Druga mladost Klasena i zapaljen fitilj: Ajaks rasplamsao šampionske snove (VIDEO)
Vreme čitanja: 3min | ned. 22.11.26. | 16:41
Kopljanici za petama PSV Ajndhovenu, igraju sve bolje kako vreme odmiče…
Nedodirljiv je bio PSV tri godine u Holandiji, uspostavljen je novi poredak. Peter Boš je tri puta uzastopce podizao salataru, zaslužan je i za dva pehara kupa. Izdvojio se klub iz Ajndhovena, odskočio od konkurencije…
Doduše, imao je i malo sreće u sezoni kada je Frančesko Farioli vodio Ajaks i kada se stropoštao u završnici. Sijaset loših poteza vukli su u Amsterdamu, isprva nije delovalo ni da će Mićel nešto uspeti da uradi, no to je bio prvi utisak. Ali, kako vreme odmiče, njegov tim igra sve bolje, opasno pritiska PSV, za petama mu je i protiv Den Haga se vratio na pravi put - 3:0 (3:0).
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Dve vezana remija u Erediviziji, pa odlazak na Poljud sredinom oktobra i šamarčina. Zvonilo je igračima amsterdamskog kluba u ušima, ali se od tadfa štošta promenilo. i na evropskom planu, gde su ostvarene pobede nad Atalantom i Midtjilandom, ali i u Erediviziji…
Vodiće se luda trka u Holandiji, jer PSV, Ajaks, Tvente, AZ Alkmar i Fajenord su u četiri boda razmaka!
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Kopljanici su za petama velikom rivalu iz Ajndhovena, pobedom nad Den Hagom rasplamsali su šampionske snove i ono što posebno španskog trenera Mićela može da raduje jeste kako igra Davi Klasen. Proživljava drugu mladost i upravo on je danas zapalio taj fitilj optimizma na Johan Krojf areni.
Jer, on i Oskar Gluh sami su izigrali odbranu rivala. Izgledalo je to ovako: Oskar Gluh - Davi Klasen, Oskar Gluh - Davi Klasen, pa mat! Kao na malom fudbalu, kao na terminu u balonu. Podsetili su navijače na neka bolja vremena. Do poluvremena je kapiten Ajaksa namestio gol Džortiju Mokiju i to nije bilo sve od njega…
Davi Klasen je pre odlaska na odmor utrčao iz drugog plana i poklopio loptu. Den Hag je bio nokautiran, nije mogao da se digne sa patosa.
EREDIVIZIJA, 13. KOLO
Subota
NEC - PSV 1:4 (0:3)
/Linsen 73 - Kostić 14, Perišić 24pen, Van Bomel 64/
Groningen – Herenven 1:3 (0:1)
/Van Bergen 57 – Vente 41, 73, Proper 81/
Telstar – Zvole 1:3 (1:2)
/Graves 16ag – Embajo 22, 31, Sisoko 54/
Fajenord – Ekscelzior 2:3 (1:2)
/Red 2, Plug 67ag – Domingez 6, Jegojan 40pen, Videl 58/
Utreht – Kambur 2:3 (0:1)
/Stepanov 60, Van Dajn 81 – Binder 25, Hamač 55, Kostareli 83/
Nedelja
Tvente - Viljem II 2:1 (0:0)
/Zeruki 59, Pjaca 82 - Hasen 53/
Ajaks - Den Hag 3:0 (3:0)
/Klasen 3, 43, Mokio 15/
Sparta Roterdam - AZ Alkmar 1:5 (1:1)
/Babadi 15 - Čaves 17, Stengs 50, Kvakman 51, Dal 75, Majkuma 88/
16.45: (1,65) Go Ahed Igls (4,10) Fortuna Sitard (4,50)
*** kvote su podložne promenama