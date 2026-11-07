Železničar zaslužio ovacije! Kokovićeva igra greje dušu kao Mocartova simfonija

Postoji ona čuvena teorija da je teško jedan tim dva puta pobediti u kratkom roku. A, pre samo desetak dana je Železničar bio bolji od Radničkog na Čika Dači (2:1), s tim što se dobrano branio u drugom poluvremenu. No, kao što je golman Kragujevčana Šahinović, uz ostatak odbrane, „brljao“ na tom meču, tako je i večeras golman Radničkog, samo što je sada na crti bio Lijeskić, počastio Pančevce golom, koji je rešio pitanje pobednika.

Novi mini ciklus, između dve reprezentativne pauze, Železničar je završio sa svih pet pobeda. Treće mesto je sigurno „zakucano“, a morala bi i Vojvodina da se pazi na drugom, jer joj Dizelka „duva“ s leđa.

Samo stanje na semaforu nije išlo u prilog Železničaru posle 45 minuta igre (1:1). Po svemu drugom tim iz Pančeva je bio dosta bolji tim, sa mnogo većim posedom lopte, više šuteva na gol, daleko više opasnih situacija ispred mreže rivala... Imao je tim iz Pančeva već u 3. minutu veliku priliku preko Sbaja, pa je onda zapretio Ankej...

I kada se činilo da će utakmica biti jednosmerna, da će se igrati isključilo na polovini Kragujevčana dogodio se momenat pomračenja u redovima Železničara. Sve nekako slično što se dogodilo Radničkom desetak dana ranije: golman Miladinović je insistirao da odigra loptu za štopera Milikića, kojem se s leđa prikrao Glavčić. U želji da odmah vrati loptu nazad golmanu, a pod pritiskom s leđa, Milikić je pogrešio i poslao fudbal u svoj gol.