Madriđani žele i dominikanskog šutera

Momak iz Njujorka i reprezentativac Dominikanske Republike počeo je pregovore sa Madriđanima pre dve nedelje, a usled činjenice da su dve primerna mete Loni Voker i Armoni Bruks završili na drugim destinacijama, upravo bi Kinjones mogao da bude rešenje za Real. Deluje da je Dominikanac više nego raspoložen da dođe u redove najtrofejnijeg evropskog kluba, jer je njegov menadžer u jednom od obraćanja istakao da postoji mogućnost da njegov štićenik završi u Španiji.

Što se tiče njegove košarkaške biografije, nije draftovan 2022. godine, ali se kroz Letnju ligu izborio za angažman u Golden Stejtu za koji je u dve sezone odigrao 41 utakmicu. Ubio grafiji mu stoji da je deo najjače lige na svetu bio u Filadelfiji i Nju Orleansu, ali je realnost takva da je više igrao za njihove razvojne timov.

Ove sezone bio je vrlo dobar u dresu Osekola Medžika za koje je beležio 22,9 poena, pet skokova i 2,9 asistencija, dok je igrao i u Kini za Đingdao i postizao 22,5 poena, 4,5 skokova i tri asistencije.

Njegov dolazak trebalo bi da predstavlja i kraj rekonstrukcije spoljne linije, dok će Real pod košem dovesti nekadašnje NBA igrače Olivijea Sara i Demijana Džonsa.