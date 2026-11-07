Šta se dešava sa Markom Dmitrovićem? Ne brani i deluje da neće skorije zbog dečka iz Barselone

Sa nje je posmatrao i nerešen ishod u drugom susretu subotnjeg programa 12. kola sa Deportivom u kome je klub iz Barselone propustio priliku da pod komandom novog trenera Edera Sarabije spoji dve pobede, posle 1:0 nad Viljarealom – 0:0.

MOZZART RELAX radi za tebe – Jedan gol do 10. minuta i dva gola do 65. minuta, i tip “prvo poluvreme 2+” je prolazan

Sarabija je usled kazne iz prethodne sezone i ovaj susret gledao iz lože i mogao je da vidi njegov tim koji napada, dobro organizovan i skladan u odbrani, ali nedorečen. Još u uvodnoj fazi meča domaćin je preko Roberta Fernandesa propustio dve šanse, pošto je sjajno reagovao Leo Roman. Kasnije je imao inicijativu, ne i velike prilike i na kraju se povratnik u elitu odbranio, tako što je prvi put u sezoni izdržao da ne primi gol.

I Espanjolova mreža miruje, mada se gosti iz Galicije nisu pretrgli u ofanzivi. Ono što su imali osujetio je Anhel Fortunjo. Momak iz Barselone, koji je ponikao u mlađim kategorijama Espanjola i koji do ovog prvenstva nije imao prilike da brani očigledno je projekat kluba i na njemu će se istrajati. Ima 25 godina i na Kornelji su procenili da je sada trenutak da stanu iza njega, pa kako bude.

To ujedno deluje i kao poruka Marku Dmitroviću da nije više u prvom planu. Niko ne voli kada je rezerva, međutim, sećamo se kako je Srbin bio alternativa Jasinu Bonou i Orjanu Niladu u Sevilji, pa se vraćao, tako da...

PRIMERA – 12. KOLO

Petak

Sevilja - Alaves 0:0

Subota

Malaga - Rasing 1:2 (1:0)

/Dotor 28 - Lukue 50, Zabiri 60/

Espanjol - Deportivo 0:0

18.30: (3,60) Osasuna (3,50) Atletik Bilbao (2,05) MOZZART RELAX

21.00: (9,50) Valensija (6,00) Real Madrid (1,28) MOZZART RELAX

Nedelja

14.00: (3,20) Elče (3,90) Betis (2,10) MOZZART RELAX

16.15: (1,67) Sosijedad (4,20) Rajo Valjekano (4,50) MOZZART RELAX

18.30: (1,90) Selta (3,70) Levante (3,90) MOZZART RELAX

18.30: (1,40) Viljareal (4,60) Hetafe (7,50) MOZZART RELAX

21.00: (3,45) Atletiko Madrid (4,50) Barselona (1,85) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama