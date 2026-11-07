Nan propušta utakmicu Panatinaikosa, otputovao u Katar po 30.000.000 evra

Nedelja, 12.00: (7,50) AEK (23,0) Panatinaikos (1,10)

Tada se takođe govorilo i da će as Panatinaikosa uz pasoš dobiti i sumu između deset i trideset miliona evra! Sve to kao nagradu za to što je izabrao da predstavlja Katar na Mundobasketu sledeće godine (27. avgust – 12. septembar).

To znači da Nan neće biti tu da odigra derbi grčkog prvenstva protiv Aeka Dragana Šakote u nedelju. Očekuje se da će se as Zelenih vratiti u Atinu u utorak, kako bi bio spreman za utakmicu u petak protiv Barselone, u okviru 11. kola Evrolige. Doduše, grčki mediji pišu da je Željko Obradović svakako planirao da odmori Nana posle serije dobrih igara, a da je on to iskoristio kako bi otputovao u Dohu i završio formalnosti.

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Momak iz Čikaga je u sredu odigrao vrhunsku utakmicu i Madridu i postavio rekord Evrolige po broju poena u četvrtoj deonici sa 23, dok je ukupno ubacio 33 poena u tesnoj pobedi nakon produžetka (115:112).