Afrikanci na korak od finala sa Pari Sen Žermenom, Srušen dvostruki uzastopni šampion Azije
Vreme čitanja: 4min | sub. 19.09.26. | 19:11
Prvi put od 2010. i Mazembea neki tim iz podsaharske Afrike zabeležio pobedu na Interkontinentalnom kupu
Osnivanjem Svetskog klupskog prvenstva koje se održava na svake četiri godine, Interkontinentalni kup je pao u drugi plan, ali je to i dalje takmičenje koje svake godine okuplja klupske šampione svih kontinenata. Mada, da ovo takmičenje padne u dodatni zapećak uticalo je i to što se više ne igra u formatu klasičnog turnira koji traje oko 15 dana tokom decembra kao što je ranije bio slučaj, već je u avgustu odigran jedan meč osmine finala (jedini meč osmine finala), sada je odigrano jedno četvrtfinale (igraju se dva četvrtfinala), a tek u decembru će biti odigrano drugo četvrfinale, polufinale (samo jedno polufinale) i finale.
Pari Sen Žermen kao šampion Evrope ima direktno mesto u finalu, dok se šampioni svih ostalih kontinenata bore za drugo mesto u finalu. Danas je u prvom četvrtfinalu Mamelodi kao šampion Afrike trijumfovao protiv Al Ahlija iz Džede kao šampiona Azije 2:1 (1:1) i plasirao se u polufinale gde će se sastati početkom decembra sa pobednikom druge četvrtfinalne utakmice između meksičke Toluke kao šampiona KONKAKAF-a i osvajača Kopa Libertadoresa (finale tog takmičenja igraće se tek u poslednjoj sedmici novembra). Jedan od ta tri kluba, Mamelodi, Toluka ili osvajač Kopa Libertadoresa suprotstaviće se Pari Sen Žermenu u finalu.
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Interesantno, za svaku pobedu u Interkontinentalom kupu dodeljuje se pehar. Mamelodi je današnjom pobedom nad Al Ahlijem iz Džede stekao titulu "Afričko-azijsko-pacifičkog" šampiona (šampioni Afrike, Azije i Okeanije). Ko bude pobedio u sudaru Toluke i osvajača Kopa Libertadoresa steći će naziv sveameričkog šampiona, a ko bude pobedio u duelu Mamelodija i Toluke ili tima iz Libertadoresa postaće "šampion ostatka sveta".
Do nastavka svog puta južnoafrički Mamelodi je stigao posle veoma zanimljivih 90 minuta protiv Al Ahlija, dvostrukog uzastopnog šampiona Azije, ali i kluba koji je pretrpeo udarac odlaskom trenera Matijasa Jajslea u Njukasl i dolaskom 55-godišnjeg Mostarca Marina Pušića. Domaćin je poveo već u 17. minutu. Teboho Mokoena poslao je precizan centaršut ka kaznenom prostoru, a Nuno Santos je sjajno reagovao i glavom pogodio gornji ugao gola Eduara Mendija za 1:0. Bio je to ujedno prvi konkretan doprinos Santosa u sezoni 2026/27, nakon što je prethodnu završio sa pet pogodaka i čak 11 asistencija.
Ipak, radost domaćih trajala je svega dva minuta. Ajvan Toni je probio po levoj strani i poslao nisku loptu pred gol Sandaunsa. Firas Al Buraikan je šutirao, golman Ronven Vilijams uspeo je da interveniše, ali samo toliko da se lopta potom odbije od njega i završi u mreži - 1:1.
Al Ahli je nakon izjednačenja nastavio da preti. Toni je nešto kasnije pronašao Trinkaa, ali je Portugalac pokušajem iz dobre pozicije poslao loptu pored gola. Saudijski tim je u jednom trenutku pomislio da je dobio ogromnu priliku da potpuno preokrene utakmicu. Posle duela Tonija i Vilijamsa sudija je pokazao na belu tačku, međutim usledila je intervencija nakon koje je odluka promenjena. Utvrđeno je da se engleski napadač nalazio u ofsajdu pre kontakta, pa od jedanaesterca za Al Ahli nije bilo ništa.
Sandauns je u nastavku takođe tražio drugi pogodak. Sredinom drugog poluvremena Obri Modiba izveo je slobodan udarac, lopta je stigla do Kulumanija Ndamanea, ali je njegov pokušaj iz neposredne blizine završio preko prečke. A onda je u 80. minutu ponovo na scenu stupio Santos. Debitantu Tabangu Matuludiju bilo je potrebno veoma malo vremena da ostavi trag. Poslao je odličan centaršut sa strane, Santos se bacio ka lopti i atraktivnim udarcem glavom zatresao mrežu Mendija za 2:1.
Vredi istaći i da je ovo prvi put od 2010. godine da je neki klub iz podsaharske Afrike (klubovi izvan Egipta, Tunisa, Maroka i Alžira) uspeo da zabeleži pobedu na Interkontinentalnom kupu. Poslednji put je to pošlo za rukom Mazembeu koji je 2010. godine pobedio Pačuku i Internasional iz Porto Alegrea u četvrtfinalu i polufinalu, a zatim izgubio od Intera u finalu. Doduše, vredi istaći i da su od 2017. do 2025. Afričku Ligu šampiona osvajali isključivo klubovi iz podsaharske Afrike, a Mamelodi je prekinuo taj niz ove 2026. kada je ponovio uspeh od pre 10 godina i drugi put u klupskoj istoriji postao šampion Afrike.
INTERKONTINENTALNI KUP
Osmina finala
Al Ahli Džeda - Oklend Siti 1:0
/Al Šamat 63/
Četvrtfinale
Mamelodi Sandauns - Al Ahli Džeda 2:1 (1:1)
/Santos 17, 80 - Vilijams ag 19/
Toluka - Osvajač Kopa Libertadoresa
Polufinale
Mamelodi Sandauns - Toluka/Osvajač Kopa Libertadores
Finale
Pari Sen Žermen - Mamelodi Sandauns/Toluka - Osvajač Kopa Libertadores