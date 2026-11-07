Nešto najbolje što je Rusija dala Galati i evropskom fudbalu: Kurdi kleknuli pred Batrakovim

Aleksej Batrakov je Galatin džek-pot!

Liga šampiona posebno ga inspiriše: gol Barseloni, pa Lilu, a onda dva Štutgartu. U prošlom kolu turskog prvenstva imao je pogodak i asistenciju protiv Konje, da bi danas u Istanbulu bio dominantna figura. Dobro će ga upamtiti Alban Lafont…

Nakon što se Rafael Leao rutinski snašao u kaznenom prostoru na početku utakmice, primirio loptu i poslao je u mrežu, stupio je na scenu Aleksej Batrakov. I imao je svesrdnu pomoć golmana iz Obale Slonovače u završnici prvog dela. Ubacio je sa desnog boka, a Alban Lafont je nespretno reagovao i poslao loptu u gol. U nastavku je završio na kolenima.

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Kurdski klub kleknuo je pred ruskim vezistom, ali je do kraja pokušao da zagorča život Galatasaraju. Naterao ga je da se preznoji na Bosforu. Kada se činilo da je gotovo, Dija Saba postigao je prelep gol iz slobodnog udarca, a potom se nadovezao i Gift Orban trzajem glavom. Amed se vratio u igru i nije klonuo ni kada se u finišu upisao Bariš Alper Jilmaz.

Doneo je Galatasaraju samo privremeno olakšaće, ali opet se Okanu Buruku stegnulo u grudima kada je u nadoknadi pogodio Jira Sor. Minuti su tekli sporo, ličili su na sate, međutim, Amed nije uspeo da iščupa bod u Istanbulu. Ne samo da mu je učesnik Lige šampiona odmakao pet bodova, nego bi koliko sutra mogao da sklizne na treće mesto, ako Trabzon bude pobedio…

Ali, šta god da se nadalje bude dešavalo, ostaće najprijatnije iznenađenje u turskom prvenstvu.

TURSKA 1 – 11. KOLO

Petak

Gazijantep – Kasimpaša 0:2 (0:2)

/Hajradinović 3, Benedičak 21pen/

Subota

Ejup – Kodžaeli 0:2 (0:2)

/Ađej 5, Kutlu 28/

Samsun – Konja 1:0 (1:0)

/Sekongo 39/

Geztepe – Bašakšehir 1:2 (1:1)

/Žuan 18 – Zelke 22, Višća 83/

Galatasaraj – Amed 4:3 (2:0)

/Leao 7, Lafont 45ag, Batrakov 59, Jilmaz 80 – Saba 62, Orban 65, Sor 90+2/

Nedelja

11.30: (1,92) Rize (3,70) Erzurum (3,80)

14.00: (4,20) Čorum (4,30) Fenerbahče (1,75)

16.30: (4,90) Alanja (4,30) Trabzon (1,62)

19.00: (1,17) Bešiktaš (6,50) Genčlerbiriligi (16,0)

***kvote su podložne promenama