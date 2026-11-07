Nan propušta utakmicu Panatinaikosa, otputovao u Katar po 30.000.000 evra
Vreme čitanja: 2min | sub. 07.11.26. | 18:24
Uz specijalnu dozvolu
Taman što je uhvatio dobru formu i presudio Realu u Madridu, Kendrik Nan dobija šansu da malo predahne. On će to iskoristiti kako bi napravio jedan od najvažnijih poteza svoje karijere, ali i privatnog života. Kako prenose svi ugledni grčki mediji, američki strelac dobio je specijalnu dozvolu kluba da otputuje u Katar zbog - pasoša.
Naime, Nan je otišao u zemlju domaćina sledećeg Mundobasketa kako bi završio tehnikalije oko preuzimanja papira i zatim postao reprezentativac te nacionalne selekcije. Podsetimo, još početkom juna pisalo se o tome da je Katar želeo da Tobajas Heris postane reprezentativac i zapravo promotivno lice pred Svetski kup, ali je odluka zatim pala na jednog od najboljih, ako ne i najboljeg plejmejkera Evrolige.
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Tada se takođe govorilo i da će as Panatinaikosa uz pasoš dobiti i sumu između deset i trideset miliona evra! Sve to kao nagradu za to što je izabrao da predstavlja Katar na Mundobasketu sledeće godine (27. avgust – 12. septembar).
To znači da Nan neće biti tu da odigra derbi grčkog prvenstva protiv Aeka Dragana Šakote u nedelju. Očekuje se da će se as Zelenih vratiti u Atinu u utorak, kako bi bio spreman za utakmicu u petak protiv Barselone, u okviru 11. kola Evrolige. Doduše, grčki mediji pišu da je Željko Obradović svakako planirao da odmori Nana posle serije dobrih igara, a da je on to iskoristio kako bi otputovao u Dohu i završio formalnosti.
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Momak iz Čikaga je u sredu odigrao vrhunsku utakmicu i Madridu i postavio rekord Evrolige po broju poena u četvrtoj deonici sa 23, dok je ukupno ubacio 33 poena u tesnoj pobedi nakon produžetka (115:112).