Dimitrijević se iskupio za isključenje u Beogradu: Šest trojki bez promašaja

Za nešto više od 30 minuta na parketu ubacio je 25 poena, uz gotovo neverovatnih 6/6 iza linije 6,75 metara, a imao je i pet asistencija i tri skoka. Posebno je impresivno što je ostao nepogrešiv sa distance i u trenucima kada je domaćin pokušavao da vrati neizvesnost u utakmicu.

Aris je već tokom prvog poluvremena uspostavio kontrolu. Kostas Adetokunbo doneo je početnu energiju pod koševima, dok su Dimitrijević i Erik Lidel postepeno uvećavali razliku. Posle prve četvrtine gosti su vodili 32:23, da bi sredinom druge deonice prednost porasla na 18 poena (46:28). Doksa je teško dolazila do dobrih pozicija u napadu, a Spanulisov tim je na veliki odmor otišao sa sigurnih 51:35.

Ipak, domaćin nije nameravao da se preda. Predvođen Devionom Harmonom i Džakinanom Gantom, uspeo je da pronađe bolji napadački ritam i tokom poslednje četvrtine spusti zaostatak na devet poena (64:73). Bio je to trenutak kada je Arisu ponovo bio potreban raspoloženi Dimitrijević. Njegove trojke sačuvale su gostima neophodnu prednost, a poslednjom, šestom, na dva minuta pre kraja povisio je na 84:71. Nedugo zatim Džeremaja Robinson Erl zakucao je za 86:71 i otklonio preostale dileme.

Pored Dimitrijevića, važan doprinos pobedi dali su Robinson Erl sa 17 poena i osam skokova, Lidel sa 14 poena i osam uhvaćenih lopti, kao i Naz Mitru Long, koji je dodao 12. Stefan Jović odigrao je nešto ispod 13 minuta i za to vreme imao tri poena (1/4 iz igre), uz dve asistencije i jedan skok. Aris je tako stigao do učinka 5-1, iako je igrao bez povređenog Meta Morgana, dok se Vasilis Toliopulos vratio u sastav posle zdravstvenih problema. Kod domaćina je najefikasniji bio Harmon sa 22 poena i devet asistencija, dok je Gant postigao 18.

Sledeći izazov za solunske žuto-crne biće znatno ozbiljniji, pošto im 15. novembra u goste dolazi Olimpijakos.

Dok je Aris imao Dimitrijevića da ga povuče do nove pobede, PAOK je morao da pokaže kako izgleda igra bez jednog od najvažnijih košarkaša. Teška povreda Džedija Osmana, koji je zbog oštećenja meniskusa desnog kolena u subotu operisan u Istanbulu, predstavljala je ozbiljan udarac ambicijama kluba. Prema zvaničnom saopštenju, oporavak turskog reprezentativca procenjen je na tri meseca, posle čega tek sledi postepeni povratak treninzima i utakmicama.

Košarkaši Janjine praktično nisu imali priliku da ozbiljnije zaprete domaćinu, koji je već u uvodnim minutima poveo sa 12:2. Dimitris Persidis, koji je zauzeo Osmanovo mesto u startnoj petorci, dobro je otvorio utakmicu, a kada su se uključili Trevor Hadžins i Markus Foster, prednost je počela brzo da raste.

Već posle deset minuta PAOK je imao dvostruko više poena od rivala (30:15). Solunci su posebno raspoloženi bili u šutu za tri poena, pogodivši čak devet trojki iz 17 pokušaja u prvom poluvremenu. Hadžins je u drugoj četvrtini vezao tri pogotka sa distance, dok su se u napadu razigrali i Naz Mitru Long i Brin Tajri. Na odmor se otišlo sa rezultatom 54:33, pa je bilo jasno da će gosti teško izbeći ubedljiv poraz.

Ni nastavak nije doneo promenu odnosa snaga. PAOK je nastavio da kažnjava slabosti protivničke odbrane, a razlika je tokom treće četvrtine narasla na čak 30 poena (74:44). U poslednjoj deonici domaćin je imao i maksimalnih 36 poena prednosti (80:44), pre nego što je Trinkijeri dodatno spustio ritam i omogućio gostima da ublaže poraz.

Italijanski stručnjak iskoristio je priliku da u rotaciju uključi svih 12 igrača, što je posebno značajno u trenutku kada PAOK mora da pronađe način da nadoknadi Osmanov učinak. Najefikasniji je bio Hadžins sa 14 poena, uz četiri trojke, dok su Mitru Long i Foster ubacili po 11. Persidis je završio sa osam poena i šest skokova, a Nik Kalates sa sedam poena, tri skoka i tri asistencije. Kod gostiju su se izdvojili Janis Agravanis i Flojd sa po 14 poena.

Pobeda ima i istorijsku težinu. PAOK je stigao do skora 6-0, čime je izjednačio najbolji start u grčkom prvenstvu još od sezone 1988/89, pre 37 godina. Solunski crno-beli ostali su na čelu tabele i sada se okreću evropskim obavezama, pošto ih u utorak očekuje gostovanje Balkanu u Botevgradu.

Za Trinkijerija je, ipak, važnije od samog rekorda to što je ekipa prvi ispit bez Osmana položila bez većih poteškoća. Protivnik nije bio iz najteže kategorije, ali je PAOK uspeo da izbegne pad koncentracije posle ozbiljnog udarca koji je pretrpeo ove nedelje. Pravi izazovi u prilagođavanju novim okolnostima tek slede.