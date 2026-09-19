Paunović došao zbog Vošinih bekova, gledao dominaciju IMT-ovih

Iako su Lale bile dominantne u prvih 45 minuta susreta, moraće i te kako da budu zadovoljne što su sa poslednje utakmice pred reprezentativnu pauzu osvojile i ovaj bod. Jer, ekipa Zorana Popovića na kraju je imala i veći posed lopte i više udaraca u okvir gola. Savićeva ekipa je u drugom poluvremenu neobjašnjivo nestala sa terena i to je moglo da je košta mnogo skuplje.

Iako to niko nije mogao da pretpostavi nakon svega minut i po igre na meču 10. kola Mozzart Bet Superlige između Vojvodine i IMT-a, „Traktoristi“ iz Novog Beograda nastavili su tradiciju dobrih igara u Novom Sadu. Za razliku od prethodne dve sezone, ovog puta im je izmakao trijumf, ali su mu svakako bili bliži večeras od domaćina Vojvodine - 1:1.

Ovako je perspektivni strateg na klupi crveno-belih samo bacio blagu senku na start svog mandata, čija će ocena posle prve evaluacije otkako je preuzeo kormilo od Miroslava Tanjge ipak morati da bude „vrlo dobar“, umesto prvobitnog „odličan“. Već nakon 90 sekundi igre lopta je bila u mreži gostiju sa Novog Beograda, a novoupisani bek na spisku Veljka Paunovića je na najbolji način odgovorio na taj poziv i sedmu ovosezonsku asistenciju Lazara Ranđelovića pretvorio u vođstvo Vojvodine. Nije se ekipa Zorana Popovića u ranoj fazi susreta ništa pitala na terenu. Marko Savić je očigledno dao instrukcije svojim izabranicima da po izlasku iz tunela odmah pritisnu goste, da im ne daju da dišu, po cenu da nešto kasnije prepuste gostima loptu.

Taj pristup je upalio! Voša je brzopotezno rešila „Traktoriste“, a samo Ognjen Čančarević, odnosno okvir gola koji je branio 36-godišnji čuvar mreže, sprečio je Lale da završe posao već na početku utakmice. Ređale su se prilike ispred gola IMT-a kao na traci, pokušavali su Kokanović, Kolarević, Mulahusejnović, ali se nije dalo Novosađanima da udvostruče prednost pre pauze. Najbolju priliku od navedenih imao je upravo centarfor iz Gračanice, kada je na jednu „kiflu“ Milana Kolarevića gađao glavom. Lopta je pogodila unutrašnji deo stative, ali ovog puta okvir gola nije bio saveznik napadača iz BiH. Međutim, došlo je do očekivanog zamora kod domaćih igrača, te su i „Traktoristi“ imali nekoliko dobrih prilika da se rezultatski vrate u meč. Žozue Tiendrebeogo je pogodio prečku, dok je Tadija Cocić iz neposredne blizine glavom „pogodio“ Dragana Rosića. Taj pad u igri Stare dame mogao bi se pripisati samo umoru da su Novosađani u nastavku pokazali lice sa početka meča. Međutim, Vojvodina je na startu drugog dela ličila na ekipu koja ima igrača manje na terenu. Nekarakteristično za ovaj tim, pogotovo u poslednjih mesec dana, Savićev kolektiv je prepustio inicijativu gostima i za to je posle sat vremena igre i kažnjen. Danas odlični Vladimir Radočaj je, poput košarkaša koji uskače u reket protivnika, u dva driblinga ušao u šesnaesterac gostiju, prosledio loptu Šarliju Keiti, a reprezentativac Obale Slonovače istu do rezerviste Nikole Glišića, koji je imao lak zadatak da savlada Rosića. Par minuta kasnije, 27-godišnji Beograđanin imao je priliku da donese potpuni preokret na „Karađorđu“, ali je sa iste pozicije sa koje je pogodio maločas ovog puta bio neprecizan.