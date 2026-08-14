Spartak testira Panatinaikos Željka Obradovića
Vreme čitanja: 1min | pet. 14.08.26. | 20:52
Subotičani igraju šest pripremnih mečeva pred sezonu
Košarkaški klub Spartak zvanično je objavio plan i raspored pripremnih utakmica za predstojeću sezonu. Subotičane očekuje izuzetno bogat i izazovan program – u okviru letnjeg uigravanja odigraće ukupno šest kontrolnih mečeva protiv kvalitetnih domaćih i evropskih rivala.
Ekipa pripremnu seriju otvara 21. avgusta u Sloveniji, gde će u Kranjskoj Gori odmeriti snage sa italijanskim Napolijem. Nakon toga, pripreme se sele na Zlatibor, gde je za 31. avgust zakazan okršaj protiv nemačkog EWE Baskets Oldenburga.
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Prvu proveru pred domaćim navijačima u Hali sportova u Dudovoj šumi Subotičani će imati 8. septembra protiv mađarskog Solnoka.
Najatraktivniji deo priprema sledi sredinom septembra na prestižnom turniru na Rodosu. Spartak će 12. septembra izaći na crtu velikanu evropske košarke, atinskom Panatinaikosu Željka Obradovića, dok će samo dan kasnije, 13. septembra, odmeriti snage sa još jednim grčkim velikanom – AEK-om Dragana Šakote.
Generalka pred start takmičarske sezone zakazana je za 19. septembar u Subotici, kada u Dudovu šumu stiže mađarski Atemeromu Paks.
Raspored pripremnih utakmica KK Spartak:
21. avgust: Spartak Office Shoes – Gevi Napoli Basket (Kranjska Gora)
31. avgust: Spartak Office Shoes – EWE Baskets Oldenburg (Zlatibor)
08. septembar: Spartak Office Shoes – NHSZ Szolnoki Olajbanyasz (Subotica, Dudova šuma)
12. septembar: Spartak Office Shoes – BC Panathinaikos (Rodos)
13. septembar: Spartak Office Shoes – AEK BC (Rodos)
19. septembar: Spartak Office Shoes – Atomeromu SE Paks (Subotica, Dudova šuma)