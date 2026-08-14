Drkušić odbio PAOK i preselio se u Barselonu za 300.000 evra

Katalonci su tokom ovog leta ostali bez centralnih defanzibaca, Fernanda Kalera koji je prešao u Malagu i Uga Pereza, novog člana portugalskog predstavnika u Ligi Evrope Torensea. Angažovan je Unaj Nunjez na pozajmicu iz Selte, ali Espanjolu je potreban još jedan centralni defanzivac.

Tako je u uži krug dospeo Drkušić, kojem će svakako prijati život u Barseloni i komunikacija sa srpskim golmanom Markom Dmitrovićem. A, nije tajna da su nekadašnjem fudbaler Crvene zvezde lige petice bile velika želja.

20.30: (3,90) Sosijedad 2 (3,50) Kasteljon (1,95)

U ugovoru Drkušića sa Zenitom postoji otkupna klauzula od 4.500.000 evra, a još nije poznato da li je upravo to dogovorena cena izmešu Espanjola i nebeskoplavih.

Od početka sezone 26-godišnji Slovenac ima epizodnu ulogu, odigrao je jedno poluvreme u Superkupu Rusije, 23 minuta u prva tri kola šampionata, te još 79 u nacionalnom kupu. Prednost u odnosu na njega imaju Igor Divejev i Ninjo.

🎁🎁🎁

Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD

🎁🎁🎁