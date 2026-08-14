Madriđani žele i dominikanskog šutera
Vreme čitanja: 2min | pet. 14.08.26. | 20:05
Očekuju se potpisi i Olivijea Sara i Demijana Džonsa
Real Madrid je predstavio Maksa Šulgu kao novu akviziciju, ali to ne sprečava Kraljevski klub da i dalje traži igrače koji mogu da popune spoljašnje pozicije.
Kako javlja španska Marka Real dovođenjem mladog Ukrajinca još uvek nije zatvorio konkurenciju na mestu beka šutera, već postoji mogućnost da je pojača dovođenjem Lestera Kinjonesa.
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Momak iz Njujorka i reprezentativac Dominikanske Republike počeo je pregovore sa Madriđanima pre dve nedelje, a usled činjenice da su dve primerna mete Loni Voker i Armoni Bruks završili na drugim destinacijama, upravo bi Kinjones mogao da bude rešenje za Real. Deluje da je Dominikanac više nego raspoložen da dođe u redove najtrofejnijeg evropskog kluba, jer je njegov menadžer u jednom od obraćanja istakao da postoji mogućnost da njegov štićenik završi u Španiji.
Što se tiče njegove košarkaške biografije, nije draftovan 2022. godine, ali se kroz Letnju ligu izborio za angažman u Golden Stejtu za koji je u dve sezone odigrao 41 utakmicu. Ubio grafiji mu stoji da je deo najjače lige na svetu bio u Filadelfiji i Nju Orleansu, ali je realnost takva da je više igrao za njihove razvojne timov.
Ove sezone bio je vrlo dobar u dresu Osekola Medžika za koje je beležio 22,9 poena, pet skokova i 2,9 asistencija, dok je igrao i u Kini za Đingdao i postizao 22,5 poena, 4,5 skokova i tri asistencije.
Njegov dolazak trebalo bi da predstavlja i kraj rekonstrukcije spoljne linije, dok će Real pod košem dovesti nekadašnje NBA igrače Olivijea Sara i Demijana Džonsa.