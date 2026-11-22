Dve vezana remija u Erediviziji, pa odlazak na Poljud sredinom oktobra i šamarčina. Zvonilo je igračima amsterdamskog kluba u ušima, ali se od tadfa štošta promenilo. i na evropskom planu, gde su ostvarene pobede nad Atalantom i Midtjilandom, ali i u Erediviziji…

Vodiće se luda trka u Holandiji, jer PSV, Ajaks, Tvente, AZ Alkmar i Fajenord su u četiri boda razmaka!

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Kopljanici su za petama velikom rivalu iz Ajndhovena, pobedom nad Den Hagom rasplamsali su šampionske snove i ono što posebno španskog trenera Mićela može da raduje jeste kako igra Davi Klasen. Proživljava drugu mladost i upravo on je danas zapalio taj fitilj optimizma na Johan Krojf areni.

Jer, on i Oskar Gluh sami su izigrali odbranu rivala. Izgledalo je to ovako: Oskar Gluh - Davi Klasen, Oskar Gluh - Davi Klasen, pa mat! Kao na malom fudbalu, kao na terminu u balonu. Podsetili su navijače na neka bolja vremena. Do poluvremena je kapiten Ajaksa namestio gol Džortiju Mokiju i to nije bilo sve od njega…

Davi Klasen je pre odlaska na odmor utrčao iz drugog plana i poklopio loptu. Den Hag je bio nokautiran, nije mogao da se digne sa patosa.