Dubočica ne ispušta mesto u plej-ofu, sa dva gola u tri minuta preokrenula u Loznici

A vodila je na poluvremenu...

U 33. minutu je Stefan Trajkovski doneo prednost zeleno-belima golom glavom posle kornera, iz kojeg je loptu na prvu stativu ubacio kapiten Stefan Purtić. Bio je to prvi gol 21-godišnjeg štopera u sezoni, ali ne i dovoljan za Loznicu.

Dubočica je krenula malo ofanzivnije da igra u nastavku, posle dvostruke izmene koju je napravio Nađ. Jedan od dvojice rezervista, Mendi Fara, upravo je doneo izjednačenje. Posle lepo organizovanog kontranapada i ubačene lopte sa levog krila Fara je šutirao iz voleja. Nije baš zahvatio loptu onako kako je želeo, ali nije ni Lakić bio dovoljno brz, pa se zatresla mreža.

Nedugo pošto su fudbaleri Loznice krenuli sa centra ponovo su morali da vade loptu iz gola. Dugo je trajao napad Dubočice, četiri šuta u istoj akciji je domaćin uspeo da izblokira, dok je posle petog lopta stigla do Lakića. Golman zeleno-belih je uspeo da je odbije, ali ne dovoljno dobro i na nju je natrčao povremeni reprezentativac Ekvatorijalne Gvineje Noe Ela.

Dubočica se ovom pobedom probila do pete pozicije na tabeli, ima sada 26 bodova. Loznica je ostala na 20, tako da i dalje drži 11. poziciju. S tim da mogu da je preskoče do kraja kola Metalac i Jedinstvo iz Uba.

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LOZNICA – DUBOČICA 1:2 (1:0)

/Trajkovski 33 – Fara 52, Ela 54/

Stadion: Lagator (Loznica)

Sudija: Marko Bura

Žuti kartoni: Purtić, Čarapić (Loznica), Pavlović, L. Stojanović, M. Stojanović, Novaković, Ljubenović (Dubočica)

Loznica: Lakić, Ilić, Ćirković (od 57. Pecelj), Katanić, Trajkovski, Matić, Bakić (od 46. Jelenić), M. Živković (od 57. Pantić), Krstić (od 81. Ahčin), Purtić, Hamadu (od 57. Čarapić)

Dubičica: Milojević, Marković, Klarić, M. Stojanović, Đuričković (od 85. D. Živković), Miraljemović (od 46. Ljubenović), Anđelković (od 46. Fara), Novaković, L. Stojanović (od 76. Sidibe), Pavlović, Ela

MOZZART BET PRVA LIGA – 17. KOLO

Subota

Smederevo 1924 – Grafičar 1:5 (1:3)

/Oreščanin 30 – Đorđević 9, 21, Bijelović 43, Obasi 78, 81/

Proleter 023 – OFK Vršac 1:1 (1:1)

/Vukićević 10 – Atem 19/

Loznica - Dubočica 1:2 (1:0)

/Trajkovski 33 – Fara 52, Ela 54/

Nedelja

14.00: (2,35) Voždovac (3,15) Borac 1926 (2,95)

16.00: Jedinstvo Ub - Teleoptik

16.00: (1,60) Spartak Subotica (3,70) Metalac (5,40)

Ponedeljak

16.00: (1,57) Napredak (3,60) Bor 1919 (6,00)

18.00: (2,20) Javor (3,30) TSC Bačka Topola (3,10)

***Kvote su podložne promenama