Šta se dešava sa Markom Dmitrovićem? Ne brani i deluje da neće skorije zbog dečka iz Barselone
Vreme čitanja: 3min | sub. 07.11.26. | 18:22
Espanjol promenio golmana, Srbin već mesec i po dana u drugom planu
Izgleda da je karijera Marka Dmitrovića na nizbrdici. I dalje je sjajna, niko ne može, niti želi da mu oduzme 240 utakmica u La Ligi, pehar Lige Evrope 2023, sukobljavanja sa velikanima poput Kristijana Ronalda, Lionela Mesija, Karima Benzeme, Luisa Suareza... No, ove sezone Srbin je postao rezerva i deluje da se to neće promeniti skorije.
Pre mesec i po dana čuvao je mrežu Espanjola protiv Elćea, posle toga je usled zdravstvenih problema prepustio mesto među stativama Anhelu Fortunju i na teren se nije vraćao u prvenstvu Španije. Jeste branio u Kupu kralja protiv nižerazrednog Sestaoa (primio četiri gola), posle tog duela uprava Katalonaca je uručila otkaz Manolu Gonsalesu, a kako je i pre i posle toga branio Fortunjo, naš nekadašnji reprezentativac, iako je fit, sve vreme je na klupi.
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Sa nje je posmatrao i nerešen ishod u drugom susretu subotnjeg programa 12. kola sa Deportivom u kome je klub iz Barselone propustio priliku da pod komandom novog trenera Edera Sarabije spoji dve pobede, posle 1:0 nad Viljarealom – 0:0.
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Sarabija je usled kazne iz prethodne sezone i ovaj susret gledao iz lože i mogao je da vidi njegov tim koji napada, dobro organizovan i skladan u odbrani, ali nedorečen. Još u uvodnoj fazi meča domaćin je preko Roberta Fernandesa propustio dve šanse, pošto je sjajno reagovao Leo Roman. Kasnije je imao inicijativu, ne i velike prilike i na kraju se povratnik u elitu odbranio, tako što je prvi put u sezoni izdržao da ne primi gol.
I Espanjolova mreža miruje, mada se gosti iz Galicije nisu pretrgli u ofanzivi. Ono što su imali osujetio je Anhel Fortunjo. Momak iz Barselone, koji je ponikao u mlađim kategorijama Espanjola i koji do ovog prvenstva nije imao prilike da brani očigledno je projekat kluba i na njemu će se istrajati. Ima 25 godina i na Kornelji su procenili da je sada trenutak da stanu iza njega, pa kako bude.
To ujedno deluje i kao poruka Marku Dmitroviću da nije više u prvom planu. Niko ne voli kada je rezerva, međutim, sećamo se kako je Srbin bio alternativa Jasinu Bonou i Orjanu Niladu u Sevilji, pa se vraćao, tako da...
PRIMERA – 12. KOLO
Petak
Sevilja - Alaves 0:0
Subota
Malaga - Rasing 1:2 (1:0)
/Dotor 28 - Lukue 50, Zabiri 60/
Espanjol - Deportivo 0:0
18.30: (3,60) Osasuna (3,50) Atletik Bilbao (2,05) MOZZART RELAX
21.00: (9,50) Valensija (6,00) Real Madrid (1,28) MOZZART RELAX
Nedelja
14.00: (3,20) Elče (3,90) Betis (2,10) MOZZART RELAX
16.15: (1,67) Sosijedad (4,20) Rajo Valjekano (4,50) MOZZART RELAX
18.30: (1,90) Selta (3,70) Levante (3,90) MOZZART RELAX
18.30: (1,40) Viljareal (4,60) Hetafe (7,50) MOZZART RELAX
21.00: (3,45) Atletiko Madrid (4,50) Barselona (1,85) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama