Enco, dobro nam došao; Halande, bolje te našao! Neće samo Šerki hraniti Sitijevo čudovište (VIDEO)

Svaki ljubitelj elitnog evropskog fudbalskog takmičenja pomislio je ili izustio: Ligo šampiona, dobro nam se vratila!

Što se tiče Mančester Sitija i njegove svlačionice i tu je poruka jasna: Enco, dobro nam došao; Halande, bolje te našao! Građani su dobili vezivno tkivo, a norveški predator još nekoga ko je kadar da ga izbaci u šansu, da proturi loptu gde treba ili da je doturi. Broj opcija raste…

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Neće samo Rajan Šerki hraniti čudovište Mančester Sitija, naći će se još poneko. Francuski virtuoz je na početku sezone bio taj koji je sa Erlingom Halandom najbolje sarađivao. Fil Foden daje znake života, mada je daleko od one stare verzije. Ali, za razliku od prethodne sezone, sada makar nešto nudi, konkretniji je i okomitije ide ka golu. Enco Fernandes je već u prvoj utakmici Lige šampiona u novom klubu dokazao da će biti od koristi.

Diogo Kosta je u prvom poluvremenu frustrirao Građane, kao što je i mnoge pre njih. Da je išao samo za novcem, da mu je to bio put – odavno bi napustio Dragao. Vodio se srcem, nadao da neće biti aktivirana otkupna klauzula od 75.000.000 evra i sve do dana današnjeg je u Portu. Prošlog Božića potpisao je novi ugovor, ne namerava odatle da mrda kapiten i danas je bio najjači adut portugalskog tima.

Kada je Fil Foden centrirao, a Erling Haland šutirao glavom – izvio se kao mačka i vrhovima prstiju sprečio loptu da ode pod prečku. Desetak minuta kasnije skinuo je dve kolosalne šanse. Nije ga probio Norvežanin, a potom ni Rajan Šerki…