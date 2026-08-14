Potvrda sa Enfilda: Prodali smo deo Bezosu! Milijarderi ušli u Liverpul

Pomenuti FSG se oglasio povodom prodaje.

"Ovaj dogovor podržava dugoročne ambicije Liverpula za rast, tako što okuplja stručnjake iz oblasti globalnog poslovanja, tehnologije i investicija. Partneri iz konzorcijuma radiće sa FSG-om i rukovodstvom kluba na proceni prilika koje mogu da unaprede ciljeve kluba na terenu i van njega. FSG i dalje zadržava većinsko vlasništvo i operativnu kontrolu nad Liverpulom", stoji u saopštenju kompanije, dok predsednik Majk Gordon dodaje:

"Liverpul je oduvek građen tako što se razmišljalo dalje od jedne sezone i odluke donosile imajući dugoročne interese kluba na umu. Takav pristup i dalje privlači pažnju uglednih investitora i poslovnih lidera širom sveta. Dok smo razmatrali ovu priliku, postalo je jasno da Amit i konzorcijum dele našu dugoročnu filozofiju i razumevanje onoga što Liverpul čini posebnim. Njihovo iskustvo i perspektiva upotpuniće snažne temelje koji su već postavljeni i radujemo se saradnji".

Pre 16 godina, FSG grupa je kupila Liverpul za oko 400.000.000 dolara, u vreme kada je klub bio u ozbiljnim finansijskim problemima i uspeli su da uvećaju vrednost Redsa za 15 puta, tako da su ozbiljno profitirali ovom manjinskom prodajom. Ranije je investicioni fond Dynasty Equity kupio mali paket akcija, kada se menjala vlasnička struktura na Enfildu 2023. godine.

Što se Bezosa tiče, Forbs njegovo bogatstvo procenjuje na 280.000.000.000 dolara, što ga stavlja pri vrhu liste najbogatijih ljudi na svetu. Novi potpredsednik kluba Amit Batija, koji je takođe milijarder i trenutno vodi investicionu kompaniju EjBi Kapital, koja ulaže u različite sektore, uključujući tehnologiju, medije, nekretnine, maloprodaju i zdravstvo. On je ujedno na čelu konzorcijuma.