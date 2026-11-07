Železničar zaslužio ovacije! Kokovićeva igra greje dušu kao Mocartova simfonija
Vreme čitanja: 13min | sub. 07.11.26. | 18:55
Na semaforu „samo“ 3:1 i to posle užasne greške Lijeskića, ali Pančevci dominirali terenom
Da su bile pune tribine u Pančevu odjekivale bi ovacije igračima Železničara i pogotovo njihovom treneru Radomiru Kokoviću. Upisao je tim iz Pančeva ove sezone i ubedljvije pobede, igrao sjajno i u nekim utakmicama koje je izgubio, ali ovo večeras protiv Radničkog iz Kragujevca je verovatno najbolje, a sigurno najatraktivnije njegovo izdanje od početka prvenstva.
Jeste na semaforu na kraju stajalo „samo“ 3:1, jeste i taj odlučujući gol bio jeziva greška povratnika na gol Radničkog Luke Lijeskića, ali je Železničar ubedljivo nadigrao Kragujevčane, sakrio im loptu, pogotovo u drugom poluvremenu surovo dominirao terenom. I ta dominacija se nije ogledala u moru povratnih lopti, odigranih unazad, u čuvanju vođstva bez ambicija da krene napred. Naprotiv, Pančevci su do poslednje sekundi kidisali ka mreži Radničkog, a paradoksalno, tragičar utakmice Lijeskić, glavni je „krivac“ što rezultat nije bio ubedljiviji, jer je odbranio nekoliko velikih šansi domaćem timu.
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Postoji ona čuvena teorija da je teško jedan tim dva puta pobediti u kratkom roku. A, pre samo desetak dana je Železničar bio bolji od Radničkog na Čika Dači (2:1), s tim što se dobrano branio u drugom poluvremenu. No, kao što je golman Kragujevčana Šahinović, uz ostatak odbrane, „brljao“ na tom meču, tako je i večeras golman Radničkog, samo što je sada na crti bio Lijeskić, počastio Pančevce golom, koji je rešio pitanje pobednika.
Novi mini ciklus, između dve reprezentativne pauze, Železničar je završio sa svih pet pobeda. Treće mesto je sigurno „zakucano“, a morala bi i Vojvodina da se pazi na drugom, jer joj Dizelka „duva“ s leđa.
Samo stanje na semaforu nije išlo u prilog Železničaru posle 45 minuta igre (1:1). Po svemu drugom tim iz Pančeva je bio dosta bolji tim, sa mnogo većim posedom lopte, više šuteva na gol, daleko više opasnih situacija ispred mreže rivala... Imao je tim iz Pančeva već u 3. minutu veliku priliku preko Sbaja, pa je onda zapretio Ankej...
I kada se činilo da će utakmica biti jednosmerna, da će se igrati isključilo na polovini Kragujevčana dogodio se momenat pomračenja u redovima Železničara. Sve nekako slično što se dogodilo Radničkom desetak dana ranije: golman Miladinović je insistirao da odigra loptu za štopera Milikića, kojem se s leđa prikrao Glavčić. U želji da odmah vrati loptu nazad golmanu, a pod pritiskom s leđa, Milikić je pogrešio i poslao fudbal u svoj gol.
Odmah posle toga je Sise imao dobru šansu da nanese još jedan udarac uzdrmanom Železničaru, a posle toga je tim Radomira Kokovića uspeo da vrati smirenost i da nastavi da igra onako kako je počeo. I brzo mu se isplatilo... Pre penala i gola, ipak, vredi istaći akciju Dizelke iz 21. minuta, kada je lopta kao po koncu išla od golmana do pred gol Radničkog, gde gostujući igrači nisu uspeli da je pipnu. Ali, centaršut na kraju nije stigao do Ankeja.
Samo tri minuta kasnije šutirao je Plavšić, lopta je u ruku pogodila Marjanovića, a Pantović je iz penala doneo izjednačenje.
Do kraja poluvremena pisala su se još dva pokušaja Tošića sa distance i duge ruke Lijeskića koje su sprečile novi gol.
Samo što je počeo drugi deo – gol. Tomić je odigrao povratnu loptu za golmana Lijeskića, ovaj je promašio ceo fudbal, a Ankeje je sa crte, možda čak i iza nje, gurnuo fudbal u mrežu. Napadač iz Nigerije je u fantastičnoj seriji, na pet poslednjih utakmica postigao je šest golova, na svakoj je dao makar jedan.
Potpuno je Železničar dominirao terenom u nastavku utakmice. Lijeskić je skinuo najmanje dva „sigurna“ gola, promašivali su Tošić, Karikari, prečku je pogodio Vidojević... A, onda u finišu malo kazna, Glavčić je sa peterca promašio – glavom. Pa onda i Simović posle kornera, sa tri metra preko prečke.
Na kraju je Lijeskić otišao u šesnaesterac da da gol kod kornera, a mreža se zatresla na drugoj strani: Pantović je svoju odličnu partiju krunisao golom na praznu mrežu za 3:1.
ŽELEZNIČAR – RADNIČKI KRAGUJEVAC 3:1 (1:1)
/Pantović 26p, Ankeje 49, Pantović 92 – Milikić ag 16/
Stadion: SC Mladost
Sudija: Novak Simović
ŽELEZNIČAR (4-3-3): Miladinović 5,5 – Tegeltija 7, Milikić 6, Vidojević 7, Sbai 7 – Sabo 7,5, Tošić 7, Jovanović 6,5 (od 77. Ćurić) – Plavšić 7 (od 83. Kuljanin), Ankeje 7 (od 65. Karikari), Pantović 8.
RADNIČKI KRAGUJEVAC (4-3-3): Lijeskić 6 – Nikčević 5,5 (od 79. Kuzmanović), Marjanović 5,5, Tomić 6 (od 79. Mezgrani), Babić 5,5 – Ilić 6, Ristić 5,5 (od 46. Alić 6), Glavčić 6,5 – Živković 5,5 (od 62. Simović 6), Sremčević 5,5, Sise 6 (od 62. Marušić 5,5).
Igrač utakmice: Miloš Pantović (Železničar).
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Subota
Zemun - IMT 1:1 (0:0)
/Kalat 51 - Kasas 87/
Čukarički - Radnički Niš 2:1 (0:1)
/Jovanović 65, Miladinović 75 - Vidović 4/
Železničar - Radnički Kragujevac 3:1 (1:1)
/Pantović 26p, Ankeje 49, Pantović 92 – Milikić ag 16/
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