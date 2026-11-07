Cedevita Olimpija slavila u Čačku; Krka do prvog trijumfa u sezoni

Rezultat, možda i nije odraz pravog odnosa snaga i kao da je falilo u nekim momentima Čačanima malo više strpljenja, dok je Cedevita koristila pojedine greške i poentirala iz nekih lakih situacija. Ono gde je gost definitivno odneo prednost jeste skok. Zmajevi su imali čak 14 uhvaćenih lopti više u odnosu na rivala, a iz većine njih su proizišli lagani poeni za Ljubljančane. Domaćina je koštala druga deonica koju je Cedevita dobila sa plus 12 i u nekim momentima u kojima je Borac spustio zaostatak na jednocifrenu razliku, nije bilo snage da se Čačani u potpunosti vrate.

Svakako da treba pohvaliti učinak Jovana Novaka koji je večeras zabeležio 11 asistencija i 14 poena, dok ga je pratio Kalil Spir sa 13. Na drugoj strani čak trojica igrača brojala je do 16, a reč je o Antoniju Kovanu, Metju Hartu i Davidu Škari.

U drugom meču A grupe Krka je na svom parketu nadigrala Igokeu - 73:67. U nekoliko utakmica ove sezone je tim iz Novog Mesta bio na pragu trijumfa, ali bi protivnik na neki način uspeo da preokrene i slavi. Međutim, Krka je u ovoj rundi konačno dočekala prvi trijumf u novoj sezoni ABA lige.

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Nije bilo lako, tokom većeg dela na snazi je bila rezultatska klackalica. Zapravo, domaćin je ključnu razliku napravio u finišu u kojem je bio koncentrisaniji i bolji od rivala, te je na kraju zasluženo slavio. Apsolutni heroj Krke bio je Blaž Mahkovic. Veteran je odigrao utakmicu karijere i postigao 26 poena, četiri skoka i dve asistencije. Na drugoj strani Petar Kovačević je predvodio Igose sa 13 poena i sedam asistencija.

ABA LIGA, 7. KOLO

Četvrtak

Spartak - Zadar 67:51

/Omić 11 - Ilić, Ros 15/

Subota

Krka - Igokea - 73:67

/Mahkovic 26 - Kovačević 13/

Borac Mozzart - Cedevita Olimpija 71:85

/Novak 14 - Škara, Hart, Kovan 16/

19.00: (4,10) FMP (17,0) Budućnost (1,30)

19.00: (1,50) Ilirija (16,0) Beč (3,00)

Nedelja

11.00: (1,50) Kluž (16,0) Bosna (3,00)

13.00: (1,90) Partizan Mozzart Bet (hendikep -17,5) Studentski Centar (1,90)

Ponedeljak

18.00: Crvena zvezda - Slovan Bratislava

19.00: Široki - Cibona

20.00: (11,0) Mega (27,0) Dubai (1,05)

***KVOTE SU PODLOŽNE PROMENAMA***