Spartak testira Panatinaikos Željka Obradovića

Košarkaški klub Spartak zvanično je objavio plan i raspored pripremnih utakmica za predstojeću sezonu. Subotičane očekuje izuzetno bogat i izazovan program – u okviru letnjeg uigravanja odigraće ukupno šest kontrolnih mečeva protiv kvalitetnih domaćih i evropskih rivala.

Ekipa pripremnu seriju otvara 21. avgusta u Sloveniji, gde će u Kranjskoj Gori odmeriti snage sa italijanskim Napolijem. Nakon toga, pripreme se sele na Zlatibor, gde je za 31. avgust zakazan okršaj protiv nemačkog EWE Baskets Oldenburga.