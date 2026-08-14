Drkušić odbio PAOK i preselio se u Barselonu za 300.000 evra
Vreme čitanja: 2min | pet. 14.08.26. | 21:38
Slovenački reprezentativac napravio veliki zaokret i postao novi fudbaler Espanjola
Bilo je izvesno da Vanja Drkušić odlazi iz Zenita, samo se čekao odgovor na pitanje gde. Već je jednom nogom bio u Solunu, usmeno je prihvatio ponudu PAOK-a i čekalo se samo da se taj transfer finalizuje, ali stvari su se ekspresno promenile. Možda i zbog činjenice da su Grci izgubili od Anderlehta u kvalifikacijama za Ligu Evrope, a možda i zbog primamljivosti ponude, odnosno lige koja je iskrsla.
Na horizontu se pojavio Espanjol, brzo ubedio i Zenit i Drkušića, te je večeras ozvaničena pozajmica bivšeg fudbalera Crvene zvezde na El Prat, pozajmica od koje je ruski velikan zaradio 300.000 evra. Espanjol zadržava pravo da otkupi slovenačkog štopera na kraju sezone.
Izabrane vesti
Katalonci su tokom ovog leta ostali bez centralnih defanzibaca, Fernanda Kalera koji je prešao u Malagu i Uga Pereza, novog člana portugalskog predstavnika u Ligi Evrope Torensea. Angažovan je Unaj Nunjez na pozajmicu iz Selte, ali Espanjolu je potreban još jedan centralni defanzivac.
Tako je u uži krug dospeo Drkušić, kojem će svakako prijati život u Barseloni i komunikacija sa srpskim golmanom Markom Dmitrovićem. A, nije tajna da su nekadašnjem fudbaler Crvene zvezde lige petice bile velika želja.
20.30: (3,90) Sosijedad 2 (3,50) Kasteljon (1,95)
U ugovoru Drkušića sa Zenitom postoji otkupna klauzula od 4.500.000 evra, a još nije poznato da li je upravo to dogovorena cena izmešu Espanjola i nebeskoplavih.
Od početka sezone 26-godišnji Slovenac ima epizodnu ulogu, odigrao je jedno poluvreme u Superkupu Rusije, 23 minuta u prva tri kola šampionata, te još 79 u nacionalnom kupu. Prednost u odnosu na njega imaju Igor Divejev i Ninjo.
🎁🎁🎁
Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD
🎁🎁🎁