Zvanično: Mihajlo Ilić na kaljenju u Seriji B

Dokaz da Bolonja za čiji prvi tim još nije debitovao, ima poverenje da će Mihajlo pokazati ono zbog čega je u njegovo dovođenje svojevremeno uloženo skoro 5.000.000 evra, jeste produžetak saradnje na još godinu dana, što znači da će po povratku iz Ćezena narednog leta, imati važeću saradnju sa Rosobluom do 2029. godine.

Za Ilića, posle 13 utakmica i tek nešto više od 800 minuta u dresu Anderlehta prošle sezone, trenutno nema mesta na Renato Dal'Ari jer je odbrana Bolonje prilično popunjena sa stubom Džonom Lukumijem, Norvežanima Torbjornom Hegemom, Eivindom Helandom i Čehom Robertom Vitikom. Stoga je procenjeno da je najbolje za njegov dalji razvoj da odigra sezonu u kojoj će konstantno biti na terenu i skupljati minute i iskustvo.

Trener u novoj sredini Iliću je Alesandro Dijamanti, bivši reprezentativac Italije i mladi stručnjak čija je karijerea tek u razvoju. Stasavao je u U23 ekipi Mančester Sitija, a jedanaestoplasirani tim Serije B iz prošle sezone će mu predstavljati prvi samostalni angažman, što znači da 43-godišnjak čeka na trenerski debi.

