na pravom mestu, matirao večeras odličnog Tiba Kurtou (to je razlika između elitnog golmana i golmana kakvim raspolaže Inter) i smanjio rezultat na 1:2. Taj pogodak vratio je dramu i neizvesnost u sam finiš meča na Bernabeu, ali Inter do kraja ipak nije imao snage ni koncentracije za potpuni preokret. Kraljevski klub je zadržao minimalnu pobedu na krilima očajnih reakcija Interove uže odbrane sa starta utakmice.
Između burnog starta drugog poluvremena i tog 77. minuta kada je pao gol, na terenu je viđen pravi festival promašaja i prosto je neverovatno kako nijedna lopta pre toga nije završila u mreži. Prštalo je na obe strane, ređale su se kolosalne šanse, a upravo je u tom periodu demonstrirana ključna razlika između dva tima - klasa na golu. Dok je Interova odbrana opasno visila, ni Realova defanziva u nastavku nije briljirala i dozvoljavala je previše prostora gostima.
Međutim, tamo gde je Martines u prvom delu kardinalno grešio, Tibo Kurtoa je u drugom poluvremenu pravio razliku između pobede i poraza, skidajući zicere i donoseći neophodnu sigurnost svom timu. Upravo će taj nedostatak elitnog čuvara mreže, kakav je Belgijanac na drugoj strani, izvesno tek koštati Inter u nastavku sezone, ali na Đuzepe Meaci nemaju koga drugog da krive osim sopstvene uprave koja je svesno ušla u toliki rizik.
LIGA ŠAMPIONA – 1. KOLO
Utorak
AEK Atina - LASK Linc 1:0 (1:0)
/Marin 21/
Klub Briž - Aston Vila 2:3 (1:3)
/Vetlesen 19, Trezoldi pen 61 - Mekgin 11, Buendia 22, Džekson 43/
Real Madrid - Inter 2:1 (2:0)
/Embape 14, Valverde 23 - Augusto 77/
Borusija Dortmund - Viljareal 3:2 (0:0)
/Veiga ag 53, Girasi 80, 85 pen - Murinjo 66, Girasi ag 90+3/
Porto - Mančester Siti 0:2 (0:0)
/Haland 47, 90+1/
Lil - Betis 2:3 (2:1)
/Ueda 12, Aleksandro 36 - Bartra 33, 49, Perot 53/
Sreda
18.45: (1,08) Barselona (13,0) Fajenord (20,0)
18.45: (1,23) Štutgart (6,75) Viking (11,0)
21.00: (1,75) Liverpul (3,90) Atletiko Madrid (4,50)
21.00: (4,90) Napoli (3,60) Arsenal (1,75)
21.00: (1,05) PSŽ (14,0) Slovan Bratislava (35,0)
21.00: (1,90) Sporting (3,50) Galatasaraj (4,10)
Četvrtak
18.45: (3,15) Fenerbahče (3,45) Roma (2,25)
18.45: (1,43) PSV (4,60) Šahtjor (7,25)
21.00: (1,10) Bajern (10,0) Bode/Glimt (16,0)
21.00: (1,95) Komo (3,50) RB Lajpcig (3,90)
21.00: (1,10) Manečster Junajted (11,0) Sabah (18,0)
21.00: (2,60) Slavija (3,35) Lans (2,70)
***Kvote su podložne promenama