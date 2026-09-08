Enco, dobro nam došao; Halande, bolje te našao! Neće samo Šerki hraniti Sitijevo čudovište (VIDEO)
Vreme čitanja: 9min | uto. 08.09.26. | 23:02
Diogo Kosta u prvom poluvremenu frustrirao Građane, norveški predator došao do brojke od 59 golova na 59 utakmica u Ligi šampiona i matirao Porto – 2:0
Izgraditi vezni red iz početka bio je među najkompleksnijim zadacima Enca Mareske od dolaska na Etihad i preuzimanja dirigentske palice od Pepa Gvardiole. Praktično ga nije bilo, fizionomija je u potpunosti promenjena, jer Mančester Siti je tokom leta ostao bez kičme – otišli su Bernardo Silva, Rodri i Tidžani Rejnders. Moralo je bezmalo sve da se zameni i samo za remont sredine utrošeno je 275.000.000 evra! Isprva Eliot Anderson, pa Ajub Buadi, a naposletku Enco Fernandes.
Zapeo je Enco Mareska za čoveka koga je trenirao u Čelsiju, insistirao je na dovođenju argentinskog veziste. Primirili su se Građani u jednom trenutku, ali samo su čekali i pripremali pravu strategiju. Poslednjeg dana prelaznog roka posao je zaključen, novom šefu plave svlačionice ispunjena je velika želja, a danas mu se na Dragau smeši brk, jer upravo je Enco Fernandes kumovao prvom pogotku Erlinga Halanda. Otključao je Porto, da bi u nadoknadi podebljao ličnu statistiku i označio uspešan start u Ligi šampiona – 2:0 (0:0).
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Što se tiče Mančester Sitija i njegove svlačionice i tu je poruka jasna: Enco, dobro nam došao; Halande, bolje te našao! Građani su dobili vezivno tkivo, a norveški predator još nekoga ko je kadar da ga izbaci u šansu, da proturi loptu gde treba ili da je doturi. Broj opcija raste…
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Neće samo Rajan Šerki hraniti čudovište Mančester Sitija, naći će se još poneko. Francuski virtuoz je na početku sezone bio taj koji je sa Erlingom Halandom najbolje sarađivao. Fil Foden daje znake života, mada je daleko od one stare verzije. Ali, za razliku od prethodne sezone, sada makar nešto nudi, konkretniji je i okomitije ide ka golu. Enco Fernandes je već u prvoj utakmici Lige šampiona u novom klubu dokazao da će biti od koristi.
Diogo Kosta je u prvom poluvremenu frustrirao Građane, kao što je i mnoge pre njih. Da je išao samo za novcem, da mu je to bio put – odavno bi napustio Dragao. Vodio se srcem, nadao da neće biti aktivirana otkupna klauzula od 75.000.000 evra i sve do dana današnjeg je u Portu. Prošlog Božića potpisao je novi ugovor, ne namerava odatle da mrda kapiten i danas je bio najjači adut portugalskog tima.
Kada je Fil Foden centrirao, a Erling Haland šutirao glavom – izvio se kao mačka i vrhovima prstiju sprečio loptu da ode pod prečku. Desetak minuta kasnije skinuo je dve kolosalne šanse. Nije ga probio Norvežanin, a potom ni Rajan Šerki…
Nešto kasnije ugrozio ga je i Fil Foden, međutim, ishod je bio identičan. Pobednik je bio samo jedan, onaj među Portovim stativama. Ali, ipak, nije tako moglo doveka. Početkom drugog poluvremena igrači Mančester Sitija razmenili su sijaset dodavanja, Rajan Šerki je sačuvao loptu, nije joj dozvolio da napusti granice igrališta, te ju je prosledio do Enca Fernandesa, a novajlija pronašao Erlinga Halanda. Kasnio je Jakub Kivior, nije bio dovoljno blizu, a Diogo Kosta je ovoga puta bio nemoćan.
Porto se setio da igra tek kada je primio gol. Do odmora nije niti jednom šutirao na utakmici?! Imao je skoro tri puta manje dodavanja sastav Frančeska Fariolija od gostiju sa Ostrva. Zapretili su Vilijam Gomes i Alan Varela u razmaku od nekoliko minuta, a bili su to prvi i poslednji trzaji portugalskog kluba. Mančester Siti ga je anestezirao pred kraj, privodio je utakmicu kraju, a onda se još jednom ukazao Erling Haland.
Loptu koju je norveškom predatoru prosledio Rajan Ait-Nuri je smestio u mrežu Porta, potvrdio pobedu na otvaranju nove sezone u društvu najboljih i u Ligi šampiona došao do brojke od 59 golova na 59 utakmica…
LIGA ŠAMPIONA – 1. KOLO
Utorak
AEK Atina - LASK Linc 1:0 (1:0)
/Marin 21/
Klub Briž - Aston Vila 2:3 (1:3)
/Vetlesen 19, Trezoldi 61pen - Mekgin 11, Buendia 22, Džekson 43/
Real Madrid - Inter 2:1 (2:0)
/Embape 14, Valverde 23 - Augusto 77/
Borusija Dortmund - Viljareal 3:2 (0:0)
/Veiga ag 53, Girasi 80, 85pen - Murinjo 66, Girasi 90+3ag/
Porto - Mančester Siti 0:2 (0:0)
/Haland 47, 90+1/
Lil - Betis 2:3 (2:1)
/Ueda 12, Aleksandro 36 - Bartra 33, 49, Perot 53/
21.00: (1,60) Real Madrid (4,40) Inter (5,00)
Sreda
18.45: (1,08) Barselona (13,0) Fajenord (20,0)
18.45: (1,23) Štutgart (6,75) Viking (11,0)
21.00: (1,75) Liverpul (3,90) Atletiko Madrid (4,50)
21.00: (4,90) Napoli (3,60) Arsenal (1,75)
21.00: (1,05) PSŽ (14,0) Slovan Bratislava (35,0)
21.00: (1,90) Sporting (3,50) Galatasaraj (4,10)
Četvrtak
18.45: (3,15) Fenerbahče (3,45) Roma (2,25)
18.45: (1,43) PSV (4,60) Šahtjor (7,25)
21.00: (1,10) Bajern (10,0) Bode/Glimt (16,0)
21.00: (1,95) Komo (3,50) RB Lajpcig (3,90)
21.00: (1,10) Manečster Junajted (11,0) Sabah (18,0)
21.00: (2,60) Slavija (3,35) Lans (2,70)
***Kvote su podložne promenama