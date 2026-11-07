Dubočica ne ispušta mesto u plej-ofu, sa dva gola u tri minuta preokrenula u Loznici
Vreme čitanja: 3min | sub. 07.11.26. | 19:13
Afrikanci Mendi Fara i Noe Ela iskoristili dve nešto slabije intervencije Nikole Lakića i doneli Leskovčanima tri boda sa Lagatora – 2:1 (0:1)
Vodi Albert Nađ Dubočicu ka plej-ofu Mozzart Bet Prve lige, pa što da ne - i ka Mozzart Bet Superligi. Ove subote su Leskovčani osvojili ogromna tri boda na gostovanju Loznici na Lagatoru, posle preokreta su slavili sa 2:1 (0:1).
Nije moglo 17. kolo da bude savršenije za Dubočicu, jer gotovo svi direktni kandidati u borbi za prvih šest pozicija na tabeli su kiksnuli. Smederevo je izgubilo od Grafičara (1:5), OFK Vršac i Proleter 023 su odigrali nerešeno (1:1), a Loznica je pala pod pritiskom Nađovog tima.
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A vodila je na poluvremenu...
U 33. minutu je Stefan Trajkovski doneo prednost zeleno-belima golom glavom posle kornera, iz kojeg je loptu na prvu stativu ubacio kapiten Stefan Purtić. Bio je to prvi gol 21-godišnjeg štopera u sezoni, ali ne i dovoljan za Loznicu.
Dubočica je krenula malo ofanzivnije da igra u nastavku, posle dvostruke izmene koju je napravio Nađ. Jedan od dvojice rezervista, Mendi Fara, upravo je doneo izjednačenje. Posle lepo organizovanog kontranapada i ubačene lopte sa levog krila Fara je šutirao iz voleja. Nije baš zahvatio loptu onako kako je želeo, ali nije ni Lakić bio dovoljno brz, pa se zatresla mreža.
Nedugo pošto su fudbaleri Loznice krenuli sa centra ponovo su morali da vade loptu iz gola. Dugo je trajao napad Dubočice, četiri šuta u istoj akciji je domaćin uspeo da izblokira, dok je posle petog lopta stigla do Lakića. Golman zeleno-belih je uspeo da je odbije, ali ne dovoljno dobro i na nju je natrčao povremeni reprezentativac Ekvatorijalne Gvineje Noe Ela.
Dubočica se ovom pobedom probila do pete pozicije na tabeli, ima sada 26 bodova. Loznica je ostala na 20, tako da i dalje drži 11. poziciju. S tim da mogu da je preskoče do kraja kola Metalac i Jedinstvo iz Uba.
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LOZNICA – DUBOČICA 1:2 (1:0)
/Trajkovski 33 – Fara 52, Ela 54/
Stadion: Lagator (Loznica)
Sudija: Marko Bura
Žuti kartoni: Purtić, Čarapić (Loznica), Pavlović, L. Stojanović, M. Stojanović, Novaković, Ljubenović (Dubočica)
Loznica: Lakić, Ilić, Ćirković (od 57. Pecelj), Katanić, Trajkovski, Matić, Bakić (od 46. Jelenić), M. Živković (od 57. Pantić), Krstić (od 81. Ahčin), Purtić, Hamadu (od 57. Čarapić)
Dubičica: Milojević, Marković, Klarić, M. Stojanović, Đuričković (od 85. D. Živković), Miraljemović (od 46. Ljubenović), Anđelković (od 46. Fara), Novaković, L. Stojanović (od 76. Sidibe), Pavlović, Ela
MOZZART BET PRVA LIGA – 17. KOLO
Subota
Smederevo 1924 – Grafičar 1:5 (1:3)
/Oreščanin 30 – Đorđević 9, 21, Bijelović 43, Obasi 78, 81/
Proleter 023 – OFK Vršac 1:1 (1:1)
/Vukićević 10 – Atem 19/
Loznica - Dubočica 1:2 (1:0)
/Trajkovski 33 – Fara 52, Ela 54/
Nedelja
14.00: (2,35) Voždovac (3,15) Borac 1926 (2,95)
16.00: Jedinstvo Ub - Teleoptik
16.00: (1,60) Spartak Subotica (3,70) Metalac (5,40)
Ponedeljak
16.00: (1,57) Napredak (3,60) Bor 1919 (6,00)
18.00: (2,20) Javor (3,30) TSC Bačka Topola (3,10)
***Kvote su podložne promenama