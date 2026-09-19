Afrikanci na korak od finala sa Pari Sen Žermenom, Srušen dvostruki uzastopni šampion Azije

Osnivanjem Svetskog klupskog prvenstva koje se održava na svake četiri godine, Interkontinentalni kup je pao u drugi plan, ali je to i dalje takmičenje koje svake godine okuplja klupske šampione svih kontinenata. Mada, da ovo takmičenje padne u dodatni zapećak uticalo je i to što se više ne igra u formatu klasičnog turnira koji traje oko 15 dana tokom decembra kao što je ranije bio slučaj, već je u avgustu odigran jedan meč osmine finala (jedini meč osmine finala), sada je odigrano jedno četvrtfinale (igraju se dva četvrtfinala), a tek u decembru će biti odigrano drugo četvrfinale, polufinale (samo jedno polufinale) i finale.

Pari Sen Žermen kao šampion Evrope ima direktno mesto u finalu, dok se šampioni svih ostalih kontinenata bore za drugo mesto u finalu. Danas je u prvom četvrtfinalu Mamelodi kao šampion Afrike trijumfovao protiv Al Ahlija iz Džede kao šampiona Azije 2:1 (1:1) i plasirao se u polufinale gde će se sastati početkom decembra sa pobednikom druge četvrtfinalne utakmice između meksičke Toluke kao šampiona KONKAKAF-a i osvajača Kopa Libertadoresa (finale tog takmičenja igraće se tek u poslednjoj sedmici novembra). Jedan od ta tri kluba, Mamelodi, Toluka ili osvajač Kopa Libertadoresa suprotstaviće se Pari Sen Žermenu u finalu.